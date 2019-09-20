Добрый день!

Подскажите, как согласовать Шуваловский проезд в Санкт-Петербурге?

Модератор отклоняет правки, т.к «его нет». хотя это адрес официального входа в Эрмитаж по интернет-ваучерам, указан на офиц. сайте Эрмитажа (п. 3):

Отдельный вход в Главный музейный комплекс через Шуваловский проезд открыт для посетителей с интернет-билетами или подарочными картами, членов творческих союзов художников, архитекторов, дизайнеров РФ, членов ICOM



Статья Шуваловский проезд в Википедии:



Нужна ваша помощь в добавлении Шуваловского проезда — чтобы он появился на картах Яндекса, чтобы адрес был доступен для заказа такси.

Сейчас же многим приходится долго искать — где же вход в Эрмитаж по интернет-ваучерам? Место очень популярное, а его нет на картах.

Просьба помочь решить проблему!