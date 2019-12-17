Скоростной транспорт

Предлагаю принять четкий формат атрибутирования всех станций скоростного транспорта, на данный момент — метро. Почему для монорельса и скоростного трамвая нужно указывать тип в официальном названии, а для метро только «метро»? А правил для перевода вообще нет — то ли Station, то ли Metro Station. Несостыковка и неполнота в правилах. Логично же, что для станций в официальном названии обязательно нужно указывать их тип.

Нужно дополнить и четко разграничить правила атрибутирования для каждого типа транспорта, включая перевод на международный язык.