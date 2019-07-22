Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Снова про Неровные дороги

Добрый день.

В очередной раз хочу попробовать поднять проблему неровных дорог в Яндекс картах и того как сейчас это реализовано у нас.

Начну с того, что мы имеем сейчас. Это галочка «Плохое состояние» и её установка приводит к тому, что в навигаторе, при построении маршрута, появляется надпись — «на маршруте есть неровная дорога» при этом на навигацию это особо не влияет.  Галочки избегать неровной дороги в навигаторе нет, предупреждений при приближении к такому участку навигатор не выдаёт, плохую дорогу видно, только  если смотреть на маршрут.

Более того, посмотрите, что Вам потребуется, чтобы добавить такой участок неровной дороги. Итак, для обычного пользователя Навигатора или Карт Яндекса можно оставить жалобу, НО в стандартных «быстрых» дорожных событиях нет жалобы на яму или неровности. Куда уйдёт такая жалоба? Скорее всего, только сотрудникам, потому что у нас нет в сообщениях о неточностях такого пункта.

И тут хочется отметить странную вещь — сотрудники крайне неохотно ставят критерий неровной дороги!

Если Вы народный картограф — то Вы можете установить галочку самостоятельно, НО (возвращаясь к тому, что сотрудники крайне неохотно ставят критерий неровной дороги) если это не какой-то малозначимый просёлок 7 уровня то, скорее всего даже не Модератор, а Сотрудник отклонит Вашу правку.  А если и не отклонит сразу, то потребует от Вас железобетонных доказательств (лучше фото или видео), что тут действительно неровная дорога. Более того,  фото должны быть сделаны так, чтобы ямы на них соответствовали тем, что у нас вынесены в правила по неровностям. Если ямы не столь ужасающи — то дорогу уже нельзя считать неровной.

К чему  это приводит.  Я как народный картограф могу «своевременно» отметить этим критерием максимум 2% процента дорог в районе своего проживания, по которым езжу постоянно и имею возможность их сфотографировать. В моём районе кроме меня есть ещё один активный картограф и иногда приходят люди отметить свой магазин или ещё что-то по мелочи. Вот все вместе мы процентов 5 дорог в лучшем случае можем наблюдать. Остальное остаётся не увиденным иногда по нескольку лет.

Более того, как оказалось, установленный знак 1.16 (неровная дорога) на белом фоне и с табличкой, указывающей, насколько он действует — это ещё не критерий, для установки неровной дороги у нас в карте. Ибо, даже признавшие неровность дорожники, наших правил не читали, а по ним и по фоткам вроде нормально всё. J

Других путей установки данной галочки мне не известно.

И да, само понятие неровная дорога, почему у нас оно получилось такое чёрно-белое. Либо дорога неровная — либо хорошая. Для разных машин и водителей неровными могут считаться разные дороги. Вы скажите — всех не учтёшь, а я считаю, что и не надо. Нужно установить лишь бальную оценку в 5-10 баллов для качества дорог (где 5 например, идеальный автобан, а 0 — непролазная грязь) и каждый сможет выбрать тот балл дороги на который ему уже лучше не соваться.

Итог вступления. На данный момент мы имеем очень странный инструмент по плохим дорогам.

Субъективно: Информативность у него — ниже среднего,

Сложность добавления (в плане принятия поправки) — высокая,

Покрытие (в плане кол-ва дорог которые мы можем наблюдать) —  очень низкое,

Актуальность информации — низкая.

Ну как говориться, критикуешь — предлагай. Попробую.

Итак, чтобы поднять информативность, в навигаторе о выезде на неровную дорогу должно быть голосовое предупреждение всегда или, например, при высокой скорости. Отдельные крупные и опасные ямы тоже должны быть отмечены и проговариваться голосом. Недавно один из блогеров автопутешественников влетел в сумерках в такие ямы на подъездах к моему городу и погнул 2 диска, причём 1 колесо пришлось менять на запаску. Но нам по правилам нельзя отмечать короткие участки ям, а они ведь опаснее протяжённых, особенно когда начинаются резко после хорошего асфальта.

Дороги должны иметь бальную (цветовую) оценку неровности. Мне очень нравится, как сделано в пробках (от красно-коричневого — сильная пробка, до зелёного — пробки нет). К примеру, красно-коричневый — сильно убитая дорога, а тёмно-зелёный — свежий идеальный асфальт.

