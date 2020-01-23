Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Правила общения в чате Народной карты

Привет!

Хотим поделиться простыми и понятными правилами, которые сделают ваше общение на сервисе максимально комфортным и продуктивным. Если прочитали правила до конца, поставьте плюсик под постом :)

Что можно делать и писать в чате?
Можно писать обо всем, что связано с сервисом, делиться своим мнением, обсуждать нюансы и тонкости рисования, задавать вопросы и конечно же, отвечать товарищам. Можно и даже нужно поддерживать дружеские беседы и делиться хорошим настроением с другими. 

Что в чатике делать не стоит?
Не стоит ругаться матом, обижать и оскорблять других людей в какой бы то ни было форме, вне зависимости от присутствия человека в чате, а также оставлять высмеивающие сообщения (троллинг). Нас много, и у каждого свои взгляды на мир, поэтому, не стоит обсуждать политику/религию/разжигать межнациональную рознь. Обсуждать продукты других компаний и публиковать их рекламу. Будет здорово, если вы не будете писать сообщения КАПСом. В общем, будет здорово, если вы будете общаться с другими так, как хотели бы, чтобы общались с вами. 

Что будет с теми, кто нарушает правила?
Нарушитель для начала получит предупреждение или даже блокировку в чате. В особо сложных случаях блокировка может стать бессрочной. Надеемся, что такого не случится никогда :)

10 комментариев
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Alexxegorov
сегодня, 13:14
+1
Ещё бы правило для сотрудников Яндекса - отвечать на аргументированные возражения, а не просто откатывать правки раз за разом без видимых на то причин.
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 13:24
+1
Обновите информацию о сообщениях в Помощи.
GT
сегодня, 13:30
аа почему ничего не сказано про недопустимость оффтопика?
dspos
сегодня, 13:36
+
Аааааа.... троллинг... всё пропало.
Ну хоть немного можно? Если прям очень смешно и беззлобно?

Аспарагус
сегодня, 13:36
+1

maksim1696
сегодня, 14:04
+
Комментарий удалён
6 ч. раб. день
сегодня, 14:11
maksim1696,
И тааак сойдёт )
dimadeleted
сегодня, 14:15
Обсуждать продукты других компаний и публиковать их рекламу? Как широко это трактуется?
Если у гугла более актуальные снимки местности, об этом нельзя сказать? Или сказать можно, но нельзя дать ссылку? Или не у гугла, а у g***le? 
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 14:28
dimadeleted,
на самом деле мы очень лояльны и не планируем цепляться за каждый пункт. "Синдрома вахтера" у нас нет, поэтому все в рамках разумного. 
Павел 1985
сегодня, 16:29
+