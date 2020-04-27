Растительность на частных участках

Вопрос: нужно ли рисовать растительность на территории частных участков?

В Подмосковье, как и во многих других регионах, частные приусадебные участки в сельских населённых пунктах, дачных посёлках, СНТ и т. д., как правило, почти полностью покрыты растительностью. Это могут быть как обычные маленькие садики на три яблони и две сливы, так и массивы лесных деревьев.

Типичные примеры:

1) https://n.maps.yandex.ru/-/CGDT70JB — стародачный посёлок, на всех участках по несколько старых раскидистых плодовых деревьев.

2) https://n.maps.yandex.ru/-/CWfceN1z — стародачный посёлок, построенный в лесу.

3) https://n.maps.yandex.ru/-/CWfcvH-s — СНТ, на участках небольшое количество небольших плодовых деревьев.

В Правилах Народной карты напрямую не указано, рисуется ли растительность в пределах частных участков. Есть правило 3.9.1.14 о запрете наложений контуров растительности и зданий в пределах регулярной застройки, и есть правило 3.9.1.7 о том, что внутриквартальная растительность рисуется ровно по границам участков (но на иллюстрации там пример городской застройки).

Моё личное мнение таково, что объекты внутриквартальной растительности нужно рисовать только за пределами частных участков: например, рисовать полосу деревьев вдоль дороги, рисовать общедоступные скопления деревьев между участков, но не рисовать деревья непосредственно на участках. Согласитесь, такая картинка:

[Дачи в лесу на карте выглядят как населённый пункт]

выглядит нагляднее, чем такая:

[Дачи в лесу выглядят как лес]

Однако в Правилах об этом ничего не сказано. Надеюсь услышать мнения опытных картографов и особенно — сотрудников Яндекса.