Чтобы снизить сложность добавления, я бы предложил принимать такие правки у народных картографов без подтверждений фотографиями. Тем более если ввести бальную систему, каждый пользователь мог бы выставить участку свой бал, как он считает, а система бы выставила средний.

У пользователей навигаторов должно появиться дорожное событие с неровностью, которое если бы таких набиралось несколько сообщений, перенаправлялось бы в Народную карту в сообщения о неточностях для проставления соответствующего критерия на дороге.

Покрытие и актуальность — а вот тут я вижу только одно решение, сбор данных о скорости и данных акселерометров со всех устройств пользователей. Так же как сейчас собираются данные о пробках. Сейчас мне скажут, что ой ну у всех машин разные подвески и телефон не у всех закреплён жёстко и кругом будут ямы, а я скажу это не так и весь «шум» можно будет отбросить. Я уж молчу про закреплённые в корпусе магнитолы с Яндексом, которые можно брать за основу.

Суть тут в чём, если провести 10 экспериментов (например, по физике в средней школе строили график нагревания воды по времени), мы будем получать немного отличающиеся значения, особенно если эти замеры проводили несколько учеников с разными градусниками, немного разными горелками и разной степенью внимательности. Наносим все эти данные на общий график и получаем кучу точек, сразу становятся видны ошибочные данные, которые сильно выбиваются из графика, их отбрасываем, а в некоторых случаях лучше отбросить данные ученика целиком, потому что у него почти все точки мимо.

По той же аналогии можно построить график неровности дорог. А что если экспериментов будет 100? Ведь нам ничего не помешает подождать пока по дороге проедет 100 машин и лишь тогда посчитать её бал. Это ведь не пробки, ямы появляются постепенно, да и пропадают не сразу. Самое интересное, ни способ крепления, ни подвеска, в целом на результат почти не повлияют. Они лишь будут показывать большие или меньшие абсолютные значения, но в относительных единицах рост графика на неровностях будет наблюдаться у всех. Ну и конечно не забывать отбрасывать сильно ошибочные значения. Если на этом участке 10 машин едут ровно, а у одного вдруг график подскочил, значит его замер, скорее всего, неправильный (может кто-то телефон задел или ещё что).

Автоматический сбор данных, позволит покрыть даже те дороги, по которым не ездили наши народные картографы, оценить их, а скорость обновления данных, даже если это будет раз в неделю или в месяц не сможет сравниться с тем, что можем предоставить сервису мы, используя ручной метод.

Спасибо всем, кто дочитал данный опус до конца. Очень хочется услышать и другие предложения по данной проблеме. Что думаете? Что думают разработчики?  Ведь, как-то обидно иметь в навигаторе уникальную для навигаторов фишку с Неровными дорогами, но не иметь возможности ею нормально пользоваться. Люди просто не будут ей доверять, если не будет актуальной информации и вскоре она совсем пропадёт.

50 комментариев
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podmotal
23 июля, 11:21
Полностью поддерживаю.
mercator2111
23 июля, 11:29
Отличный пост. Всё написано правильно и, что немаловажно, понятным языком.


Сотрудники, пожалуйста, отнеситесь с должным вниманием к предложенному.
Fleget
Сотрудник Яндекса23 июля, 11:29
Читаем пост, вникаем. Ответим немного позже.
polikarpoff
23 июля, 11:47
Отличное предложение. Существующая ситуация не отражает реальную обстановку на дорогах.
WishMaster
23 июля, 11:51
Мне кажеться собирать данные с акселерометра интересная идея. + можно еще к этому собирать ругать (включая мат и его формы). Люди которые попадают в колдобины особенно в неожиданные - редко остаться молчаливыми. Алиса слушает, понимает уровень негодования водителя и ставит отметку с цветом (определяет красноречивость) и индексом который является неким суммарным коэффициентом этажности ругани и продолжительности. + Алиса может понимать в чем причина переживай и внутри знака рисовать колдобину, препятствие (упавшее дерево например или иной предмет которому не место на дороге), дикое животное (сбитое или живое). 
И конечно очень не хватает галки про неровные дороги, писал в тех поддержку, но раз тут завели эту тему  - выложу еще и сюда, хотя это больше относиться к навигатору.


