ШНК — как растет новое поколение народных картографов

В начале апреля мы сообщили, что заработала Школа народных картографов, и призвали подавать заявки на обучение тех, кто хочет целенаправленно обучиться картированию в отдельных слоях. Сегодня мы хотим поделиться первыми результатами обучения в Школе и немного рассказать о наставниках, которые помогают ученикам освоиться в Правилах и интерфейсе.

Первые результаты

Школа была образована еще в июне прошлого года, но официально заявила о себе в Клубе в апреле этого года. Последние три месяца можно считать самыми активными: начали поступать заявки на обучение и наставничество — многие захотели попробовать себя в качестве учителей.

За это время было обучено 25 учеников, 16 из которых стали экспертами и 4 — модераторами. Обучение в каждом отдельном слое представляет собой фактически отдельный курс обучения, и если посчитать, сколько индивидуальных курсов было проведено в Школе, то получится внушительная цифра — 38.

Наставники

Обучение проводится как народными модераторами, так и сотрудниками Яндекса. Сейчас в Школе числиться 27 наставников, 9 из которых обучают пользователей на постоянной основе.

Мы попросили наставников Школы рассказать, почему они решили учить других картографов.

ZioSHik

Я решил поделиться своим опытом с другими картографами, чтобы помочь им быстрее разобраться в Народной карте. Когда я начинал рисовать, мне очень не хватало такой школы. И я был очень рад поучаствовать в обучении, когда появилась такая возможность.

Yet another Forrest

Вообще, насколько я помню, не было какого-то момента, когда по щелчку я стал наставником, изъявив желание. Кажется, это как-то автоматически получилось. Сначала мне предложили кого-то из малоопытных пользователей подучить, потом мы думали про тесты на знание правил — с ними легче отслеживать «косяки» новобранцев в модераторы например, — и позже я уже пришел в качестве какого-никакого наставника. Пришел я наставником в тусовку, где занимались обучением народных модераторов, а не картографов, изначально. Считаю очень хорошим опытом взаимообучение модераторов. Это почти как тимбилдинг, но тоже круто :)

На следующем этапе был уже запуск Школы народных картографов для всей аудитории сервиса — тут уже желающих как обучаться, так и обучать стало больше, поэтому иногда бывает такое, что два наставника могут заниматься одним пользователем (правда, в разных слоях, поэтому друг другу не мешают, как правило).

Благодаря наставникам подрастает новое поколение народных картографов, а некоторые из них даже сами становятся учителями. Один из ярких примеров Школы — народный модератор Евгений, который подал заявку на обучение, а сегодня и сам помогает другим делать первые шаги. Вот что Евгений говорит о своем пути:

Началось мое обучение в Школе народных картографов, после того как мне отказали в выдаче модераторских прав. И предложили подучиться в Школе народных картографов, и я недолго думая отправил заявку. Так началось мое обучение. Оно было очень продуктивным в плане опыта рисования и в последующем сыграло роль в выдаче модераторских прав. А когда увидел, что в Школу народных картографов приглашают модераторов-наставников, то долго думал об этом. Быть наставником — это большая ответственность. Но в конце концов интерес победил, и я решил подать заявку. И это действительно был интересный опыт, потому что он помог в общении с пользователями. Раньше я никого не учил, поэтому еще и получил новый для себя навык наставничества.

В Школе недавно начали вести учеников и сотрудники Яндекса.Модератор yndx-khorolskaya поделилась успехами своего первого ученика:

Николай (Raptor) находится на обучении 2 недели. Он выбрал в качестве целевого слоя для изучения АТД. За этот относительно небольшой период мы сумели очень хорошо проработать и подтянуть многие правила и умение работать с большими контурами в НЯК, научились фильтровать и отбирать нужные источники для работы с АТД.

Начали учится с мелкого: СНТ, урочища. Далее по собственной инициативе Николай отрисовал город Ленск в республике Саха. Я помогла только с источниками и проконсультировала насчет удаления/добавления внешних контуров. На этом мы не остановились с картированием больших контуров. Например, выпускным заданием было — отрисовать сельское поселение. Работа с большими контурами сложна и требует большой внимательности и кропотливости. Но Николай справился на отлично как минимум :) На данный момент мы рассматриваем выдачу экспертных прав.

Процесс обучения

Сейчас любой народных картограф может подать Заявку на обучение в Школе и получить себе наставника в лице опытного народного модератора. Затем, в зависимости от выбранного слоя, наставник подбирает программу обучения, используя методические материалы и наработки других учителей.

У Школы существует свой чат, где наставники общаются между собой, делятся прогрессом в обучении и выбирают себе учеников. Также у них есть специальные инструменты, которые помогают отслеживать развитие своих учеников и двигаться к цели быстрее. Есть и обучающие материалы, детально объясняющие, как общаться с учениками, давать им задания и доводить до экспертного уровня.



Один из первых наставников Школы — Lex рассказал о своем подходе к обучению.

Обучение пользователей — это долгий и трудоемкий процесс. Надо не только найти место и придумать задание, но и научить пользователя, как правильно рисовать. Так как я присоединился к команде наставников на ранней стадии зарождения школы, то поучаствовал в создании инфраструктуры обучения. Для ускорения обучения важно быстро и наглядно объяснить, в чем заключается ошибка и как правильно рисовать. Для этого мы используем видеоуроки и заготовленные шаблоны, так как ошибки у большинства пользователей одинаковые.

Обучая других, ты сам улучшаешь качество своего рисования, так как новичку часто приходится объяснять правила, давая ссылки на отдельные пункты. Для этого приходится часто их открывать и искать нужную информацию. К сожалению, сейчас мало пользователей читают правила — из-за их большого объема. Читать их все сразу не надо, так как вы все равно ничего не запомните, но отдельный пункт правил (например, про здания или адреса) за раз осилить можно, тем более в часто используемых слоях.

Приятно видеть пользователей с новым «экспертным» слоем, которых ты обучал и в чьих знаниях не сомневаешься.

Школа народных картографов — относительно молодой проект, но уже сегодня мы получили множество заявок на обучение от народных картографов. Поэтому, если вы являетесь экспертом в каких-либо слоях и готовы поделиться своими знаниями и навыками с другими картографами, приходите в Школу и пробуйте себя в роли наставника.

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