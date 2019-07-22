Снова про Неровные дороги

Добрый день.

В очередной раз хочу попробовать поднять проблему неровных дорог в Яндекс картах и того как сейчас это реализовано у нас.

Начну с того, что мы имеем сейчас. Это галочка «Плохое состояние» и её установка приводит к тому, что в навигаторе, при построении маршрута, появляется надпись — «на маршруте есть неровная дорога» при этом на навигацию это особо не влияет. Галочки избегать неровной дороги в навигаторе нет, предупреждений при приближении к такому участку навигатор не выдаёт, плохую дорогу видно, только если смотреть на маршрут.

Более того, посмотрите, что Вам потребуется, чтобы добавить такой участок неровной дороги. Итак, для обычного пользователя Навигатора или Карт Яндекса можно оставить жалобу, НО в стандартных «быстрых» дорожных событиях нет жалобы на яму или неровности. Куда уйдёт такая жалоба? Скорее всего, только сотрудникам, потому что у нас нет в сообщениях о неточностях такого пункта.

И тут хочется отметить странную вещь — сотрудники крайне неохотно ставят критерий неровной дороги!

Если Вы народный картограф — то Вы можете установить галочку самостоятельно, НО (возвращаясь к тому, что сотрудники крайне неохотно ставят критерий неровной дороги) если это не какой-то малозначимый просёлок 7 уровня то, скорее всего даже не Модератор, а Сотрудник отклонит Вашу правку. А если и не отклонит сразу, то потребует от Вас железобетонных доказательств (лучше фото или видео), что тут действительно неровная дорога. Более того, фото должны быть сделаны так, чтобы ямы на них соответствовали тем, что у нас вынесены в правила по неровностям. Если ямы не столь ужасающи — то дорогу уже нельзя считать неровной.

К чему это приводит. Я как народный картограф могу «своевременно» отметить этим критерием максимум 2% процента дорог в районе своего проживания, по которым езжу постоянно и имею возможность их сфотографировать. В моём районе кроме меня есть ещё один активный картограф и иногда приходят люди отметить свой магазин или ещё что-то по мелочи. Вот все вместе мы процентов 5 дорог в лучшем случае можем наблюдать. Остальное остаётся не увиденным иногда по нескольку лет.

Более того, как оказалось, установленный знак 1.16 (неровная дорога) на белом фоне и с табличкой, указывающей, насколько он действует — это ещё не критерий, для установки неровной дороги у нас в карте. Ибо, даже признавшие неровность дорожники, наших правил не читали, а по ним и по фоткам вроде нормально всё. J

Других путей установки данной галочки мне не известно.

И да, само понятие неровная дорога, почему у нас оно получилось такое чёрно-белое. Либо дорога неровная — либо хорошая. Для разных машин и водителей неровными могут считаться разные дороги. Вы скажите — всех не учтёшь, а я считаю, что и не надо. Нужно установить лишь бальную оценку в 5-10 баллов для качества дорог (где 5 например, идеальный автобан, а 0 — непролазная грязь) и каждый сможет выбрать тот балл дороги на который ему уже лучше не соваться.

Итог вступления. На данный момент мы имеем очень странный инструмент по плохим дорогам.

Субъективно: Информативность у него — ниже среднего,

Сложность добавления (в плане принятия поправки) — высокая,

Покрытие (в плане кол-ва дорог которые мы можем наблюдать) — очень низкое,

Актуальность информации — низкая.

Ну как говориться, критикуешь — предлагай. Попробую.

Итак, чтобы поднять информативность, в навигаторе о выезде на неровную дорогу должно быть голосовое предупреждение всегда или, например, при высокой скорости. Отдельные крупные и опасные ямы тоже должны быть отмечены и проговариваться голосом. Недавно один из блогеров автопутешественников влетел в сумерках в такие ямы на подъездах к моему городу и погнул 2 диска, причём 1 колесо пришлось менять на запаску. Но нам по правилам нельзя отмечать короткие участки ям, а они ведь опаснее протяжённых, особенно когда начинаются резко после хорошего асфальта.

Дороги должны иметь бальную (цветовую) оценку неровности. Мне очень нравится, как сделано в пробках (от красно-коричневого — сильная пробка, до зелёного — пробки нет). К примеру, красно-коричневый — сильно убитая дорога, а тёмно-зелёный — свежий идеальный асфальт.

Чтобы снизить сложность добавления, я бы предложил принимать такие правки у народных картографов без подтверждений фотографиями. Тем более если ввести бальную систему, каждый пользователь мог бы выставить участку свой бал, как он считает, а система бы выставила средний.

У пользователей навигаторов должно появиться дорожное событие с неровностью, которое если бы таких набиралось несколько сообщений, перенаправлялось бы в Народную карту в сообщения о неточностях для проставления соответствующего критерия на дороге.

Покрытие и актуальность — а вот тут я вижу только одно решение, сбор данных о скорости и данных акселерометров со всех устройств пользователей. Так же как сейчас собираются данные о пробках. Сейчас мне скажут, что ой ну у всех машин разные подвески и телефон не у всех закреплён жёстко и кругом будут ямы, а я скажу это не так и весь «шум» можно будет отбросить. Я уж молчу про закреплённые в корпусе магнитолы с Яндексом, которые можно брать за основу.

Суть тут в чём, если провести 10 экспериментов (например, по физике в средней школе строили график нагревания воды по времени), мы будем получать немного отличающиеся значения, особенно если эти замеры проводили несколько учеников с разными градусниками, немного разными горелками и разной степенью внимательности. Наносим все эти данные на общий график и получаем кучу точек, сразу становятся видны ошибочные данные, которые сильно выбиваются из графика, их отбрасываем, а в некоторых случаях лучше отбросить данные ученика целиком, потому что у него почти все точки мимо.

По той же аналогии можно построить график неровности дорог. А что если экспериментов будет 100? Ведь нам ничего не помешает подождать пока по дороге проедет 100 машин и лишь тогда посчитать её бал. Это ведь не пробки, ямы появляются постепенно, да и пропадают не сразу. Самое интересное, ни способ крепления, ни подвеска, в целом на результат почти не повлияют. Они лишь будут показывать большие или меньшие абсолютные значения, но в относительных единицах рост графика на неровностях будет наблюдаться у всех. Ну и конечно не забывать отбрасывать сильно ошибочные значения. Если на этом участке 10 машин едут ровно, а у одного вдруг график подскочил, значит его замер, скорее всего, неправильный (может кто-то телефон задел или ещё что).

Автоматический сбор данных, позволит покрыть даже те дороги, по которым не ездили наши народные картографы, оценить их, а скорость обновления данных, даже если это будет раз в неделю или в месяц не сможет сравниться с тем, что можем предоставить сервису мы, используя ручной метод.

Спасибо всем, кто дочитал данный опус до конца. Очень хочется услышать и другие предложения по данной проблеме. Что думаете? Что думают разработчики? Ведь, как-то обидно иметь в навигаторе уникальную для навигаторов фишку с Неровными дорогами, но не иметь возможности ею нормально пользоваться. Люди просто не будут ей доверять, если не будет актуальной информации и вскоре она совсем пропадёт.