"Очень хочу (надеюсь не я один) возможность исключить из маршрута дороги без покрытия и дороги с плохим покрытием. Нет сил ездить на пузотерке по этим колдобинам. Тут поставили или убрали галочку и едешь по ним или нет. Удобно. Можно пойти дальше и сделать ползунок с временем, процентами. Т. Е. Если я сэкономлю 20 минут по колдобинам, в маршрут 4 часов - в этом нет смысла. А если маршрут 40 минут - то есть. Т. Е. Можно выставлять или в минутах или процентах от общего времени оставшегося пути экономии что бы свернуть на плохую дорогу. На пузатерках данный параметр поставят больше, на джипах меньше. И все получат что хотят."
Обновлено 23 июля, 11:52
cergean
23 июля, 13:03
WishMaster,
Отличная идея про распознавание ругани) Правда это именно в дополнение к акселерометру должно быть, иначе будет много ложных срабатываний на подрезающие машины и прочие опасные дорожные ситуации.
WishMaster
23 июля, 13:42
cergean,
ну тут же можно понять к чему относиться и игнорировать.
Хотя если пойти дальше то можно сделать тип навигации с поправкой на ругань, т.е. выбирает маршрут где меньше ругаются люди, значит  там езда менее нервно, и причина не важно, то ли там лихачи только кривые повороты и светофоры.
Обновлено 23 июля, 13:44
Котик
24 июля, 19:26
WishMaster,
это похоже на идею для отдельного приложения
Семён Федотов
23 июля, 14:35
WishMaster,
тогда вместо «неровной дороги» нужен новый значок, который будет ставиться на такие места, что-то в виде «$@%!^#». И при нажатии будет надпись «зона повышенного матюкания»)))
WishMaster
23 июля, 15:10
Семён Федотов,
Ну как вариант, когда человек ругается не на ситуацию из списка - можно добавить такой знак на все остальные случае.
Но тут надо  как то подумать что бы он не заполонил всю дорогу.
Т.е. если много машин и они все ругаются тут - то надо ставить. А если ругается только один из потока - то я бы не стал.
А если один  трассе и ругнулся - то да отметить надо. Бывают у нас такие дороги что можно ехать мин 20-40 и не кого вообще не встретить.
dikiy
23 июля, 15:29
WishMaster,
"Бывают у нас такие дороги что можно ехать мин 20-40 и не кого вообще не встретить" Видишь значок и понимаешь: ты не один тут. )))
EVGVir
23 июля, 12:07
Предупреждения о неровностях — хорошая была бы фича.
WildShadow
23 июля, 12:22
ох сколько нюансов придётся учитывать и карту постоянно менять, недалеко от дома есть грунтовая дорога - если проехал трактор и разровнял она на 4+ для грунтовки, проходит одна- две недели или дожди и дорога превращается в стиральную доску, то есть балла на 2, как быть с такими дорогами? Там же в начале улицы пара больших ям и в сырую погоду луж, а дальше всё нормально.
Если рассматривать лесные дороги, то там вообще неизвестно как ставить иногда нужны отметки "нива/УАЗ с бензопилой" так как на дороге иногда бывают деревья) Я такие дороги обычно 10 классом отмечаю как велодорожку)
Цветовая система вроде хорошо, но как её смешать по цвету с пробками? Может ввести параметр "рекомендуемая скорость"? где ямы сбавляем, где нормальная дорога прибавляем. У сотрудников есть инструмент которым они ставят скорость дорогам и в соответствии от него уже строятся маршруты.
С телефонов данные брать некорректно, правильно сказали, как минимум подвеска и крепления разные, а один и тоже человек в зависимости от настроения по разному может проехать по разбитой грунтовой дороге, плюс например я знаю дорогу и знаю где лучше проехать, а новый человек поедет и соберёт половину ям, скорей надо брать скорость движения и маршрут  смотреть когда человек начинает вилять на дороге, но думаю gps эти полметра-метр виляния не всегда сможет распознать.

