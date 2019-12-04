Промежуточные итоги в Южском районе

Здравствуйте.

Прошла уже неделя, как идёт совред. И пора подводить небольшие итоги.

За это время было сделано около 6000 правок по всему району. Были нарисованы сёла: Мугреево-Никольское, Моста, Холуй, Груздево, Новоклязьминское, Изотино. Также были сделаны и другие деревни.

Можно порисовать ещё и другие населённые пункты, например: село Мордовское, село Преображенское, деревня Нагорново, товарищество Птицевод, деревня Лучкино.

Рекомендую дополнить карту сёл: Талицы (здания) и Хотимль (адреса, места).

Пользователи: serg.kazennov, vere.min, nogo1986, Манъ были одни из самых активных картографов.

Карта совреда

Большое спасибо всем кто рисовал и рисует Южский район!