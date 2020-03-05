Приглашение к рисованию

Всем привет, коллеги! Кто хочет порисовать? Есть участок в Свердловской области, а именно в Талицком районе. Предлагаю вам поотрисовывать поселки, села в которых надо отрисовать: растительность, гидрографию, здания, дороги. Прошу тех кто будет заниматься отрисовкой в Талицком районе Свердловской области отписываться под этим постом.

Участки:

с. Москвинское:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156940?z=15&ll=63.553883%2C57.247045&l=nk%23sat

п. Черемухово:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156924?z=17&ll=63.651295%2C57.233023&l=nk%23sat

д. Хомутинина:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156914?z=17&ll=63.543263%2C57.118974&l=nk%23sat

с. Завьяловское:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156922?z=17&ll=63.547136%2C57.126858&l=nk%23sat

д.Шевелёва:https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156912?z=15&ll=63.530819%2C57.143400&l=nk%23sat

Большая и Малая Ефремова (чуть выше по карте):https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53156900?z=15&ll=63.508852%2C57.151457&l=nk%23sat

Ещё этот участок:https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=13&ll=63.420339%2C57.185825&l=nk%23sat

Итоги подведу позже, через неделю\месяц после публикации поста

Прошу: не рисовать в п. Троицком, мкр. Маяне, и г. Талица

Всем пока и много правок!!!