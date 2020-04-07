Ограничения в работе общественного транспорта

Всем привет.

Сейчас во всем мире непростая ситуация, из-за пандемии коронавируса происходят заметные изменения во всех сферах нашей жизни. Исключением не стал и общественный транспорт, в работу которого повсеместно вносятся коррективы — где-то маршруты переводятся в режимы выходного дня, где-то изменяется маршрутная сеть, а где-то и вовсе общественный транспорт полностью прекращает свою работу, как это, например, сделано в странах Закавказья. В связи с этим многие задают вопрос: как рисовать общественный транспорт в имеющихся реалиях?

Мы все понимаем, что данные меры временные. Рано или поздно пандемия пойдет на спад, жизнь начнет возвращаться в привычное русло, а общественный транспорт вновь будет курсировать по привычному графику. Поэтому сейчас мы просим вас придерживаться следующих принципов работы с маршрутами общественного транспорта:

1) При создании маршрутов и ниток транспорта, в т. ч. при занесении режимов работы/расписаний, делать их такими, какими бы они были, если бы никаких ограничений из-за пандемии не было, и всё бы работало по плановому расписанию.

2) При временной отмене отдельных маршрутов следует их рисовать рабочими, при этом сообщая модераторам о том, что маршрут в настоящее время не функционирует, по возможности указав при этом планируемые сроки возобновления работы.

3) Если маршрут уже нарисован, но временно прекратил свою работу, то также следует сообщить об этом модераторам (в личные сообщения или кнопкой «Пожаловаться»), по возможности указав ориентировочные сроки возобновления движения и приложив к сообщению ссылку на источник информации.

4) Если движение общественного транспорта в каком-то городе, районе, стране полностью прекращено, то просим вас не жаловаться на каждый маршрут в отдельности, а просто сообщать нам о том, что общественный транспорт там-то полностью остановился, мы поддержим такие изменения в маршрутизации на нашей стороне. Аналогичная просьба и при отмене группы маршрутов: просто сообщите нам об этом единым списком.

Можно ли вносить временные коррективы в режим работы ниток, например, в том случае, когда маршрут переведён на ежедневную работу по графику выходных дней?

Мы просим не вносить такие изменения в крупных городах (например, региональных центрах), в кних мы поддерживаем такие изменения своими силами. В небольших городах мы также просим не вносить подобные изменения. Пусть всё остаётся как есть, это намного лучше, чем, когда всё успокоится, у нас будет отображаться неверный режим работы.

Исключением могут быть небольшие города, которые вы поддерживаете в данных более полугода, и про которые Вы уверены, что сможете так же оперативно вернуть транспорту обычный режим работы, как только всё вернётся на круги своя.

Остались вопросы? Готовы ответить в комментариях!