Ну и про снимки с приложения не надо забывать, вот лучше всего при наличии снимков дороги на карте делать предположения о качестве дороги снятые с датчиков, а сотрудники или народные картографы уже будут ставить нужные атрибуты.
Обновлено 23 июля, 12:26
podmotal
23 июля, 12:34
WildShadow,
нам интересно чтобы по городу адекватные маршруты строились по асфальтированным улицам, а за городом - по асфальтированным шоссе. Лесные дороги с уазом и бензопилой никому не интересны, кроме тех, кто их нарисовал, уж простите.
WildShadow
23 июля, 12:53
podmotal,
тем не менее система единая будет и надо сразу всё рассматривать, тем более мы в России живём и у нас не до каждого населённого пункта есть асфальтированное шоссе.
viazin2012
23 июля, 12:58
WildShadow,
Отличные замечания, попробую на некоторые ответить.


-- недалеко от дома есть грунтовая дорога... - 
Так вот автоматизация в этом случае как раз была бы очень кстати, особенно если по этой дороге часто ездят. Бал постепенно, но самостоятельно, менялся бы в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества покрытия. Конечно не сразу, как пробки, но достаточно быстро. Грунтовая дорога, кроме того уже имеет свой показатель, у таких дорог снимается галка "Твердое покрытие", а значит оно может сильно меняться в зависимости от погоды и т.п.


--Если рассматривать лесные дороги...- 
Тут сложно, если только поставить им по умолчанию 0 баллов, туда навигатор поведёт только если другого пути нет, хотя оно и сейчас по таким дорогам ведёт неохотно.


--Цветовая система вроде хорошо, но как её смешать по цвету с пробками...-
Ну я думаю, как отдельный слой, как сейчас например с парковками.


--...скорей надо брать скорость движения и маршрут смотреть когда человек начинает вилять на дороге, но думаю gps эти полметра-метр виляния не всегда сможет распознать...-
Скорее всего, такую точность GPS не позволит никогда. Я проводил небольшой эксперимент и приходилось откидывать часть данных, где из-за плохого сигнала  GPS выдавал точки метрах в 50 от дороги. Причем это была целая серия точек. Но виляние по дороге тоже отразится на акселерометре, бал конечно немного повысится, но думаю не на много. А вот с привязкой к скорости в моём эксперименте вышла проблема. Если на прямой зависимость понятна (маленькая скорость - ямы, большая -ровно) то у поворотов, все снижают скорость, а когда надо уступать, то иногда и до полной остановки. В результате в таких местах появляется большой балл по ямам.
--Ну и про снимки с приложения не надо забывать...-
Полностью согласен. Но снимки есть далеко не везде, там где есть куча треков. Да и обновляются они не часто.

dan.3dx
23 июля, 23:57
viazin2012,
Вот при вязка к скорости - тема хорошая. Цветом можно не обозначать, если нет свежих данных по пробкам, но при маршрутизации средняя скорость, скажем, за неделю или месяц в таком случае должна учитываться. В деревнях или городском частном секторе было бы полезно. А то когда данных по пробкам нет, навигатор зачастую начинает вести по узким периферийным улочкам, где больше 20 не разгонишься.
dan.3dx
24 июля, 00:00
dan.3dx,
А на перекрестках скорость должна учитываться по конкретным направлениям. (А-Б, А-В, В-А и т. д.). Прямо, например, все зелено, налево - красно.
dan.3dx
24 июля, 00:02
dan.3dx,
Медленные дороги будут использоваться в маршрутизации реже. Существенная их часть будет подубитыми как раз.
Alexxegorov
23 июля, 12:58
Если говорить о знаке 1.16  (неровная дорога), то я нередко вижу этот знак там, где дорога в принципе нормальная, без явных ям и колдобин. А для плохих дорог в подавляющем большинстве случаев этого знака нет, как и множества других знаков. Просто потому, что  дорога толком не обслуживается - это сказывается и на актуальности знаков и на дорожном покрытии. Так что наличие этого знака или отсутствие вообще малорелевантно. На них полагаться нельзя.
Характерный пример: едешь по Ульяновской области по убитой дороге увиливая от ям и колдобин, редко разгоняясь до 90 км/ч - никаких знаков. Въехал в Татарстан - стоит знак неровной дороги, хотя по ней можно ехать практически на любой скорости. Да есть, небольшие неровности, но они роли не играют. 

