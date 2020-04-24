Режим "Зеркала" на картах

Добрый день,

Расскажите, пожалуйста, про технические ограничения по режиму «Зеркала» на Я.Картах.

Случайно обратил внимание, что экранчик с возможностью запустить режим «Зеркала» становится доступен и при прокладке маршрута от точки А до точки Б. Также обратил внимание, что эта фишка распространяется на отрезки по 150 км где-то.

Маршрут, который я хотел посмотреть целиком, составляет порядка 1700 км.

Правильно ли я понимаю, что Зеркала не могут работать с таким объемом и длиной маршрута? Какая точно должна быть длина маршрута, чтобы режим «Зеркала» подгрузился гарантировано?

Спасибо.