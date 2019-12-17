Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Скоростной транспорт

Предлагаю принять четкий формат атрибутирования всех станций скоростного транспорта, на данный момент — метро. Почему для монорельса и скоростного трамвая нужно указывать тип в официальном названии, а для метро только «метро»? А правил для перевода вообще нет — то ли Station, то ли Metro Station. Несостыковка и неполнота в правилах. Логично же, что для станций в официальном названии обязательно нужно указывать их тип.

Нужно дополнить и четко разграничить правила атрибутирования для каждого типа транспорта, включая перевод на международный язык. 

1 комментарий
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Сергей
сегодня, 14:59
Пока что нет такого языка — «международный», хотя английский довольно близко подобрался к этому статусу.

Не во всех странах есть метро, часто это Subway, иногда Tube, U-Bahn, иногда ещё что-то. Станция транспорта по-английски обычно будет просто Name Station, а уж метро это, трамвай или BART — это задача правильной классификации, а не именования. Кроме официального, ещё хорошо бы сразу проставлять и название для карты — просто Name, без уточнения, что это станция (потому что и так очевидно).