viazin2012
23 июля, 13:05
Alexxegorov,
--где дорога в принципе нормальная, без явных ям и колдобин...
Может убрать забыли, бывает. Хотя у нас всякое бывает.
Про Характерный пример: то что у нас считается отличной дорогой в Татарстане считают неровной и даже ставят знак. Ещё раз возвращаемся к субъективности оценок.
Но в целом, я думаю, дорожники скорее на плохой дороге ничего не поставят, чем на нормальной знак воткнут. Раз знак есть, то какая-то подлянка точно есть.
Alexxegorov
23 июля, 13:31
viazin2012,
может забыли, может специально. Главное, я чаще вижу этот знак там, где в нём и нет нужны, и без подлянок :) Возможно, как раз потому, что живу в Татарстане. Но и здесь хватает плохих дорог, которые никак не обозначен.
С чем не могу не согласиться - так с тем, что мерить лучше действительно автоматизированными средствами. В том числе и  потому, что знаки совсем не панацея для определения качества дороги. Эта сбора данных с акселерометров  уже озвучивалась в клубе, но, к сожалению, пошли другим путём. В итоге реально плохие дороги, где невозможно достичь максимально разрешенной скорости, не убив себя и машину, нельзя порой отметить на карте. Просто потому, что у дороги нет ям с краями, зато множество асфальтовых кочек и ухабов, которые даже на снимках с регистратора не удаётся передать, но по которым ездить ещё хуже, чем по некоторым ямам.
Ideally Map
23 июля, 13:35
Вот ещё моё предложение о мобильном приложении Яндекс.Карты (о внедрении нового слоя и функции нового атрибута состояния дорог на Народной карте Яндекса). В нём есть возможность выбрать несколько слоёв на показ: парковки, пробки, транспорт, панорамы. Так вот я предлагаю добавить пятый слой — состояние дорог, где, так же как и пробки, будет разными цветами показываться степень ровности дороги. Как сказал автор поста, тёмно-зелёным — 5 баллов (отличное покрытие), зелёным — 4 балла (хорошее покрытие), жёлтым — 3 балла (удовлетворительное, нормальное покрытие, но с неровностями), красным — 2 балла (плохое покрытие), тёмно-красным — 1 балл (очень плохое покрытие). Как моё предложение?
Это будет очень помогать при навигации в сельской местности. Сейчас только что ехал по дороге в 1 балл по моим критериям на велосипеде — чуть ногу не сломал! 🚲⛔🚫🚳⚠️🚷🇷🇺
Обновлено 23 июля, 13:38
dikiy
23 июля, 14:10
Просто отличная публикация в клубе. Автору большое спасибо. Поддерживаю. Сейчас пользуюсь сторонним ПО для этих целей.
Ideally Map
23 июля, 14:29
Действительно, и я поддерживаю. Очень смелый и решительный ход со стороны автора, а ещё и весьма полезный для пользователей навигационной системы Яндекса.
zorgouz
23 июля, 14:39
Очень хорошо сказано.  С жд переездами бы еще также.  По баллам
Обновлено 23 июля, 14:41
Ideally Map
23 июля, 17:22
zorgouz,
не перебор?
dan.3dx
24 июля, 00:10
А еще стоит отнести щебень к твердому покрытию, т. к. иногда сложно отличить плохой асфальт от щебня. И если вдруг когда нибудь можно будет исключать дороги без покрытия из маршрутизации, исключатся только те где реально можно встрять.
И хотелка не по теме. В навигаторе нужна возможность исключить один конкретный участок из маршрутизации. Допустим, дорогу перекрыли, или не отмеченный на карте бетонный блок встретится, разворачиваешься, а навигатор иногда тебя всеми силами на старый маршрут возвращает.( Передайте, пожалуйста коллегам, и пусть они вернут отображение маневров полосности в режиме"север всегда наверху".
viazin2012
24 июля, 12:42
dan.3dx,
Щебень к твёрдому - не уверен, что стоит. Выше писали, что есть примеры дорог у которых такое покрытие. Они сильно зависят от частоты дождей и прохода грейдера. Да и потом те кто слишком сильно печётся о лакокрасочном покрытии своего авто (даже знакомые есть такие) ой как не любят дороги из щебня. Я когда-то давно наоборот предлагал, грунт и гравий разделить на отдельные классы. 
dan.3dx
24 июля, 13:06
viazin2012,
Уточню. Щебень нужно приравнять к твердому покрытию в плохом состоянии. Про разделение грунта и щебня/гравия я только за, но вряд ли такое введут.(
dan.3dx
24 июля, 13:09
viazin2012,
И от дождей щебеночные дороги почти не зависят.
viazin2012
24 июля, 13:43
dan.3dx,
Может размывать в некоторых местах как я понял. Но сам я такого не видел. По крайней мере если дорога отсыпана качественно. А вот сельхозтехника может их портить значительно. Особенно когда грунт сырой. Остаётся потом жуткая гребенка, стиральная доска 
dan.3dx
24 июля, 14:45
viazin2012,
Я не спорю. Но на таких дорогах вероятность завязнуть по уши значительно ниже, чем на обычных грунтовках.
Fleget
Сотрудник Яндекса24 июля, 16:06
Спасибо за большой и развернутый пост, для начала. Ответ будет короче. 

