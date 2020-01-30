Раскраска дорог по доступности такси

Сейчас есть раскраска дорог для всех категорий, кроме грузовых и такси. В отсутствии грузовой навигации не вижу смысла затрагивать эту категрию. Но вот столкнувшись при поездке в Я.такси со странным маршрутом въезда во двор, обнаружил, что даже опытные пользователи допускают ошибки и случайно могут выключить доступность для такси там, где этого делать не следует.

Такси: вкл.

Предлагаю добавить в раскраски дорог категорию ТС такси, чтобы иметь возможность найти ошибки на карте.

Почти все категории доступности представлены в Раскраске.

Хотелку повесил на Yabord. Переходите, поддерживайте.