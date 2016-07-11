Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Приложение для конвертации треков

Воодушевленный инструкцией как вручную добавить трек на Народную карту, я решил, что негоже править руками файлы, приводя к нужному формату.
Поэтому я разработал маленькое приложение, которое конвертирует GPX и KML треки в формат, подходящий для Народной карты. Все что остается сделать - это залить файл в нужную папку на Яндекс.Диске. 

!!!Скачать бесплатно без смс!!!

Приложение крайне простое:

  1. Выбираете файл с треком
  2. Нажимаете кнопку «Конвертировать трек»
  3. Выбираете, куда сохранить результирующий файл.

Приложение сделано на скорую руку и толком не тестировалось.  Поэтому, если возникают какие-то ошибки, пишите в комментариях. Если ошибка возникает при обработке файла, кидайте файл в личку. Не обещаю, что буду работать как выделенная служба поддержки, но постараюсь по возможности в свободное время разбираться в проблемах.

13 комментариев
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yndx-totoschka
11 июля 2016, 12:16
Алексей, спасибо тебе!
paulbn
11 июля 2016, 12:55
Супер! Удобно и быстро! У меня все работает
relmonov
11 июля 2016, 18:09
Только приехал с новыми треками домой. Спасибо большое!
Te*mik
11 июля 2016, 18:44
Отличная штука, спасибо!
Дядя Юра
11 июля 2016, 20:06
Всегда знал и говорил... - чем проще, тем лучше!
Raivo Ristinen
11 июля 2016, 23:38
Какую для андройда посоветуете программу оффлайновую, которая бы GPX записывала?
relmonov
12 июля 2016, 07:00
Raivo Ristinen,
Я пользуюсь OSMtracker, оффлайновая.
Дядя Юра
20 августа 2016, 10:03
relmonov,
+1
SoNick_RND
20 июля 2016, 00:51
Raivo Ristinen,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendhak.gpslogger&hl=en
маленькая, бесплатная, куча настроек.
©ШвЕц АрTёМ
12 июля 2016, 12:09
+5 молодец
Иван
29 апреля 2017, 23:43
Просканировал файл программы обнаружено: malicious (moderate confidence) что это?www.virustotal.com  https://goo.gl/EFHXsr
Обновлено 29 апреля 2017, 23:43
Alexxegorov
1 мая 2017, 21:30
Иван,
без понятия. Спросите у создателей некоего антивируса Endgame. Остальные антивирусы ничего против не имеют, если посмотрите детали анализа.
Dnigidum
12 августа, 12:07
Супер утилита! Спасибо за помощь!