Про  знаки. К сожалению, знаки у нас вообще не являются показателем, так как вешаются они часто по непонятным для нас принципам и логике. Можно найти и разбитые дороги без знака, и наоборот. Примеров достаточно много. 

О том, что нужно подтверждать неровности дорог используя фото или видео. Все дело в том, что понятие неровная/плохая/разбитая дорога очень субъективно. Для жителей Москвы трещины на асфальте - плохо, а кто-то живет в деревне и считает, что если трактор не заваливается в яме, значит все нормально. Мы сами постоянно сталкиваемся со случаями, когда люди пишут про "убитую" дорогу, по которой невозможно проехать, а на деле оказывается, что она вполне себе пригодна для езды. Отсюда и требование к фотографиям. 

Акселерометр - это вообще, первое, что нам пришло в голову, когда мы начали думать про этот атрибут. Правда тесты показали, что на показатели влияют и подвеска, и крепление устройства, и место крепления, и даже погода. После сверки полученных данным с реальностью мы решили отказаться от подобного сбора информации. На данный момент акселерометр - это один из худших вариантов.

По поводу градации состояния по 10-бальной шкале. Да, было бы здорово, но для того, чтобы так разделить каждую дорогу, нужно собрать гигантское количество данных, и 10-50 машин тут будет совсем недостаточно. 

Так или иначе, я не хочу сказать сейчас, что нас все устраивает, и мы не хотим развиваться и улучшать атрибут. Скорее наоборот, мы постоянно ищем новые пути решений и готовы их проверять. В данном ответе я поделился проблемами, с которыми сталкиваемся мы сами, и пока не можем их обойти.

Спасибо за отзыв, спасибо всем за комментарии и высказанное мнение. Их обязательно увидят ответственные коллеги. 
Alexxegorov
26 июля, 18:06
Fleget,
я предлагаю дополнить случаи, когда можно отмечать дорогую плохой. Есть дороги, которые не имеют ям с явными краями, но при этом могут быть просто провалы и ухабы, покрытые асфальтом, которые не хуже прочих ям пробивают подвеску и вынуждают снижать скорость и искать более ровные участки дороги. Сейчас такие дороги согласно правилам нельзя отмечать плохими, хотя они именно таковыми и являются. 
Я предлагаю ввести более универсальную формулировку для плохих асфальтированных дорог. Плохой считать ту дорогу, которая из-за изъянов дорожного покрытия не позволяет безопасно передвигаться с максимальной разрешённой скоростью (искусственные неровности - не в счёт). По сути, тот факт, что водители вынуждены сбрасывать скорость, чтобы проехать или объехать неровности, является наиболее значимым фактором для прокладки маршрута. Если качество покрытия не позволяет ехать с максимальной скоростью - предпочтение должно быть отдано альтернативной дороге, которая при прочих равных, позволяет это сделать. Даже если альтернативная дорога латанная-перелатанная и машину на ней трясёт и шатает, но это при этом можно ехать "на максималке", она всё равно лучше дороги, на которой приходится скорость сбрасывать.
Котик
24 июля, 19:20
Идея хорошая, но данные конкретного пользователя отбрасывать не стоит. Он может в разное время ездить на разных транспортных средствах или с разными телефонами.
Обновлено 24 июля, 19:21
jwegt
26 июля, 06:20
Меня вот недавно завёл в дачные участки, в которых якобы асфальт и 60 км/ч. Хотя все знают, какие на дачах дороги. Исправил, правку одобрили. Вот место: https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=19&ll=87.308144%2C53.727219&l=nk%23sat
jwegt
26 июля, 06:26
jwegt,
справа нормальные дороги, Притомское шоссе и Новокузнецкий обход, по которым можно проехать.
jwegt
26 июля, 06:24
Ещё был случай. Завёл на гравийку. Это я так понял нефтяников дорога. Едешь, как по стиральной доске, плюс пылища такая, можно на химчиску салона потом ехать сразу. Сделал правку, уменьшив скорость до 20, чтобы навигатор не вёл. Не одобрили, якобы знаков нет. Мда. Вроде договорились переделать на грунтовую потом.
Alexxegorov
26 июля, 17:45
jwegt,
Ограничение скорости - это именно ограничение скорости согласно ПДД. Его роль предупреждать о превышении. В расчёте маршрута этот параметр не учитывается. Так что всё правильно сделали.
jwegt
26 июля, 06:28
Вообще, это давняя проблема, вести жилыми улицами, когда можно чуть длиннее, но дорогами выше классом, которые уж наверняка асфальтированные.
Обновлено 26 июля, 06:28
MacJIuHa
27 июля, 00:40
Было бы неплохо.
zzvapzz
28 июля, 15:22
Хорошо бы добавить скрытую голосовую команду "Алиса, бл*дь, тут ямы!" и ответ "Хорошо, поняла."


