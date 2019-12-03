С 3Dекабря!

Всем привет!

3 декабря неофициально считается днем 3D-графики и профессиональным праздником людей, с 3D-графикой работающих. А значит самое время поздравить с этой датой тех народных картографов, которые создают 3D-модели для размещения на Яндекс.Картах.

Представление в Картах 3D-моделями исторических центров городов, важнейших достопримечательностей и объектов интереса могло быть намного более скромным, если бы не пользователи, которые присылают нам свои модели. За последние годы было прислано и добавлено на карту более 600 моделей, многие народные картографы стали авторами целых комплексов монастырей, кремлей, крупных гостиничных комплексов и даже населенных пунктов.

В последние месяцы к нам присоединилось присоединилось много новичков, чьи работы уже можно найти на карте. Хотим упомянуть некоторых народных картографов, регулярно создающих новые модели, а заодно проиллюстрировать пост недавними работами:

nicnic.nicolagon396 — автор моделей многих усадеб и памятников архитектуры. Свои работы всегда сопровождает подробными фотографиями объектов.

Усадьба Бобринских в городе Богородицк

Senyacauz — автор моделей нескольких храмов, театров, торговых центров.

Церковь Архангела Михаила в Путилково

VooD создает модели значимых объектов: вокзалов, школ и храмов.

Школа № 6 в поселке Зеленоборский

Кстати, народные картографы, создавая 3D модели, не ограничиваются только Россией. Например, Фёдор Гусев является автором ряда моделей в центре Таллина.

Церковь Святого Олафа в Таллине

Этот список далеко не полный, и мы от всей души благодарим каждого автора моделей, размещенных на Яндекс.Картах!