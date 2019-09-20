Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Шуваловский проезд в Санкт-Петербурге

Добрый день!
Подскажите, как согласовать Шуваловский проезд в Санкт-Петербурге?
Модератор отклоняет правки, т.к «его нет». хотя это адрес официального входа  в Эрмитаж по интернет-ваучерам, указан на офиц. сайте Эрмитажа (п. 3):
Отдельный вход в Главный музейный комплекс через Шуваловский проезд открыт для посетителей с интернет-билетами или подарочными картами, членов творческих союзов художников, архитекторов, дизайнеров РФ, членов ICOM

Статья Шуваловский проезд в  Википедии:

Нужна ваша помощь в добавлении Шуваловского проезда — чтобы он появился на картах Яндекса, чтобы адрес был доступен для заказа такси.
Сейчас же многим приходится долго искать — где же вход в Эрмитаж по интернет-ваучерам? Место очень популярное, а его нет на картах.
Просьба помочь решить проблему!

10 комментариев
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helpnikspb
сегодня, 13:56
"Его нет" (ответ модератора) - это где нет? Коэльо указал свой источник?
andrew-murray
сегодня, 15:08
Вот, что мне по Шуваловскому проезду отвечал модератор:


Coelho Magico:
"Из правил Народной карты, примечание в пункте правил 3.3.3.2.1. "Официальным считается название улицы, если оно подтверждается:
официальными источниками (например, в России это ФИАС, Росреестр, приказы об именовании улиц в НП);
местными нормативными актами или схемами (для СНТ, КП, парков, кладбищ и т. п.)." - https://yandex.ru/support/nmaps/cat_road_rul3.html#cat_road_rul3__3.3.3.3
Название Шуваловский проезд не было найдено ни в ФИАС, ни на сайте администрации города.
Для уточнения деталей можете обратиться в службу поддержки - https://yandex.ru/support/nmaps/troubleshooting/fb_nmaps.html
С уважением, модератор"
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Coelho Magico:

"Добрый день. Данного проезда нет в официальных источниках (ФИАС), постановления о наименовании так же не нашлось. Если у вас есть постановление, то пришлите его или ссылку на него. Спасибо за понимание.
С уважением, модератор"
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helpnikspb
сегодня, 14:24
andrew-murray,
благодарю. Тогда не вижу проблем - есть местные нормативные акты, ссылку вы дали. В нынешнем виде (после моей правки) - это то, что вы хотели?
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 14:36
andrew-murray,
все так. Проезда нет в официальных источниках, и дать ему официальное название нельзя. Без официального названия мы не можем дать и альтернативное в синонимах. Беда-печаль, но тут проблема не на нашей стороне :(

andrew-murray
сегодня, 15:16
Дополнительные ссылки по теме Шуваловского проезда:

Шуваловский проезд на Панарамах Яндекса:

Шуваловский проезд на Google Street View:

СМИ: статья "The Village" про открытие Шуваловского проезда:

Обновлено сегодня, 14:18
Alexxegorov
сегодня, 14:19
Раньше позволялось именовать, если название было расхожим, что подтверждалось использованием в СМИ. Сейчас такой нормы в правилах как будто нет. 
В данном случае такого исключения явно не хватает.
andrew-murray
сегодня, 15:32
Alexxegorov,
Надо название "Карт" менять. Не "Народные", а "Официально-бюрократические" карты Яндекса. На народных картах - отмечают улицы и проезды, которые "для людей", которые подтверждены реальными отзывами, фотографиями, ссылками на СМИ, ссылками на использующие их организации и фирмы. В данном случае, Эрмитаж. Куда уж дальше, если даже адрес входа в Эрмитаж - не авторитет для карт?! Это позор какой-то! Меняйте правила!
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 14:39
andrew-murray,
Народная карта - общедоступная для всех. Каждый пользователь может внести свою правку и помочь тем самым другому пользователю.К сожалению, смысл "народные названия" мы в это понятие не вкладываем. 
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 14:21
1.1.1. Достопримечательность
Также к этой рубрике могут быть отнесены аллеи или бульвары, которые официально не утверждены как дороги или объекты растительности, но являются общеизвестными городскими ориентирами.
andrew-murray
сегодня, 15:36
Фарготрак,
Но если даже официально указанный адрес входа в Эрмитаж - не авторитет для карт, то остаётся только развести руками и посоветовать картам вернуться в реальности и поменять правила! Вы увлеклись официозом и стали явно не "Народными картами"