В картах эта улица помечается тегом "Не строить сквозные маршруты/Не строить маршруты по центральным графам этой улицы" и другие люди никогда не попадут в эту ситуацию.
Обновлено 28 июля, 15:22
viazin2012
29 июля, 12:22
zzvapzz,
Сразу запрет сквозного маршрута это слишком. Будет много вандализма, из дома не выйдешь, кругом ямы. Но в целом, дорожное событие с ямами нужно, а если о ямах сообщает не один человек на участке, то перекидывать к нам в НЯК для установки постоянного атрибута неровной дороги. А при приближении Алиса могла бы предупреждать голосом, внимание ямы или участок дороги с плохим покрытием.
zzvapzz
29 июля, 12:34
viazin2012,
тут немного другая ситуация. Обычные ямы ещё можно объехать, но когда маршрут строится по улицам, которые полностью убиты/никогда не ремонтировались/укатанной грунтовки/бетонке, вместо нормальной дороги, но зато она короче на 5 минут, то негатив и недоверие остаётся к навигатору надолго. Поэтому люди и любят старый Навител, потому что там старые карты и алгоритм поиска ищет только по основным дорогам. 
Обновлено 29 июля, 12:34
zzvapzz
29 июля, 12:36
viazin2012,
в Орле так попал, навигатор повёл на улице, где метров 200 дороги почти нет, но ведь стоило проехать по другой, параллельной улице, и всё было бы хорошо. Но зато быстрее на 2-3 минуты.
viazin2012
29 июля, 12:52
zzvapzz,
Согласен, но тут мы столкнемся с тем, что у людей разные машины. Недавно на ниве ехал и ничего так ямки, не сильно страшные оказывается. Подпрыгивает, но не критично. А на обычной, туда страшно даже заезжать. С асфальтом так же, кому-то старый чермет не жалко по калдобинам, а кто-то будет в ужасе от покрытия. Тут я ещё раз вернусь к своей статье, у дороги должна быть бальная оценка по покрытию, а в навигаторе пользователь мог установить приемлемый для себя минимальный бал. Внедорожник -0 , гоночное феррари- 5 (ну или другое максимальное число) а другие дороги избегать. Тогда можно угодить большинству, а все претензии уже будут к данным по ямам, которые надо как-то оперативно собирать.
zzvapzz
28 июля, 15:32
Раз был в Воронеже, навигатор построил мне путь не через основные улицы, а через частный сектор... Я проклял этот навигатор, пока ехал по этим ямам и колдобинам минут 15 со скоростью 5-10 км/ч. Такие ямы до этого я видел только в интернете: глубиной см 40, шириной с дорогу, диаметром метра 4.
jalanajak
29 июля, 00:13
Ямы -- проговариваться голосом -- всецело одобряю.
hermansochi
19 августа, 15:25
Малореально решить эту проблему силами народных картографов.
Я тут недавно несколько тыс. км. проехал по европейской части России. Был неприятно удивлен даже маршрутами, которые Навигатор прокладывает, не говоря уже про состояние дорог. Хорошо что только бампер оторвал, но доехал :)
Только штатники на авто, постоянно патрулирующие свои области могут решить эти проблемы.