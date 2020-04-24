Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Режим "Зеркала" на картах

Добрый день,

Расскажите, пожалуйста, про технические ограничения по режиму «Зеркала» на Я.Картах.

Случайно обратил внимание, что экранчик с возможностью запустить режим «Зеркала» становится доступен и при прокладке маршрута от точки А до точки Б. Также обратил внимание, что эта фишка распространяется на отрезки по 150 км где-то. 

Маршрут, который я хотел посмотреть целиком, составляет порядка 1700 км.

Правильно ли я понимаю, что Зеркала не могут работать с таким объемом и длиной маршрута? Какая точно должна быть длина маршрута, чтобы режим «Зеркала» подгрузился гарантировано?

Спасибо.

3 комментария
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Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 16:48
Добрый день!
Ограничения действительно есть.
1. Ограничение по полноте снимков. Если снимками покрыта лишь небольшая часть маршрута, система может не предлагать просмотр видео).
2. Ограничение по длине - 100 км. Это технологическое ограничение. 
golmaxx
сегодня, 19:50
Влад Назаров,
Спасибо за ответ.
Технологическое ограничение можно как-то обойти?
По М4 много снимков, в полноте сомневаться не приходится.
Может быть можно как-то видоизменить ссылку, чтобы посмотреть полный маршрут, ну или по-больше, чем 100 км?
Ideally Map
сегодня, 20:19
golmaxx,
можно просто каждые 100 километров строить новый маршрут. Это не сложно и не долго.