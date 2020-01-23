Правила общения в чате Народной карты

Привет!

Хотим поделиться простыми и понятными правилами, которые сделают ваше общение на сервисе максимально комфортным и продуктивным. Если прочитали правила до конца, поставьте плюсик под постом :)

Что можно делать и писать в чате?

Можно писать обо всем, что связано с сервисом, делиться своим мнением, обсуждать нюансы и тонкости рисования, задавать вопросы и конечно же, отвечать товарищам. Можно и даже нужно поддерживать дружеские беседы и делиться хорошим настроением с другими.

Что в чатике делать не стоит?

Не стоит ругаться матом, обижать и оскорблять других людей в какой бы то ни было форме, вне зависимости от присутствия человека в чате, а также оставлять высмеивающие сообщения (троллинг). Нас много, и у каждого свои взгляды на мир, поэтому, не стоит обсуждать политику/религию/разжигать межнациональную рознь. Обсуждать продукты других компаний и публиковать их рекламу. Будет здорово, если вы не будете писать сообщения КАПСом. В общем, будет здорово, если вы будете общаться с другими так, как хотели бы, чтобы общались с вами.

Что будет с теми, кто нарушает правила?

Нарушитель для начала получит предупреждение или даже блокировку в чате. В особо сложных случаях блокировка может стать бессрочной. Надеемся, что такого не случится никогда :)