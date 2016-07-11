Приложение для конвертации треков

Воодушевленный инструкцией как вручную добавить трек на Народную карту, я решил, что негоже править руками файлы, приводя к нужному формату.

Поэтому я разработал маленькое приложение, которое конвертирует GPX и KML треки в формат, подходящий для Народной карты. Все что остается сделать - это залить файл в нужную папку на Яндекс.Диске.

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Приложение крайне простое:

Выбираете файл с треком Нажимаете кнопку «Конвертировать трек» Выбираете, куда сохранить результирующий файл.

Приложение сделано на скорую руку и толком не тестировалось. Поэтому, если возникают какие-то ошибки, пишите в комментариях. Если ошибка возникает при обработке файла, кидайте файл в личку. Не обещаю, что буду работать как выделенная служба поддержки, но постараюсь по возможности в свободное время разбираться в проблемах.