Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Расписание движения в нитках транспорта

Небольшое объявление для народных картографов, работающих с нитками транспорта.

Мы сейчас готовимся к небольшим изменениям в интерфейсе внесения расписаний ниток транспорта (безрельсового и трамвайных). И эта подготовка требует временного ограничения на работу с расписаниями движения в нитках. 

На некоторое время этот атрибут в нитках будет недоступен для редактирования. Сами нитки и все остальные атрибуты для редактирования будут по прежнему доступны всем, у кого есть соответствующие права.

Надеемся на понимание. После обновления, все должно стать лучше, чем сейчас:)

3 комментария
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bob
сегодня, 14:18
А много пользователей с правами на нитки ОТ?
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 14:32
bob,
под 250.
В любом случае, про все изменения (в том числе временные) интерфейса, даже те, которые доступны только  части пользователей, мы пишем в общем клубе. Единственное исключение - модераторский интерфейс.
AndreyA
сегодня, 15:06
Ну ёмаё. А я то думал, почему нитки внезапно сохраняться перестали...