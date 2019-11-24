Режим разрезания и новый функционал

Добрый день. Я начал рисовать в слое «схемы помещений», после чего у меня возникло несколько казусов и вопросов. Во-первых геометрия контуров помещений по точкам работает криво: к нарисованному помещению присоединяешь по точкам другое — в итоге они друг за друга заходят, первое приходится поправлять опять же по точкам.

Доблестные модераторы посоветовали рисовать контур всех помещений, после чего работать инструментом «разрезание». И действительно — инструмент работает, и очень хорошо. Но. При количестве точек больше двух начинается нервный картографический тик — инструмент пытается сделать 90 градусов там, где это абсолютно не нужно. Также инструмент хочет примагнитить там, где в этом нет необходимости. В следствии этого возникает желание расширить функционал этого инструмента (сейчас нельзя отключить ни магнит, ни выравнивание). А при количестве точек до 2 возникает еще одно желание — добавить функцию рисования по направляющим — так все помещения, здания и пр. станут более подвластными картографам.

Что вы об этом думаете? Может у вас есть другие предложения? Обсудим ниже)

P. S. Мой первый пост, не закидывайте помидорами плиз :)