Промежуточные итоги совместного редактирования в городе Малоярославец

Всем доброго времени суток!

Я рад сегодня подвести промежуточные итоги нашего с вами мероприятия. Около 30% работ уже успешно выполнено. Наиболее интенсивная отрисовка территории началась с юга, юго-запада и юго-востока города:

Практически полностью выполнены работы работы по отрисовке города в пределах А-130, Варшавского шоссе и 29К-018.

Также почти полностью завершены работы по отрисовке территории за Киевским железнодорожным направлением по отношению к центру Малоярославца.

Почти завершены работы по отрисовке центра Малоярославца и начата отрисовка района Маклино.

Полностью завершена работа по отрисовке парка Дубки.

За период 28.03.2020-29.03.2020. в совместном редактировании приняло участие 27 человек. Они сделали 7200 правок, из них 3500 правок — создание новых объектов.

Лидерами по количеству правок стали следующие участники (по статистике за вышеуказанный период):

Количество правок по слоям, где правок больше 50 шт. (по статистике за вышеуказанный период):

Адреса: 3025 (слой рисовали 20 народных картографов)

Здания: 1606 (слой рисовали 18 народных картографов)

Дороги: 1545 (слой рисовали 17 народных картографов)

Растительность: 341

Заборы: 195

Условия движения: 97

Территории: 97

Парковки: 97

Подъезды: 62

Места: 57

АТД (административно-территориальное деление): 53

Количество созданных объектов по слоям, где более 50 подобных действий (по статистике за вышеуказанный период):

Адреса: 2278

Здания: 496

Растительность: 226

Дороги: 200

Заборы: 101

Условия движения: 88

Парковки: 50

До сих пор остались и территории, где по-прежнему много работы. Вот, например, эти:

На следующих территориях очень нужно отрисовать здания. Они там либо очень кривые, либо лежат не на контуре, либо снесены, либо вовсе отсутствуют на схеме, но давно построены. Также ещё не везде проставлены адреса, дорисован слой дорог, мест и иные слои.

Следующие правки вам могут помочь сделать пользовательские панорамы (зеркала), которые на наиболее значимых дорогах вчера отснял ✌BeTaJIb. Они уже опубликованы и доступны для просмотра.

Комментарии к совместному редактированию о бронировании, сдаче и просьбе обновить информацию о территориях карты совместного редактирования можно оставлять к посту открытия данного совместного редактирования.

Всем удачного рисования и успехов :)

_______________________________________________

Карта совместного редактирования

_______________________________________________

Группа картографов Калужской области в Telegram

_______________________________________________

Ссылка на территорию города в Народной карте

_______________________________________________