Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Приглашение к рисованию

Всем привет, коллеги! Кто хочет порисовать? Есть участок в Свердловской области, а именно в Талицком районе. Предлагаю вам поотрисовывать поселки, села в которых надо отрисовать: растительность, гидрографию, здания, дороги. Прошу тех кто будет заниматься отрисовкой в Талицком районе Свердловской области отписываться под этим постом.

Участки:

с. Москвинское:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156940?z=15&ll=63.553883%2C57.247045&l=nk%23sat

п. Черемухово:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156924?z=17&ll=63.651295%2C57.233023&l=nk%23sat

д. Хомутинина:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156914?z=17&ll=63.543263%2C57.118974&l=nk%23sat

с. Завьяловское:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156922?z=17&ll=63.547136%2C57.126858&l=nk%23sat

д.Шевелёва:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156912?z=15&ll=63.530819%2C57.143400&l=nk%23sat

Большая и Малая Ефремова (чуть выше по карте):https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156900?z=15&ll=63.508852%2C57.151457&l=nk%23sat

Ещё этот участок:https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=13&ll=63.420339%2C57.185825&l=nk%23sat

Итоги подведу позже, через  неделю\месяц после публикации поста

Прошу: не рисовать в п. Троицком, мкр. Маяне, и г. Талица

Всем пока и  много правок!!!

3 комментария
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akbars
Сотрудник Яндексавчера, 11:54
Роман, добрый день.
Просьба немного доработать пост, чтобы его опубликовать.
1. Отредактируйте название - чтобы оно было более "говорящим". Приглашение к рисованию или что-то в этом роде.
2. Добавьте в текст поста ссылки на объекты, где предлагается рисовать, чтобы все читатели из поста сразу могли перейти в Народную карту в нужное место, а не искать его "вручную".
Роман Чиянов
вчера, 14:46
akbars,
спасибо за то, что указали на мою ошибку. Исправлю.
6 ч. раб. день
сегодня, 08:31
Совред - lite ;-)