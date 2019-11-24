Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Режим разрезания и новый функционал

Добрый день. Я начал рисовать в слое «схемы помещений», после чего у меня возникло несколько казусов и вопросов. Во-первых геометрия контуров помещений по точкам работает криво: к нарисованному помещению присоединяешь по точкам другое — в итоге они друг за друга заходят, первое приходится поправлять опять же по точкам.

Доблестные модераторы посоветовали рисовать контур всех помещений, после чего работать инструментом «разрезание». И действительно — инструмент работает, и очень  хорошо. Но. При количестве точек больше двух начинается нервный картографический тик — инструмент пытается сделать 90 градусов там, где это абсолютно не нужно. Также инструмент хочет примагнитить там, где в этом нет необходимости. В следствии этого возникает желание расширить функционал этого инструмента (сейчас нельзя отключить ни магнит, ни выравнивание). А при количестве точек до 2 возникает еще одно желание — добавить функцию рисования по направляющим — так все помещения, здания и пр. станут более подвластными картографам.

Что вы об этом думаете? Может у вас есть другие предложения? Обсудим ниже)

P. S. Мой первый пост, не закидывайте помидорами плиз :)

2 комментария
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akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 14:40
Добрый день. 
Помидорами закидывать не будем, конечно. 
Освоение рисования нового слоя объектов, неизбежно, вызывает вопросы, на которые попробую последовательно ответить.
1. Правильно ли я понимаю, что речь про рисование с включенным режимом прилипания на максимальном (или близких) масштабах и про то, что при создании границы помещения, смежной с уже существующей границей помещения, после сохранения получаются у этих границ двух помещений наложения или щели? Если это так - то пришлите, пожалуйста, пример, а лучше видео. Будем разбираться с тем, почему так происходит. 
2. При рисовании помещений можно включать/выключать режимы прилипания и спрямления углов нажатием во время рисования линии разреза клавиши Shift
3. Про направляющие хотелка уже записана в список потенциальных доработок интерфейса рисования схем помещений. Но скорейшей реализации тут, увы, не обещаем.
Хомяк
сегодня, 15:08
Было много проблем и у меня, чаще всего когда помещения имели маленькие углы, их выравнивать очень сложно, так как приблизить больше чем на 2 метра нельзя)) А инструмент, который отвечает за выравнивание углов соответственно не хочет их выравнивать нормально, а выравнивает под углом. Вообщем, я тоже с этим сталкивался) и это был кошмар.