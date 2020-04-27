Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Растительность на частных участках

Вопрос: нужно ли рисовать растительность на территории частных участков?

В Подмосковье, как и во многих других регионах, частные приусадебные участки в сельских населённых пунктах, дачных посёлках, СНТ и т. д., как правило, почти полностью покрыты растительностью. Это могут быть как обычные маленькие садики на три яблони и две сливы, так и массивы лесных деревьев.

Типичные примеры:

1) https://n.maps.yandex.ru/-/CGDT70JB — стародачный посёлок, на всех участках по несколько старых раскидистых плодовых деревьев.

2) https://n.maps.yandex.ru/-/CWfceN1z — стародачный посёлок, построенный в лесу.

3) https://n.maps.yandex.ru/-/CWfcvH-s — СНТ, на участках небольшое количество небольших плодовых деревьев.

В Правилах Народной карты напрямую не указано, рисуется ли растительность в пределах частных участков. Есть правило 3.9.1.14 о запрете наложений контуров растительности и зданий в пределах регулярной застройки, и есть правило 3.9.1.7 о том, что внутриквартальная растительность рисуется ровно по границам участков (но на иллюстрации там пример городской застройки).

Моё личное мнение таково, что объекты внутриквартальной растительности нужно рисовать только за пределами частных участков: например, рисовать полосу деревьев вдоль дороги, рисовать общедоступные скопления деревьев между участков, но не рисовать деревья непосредственно на участках. Согласитесь, такая картинка:

[Дачи в лесу на карте выглядят как населённый пункт]

выглядит нагляднее, чем такая:

[Дачи в лесу выглядят как лес]

Однако в Правилах об этом ничего не сказано. Надеюсь услышать мнения опытных картографов и особенно — сотрудников Яндекса.

10 комментариев
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NetFarmer
сегодня, 10:46
Мне вспоминается пример Майкопа. Выглядит на релизной карте не плохо. Другое дело, что порой это муторно. Особенно болезненно рисовать с соблюдением требования по непересечению дорог 8-го класса.
bob
сегодня, 11:19
Мне не нравится. Леопардянка.
Эти несколько деревьев не всегда воспринимаются как единый массив.
Я за ограничение минимальной ширины леса/внутриквартальной растительности в 20-25 метров и запрет рисовать лесополосы шириной в одно дерево.
Обновлено сегодня, 11:22
schenkenberg
сегодня, 11:23
bob,
В этом есть логика, однако пока это может быть лишь предложением для внесения в Правила.
schenkenberg
сегодня, 11:22
NetFarmer,
Однако там нарушается правило 3.9.1.7 (единые объекты растительности на несколько участков).
vere.min
сегодня, 11:11
Все рисуют, ничего не говорят, значит можно. 
schenkenberg
сегодня, 11:20
vere.min,
Вопрос в том, нужно ли. И если уже нарисовано роботом - стоит ли удалять (моё мнение - да).
vere.min
сегодня, 11:34
schenkenberg,
Мне нравится карта с зеленью, приятно для глаз, так что рисовать её, можно сказать для красоты)  
schenkenberg
сегодня, 12:24
vere.min,
Посмотрите второй скриншот, где домики сплошь залиты растительностью. Вам именно такое нравится?
vere.min
сегодня, 12:42
schenkenberg,
Типа вот такое 

Обновлено сегодня, 12:43
Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 14:48
Отрисовка растительности на любой территории допустимо по существующим правилам.
Скорее всего, эти правила отрисовки (не пересечение с дорогами 8 класса и выше, не пересечение и не наложение со зданиями, отрисовка по границе участка, занятого растительностью) на втором скриншоте были не соблюдены.
Нужно ли рисовать такие объекты или нет - каждый народный картограф отвечает на этот вопрос  для себя сам, но откат и удаление корректно отрисованной растительности считается ошибкой.