Совместное редактирование в городе Малоярославец

Всем доброго времени суток!

В этом году в городе Малоярославец, находящемся в Калужской области и являющемся административным центром Малоярославецкого муниципального района, обновился спутниковый снимок от апреля 2019 года и панорамы от апреля 2019 года + снимки местности (из мобильного приложения Народная карта) разной свежести, что привело к резкой видимости спада актуальности информации на карте, поэтому сегодня я решил провести здесь совместное редактирование.

На территории города наиболее востребована отрисовка слоёв зданий, дорог (с прилежащими к ним объектам условий движения и дорожной инфраструктуры), гидрографии и растительности. В последнее время в городе проводились работы по благоустройству города, поэтому и слой парковок может быть довольно популярным.

По последнему обновлению спутникового снимка заметно, что многие здания были снесены, другие построены, третьи - в стадии строительства. В микрорайоне Маклино (на юге города) есть многоквартирные дома. В них есть подъезды, но на карте они не отмечены. В промзонах местами криво или недоотрисованы дороги. На территории знаменитого в муниципальном районе Малоярославецкого рынка устарела отрисовка слоя зданий и дорог (здания надо перерисовать, а у дорог местами откорректировать геометрию, добавить новые). Во дворах города плохо отрисована растительность, велопешеходные дороги и объекты дворовой и парковой инфраструктуры, в этом направлении работы довольно много, центр города я пытался отрисовать, но внезапно обновили снимок, и отрисовка потеряла там свою актуальность. Также на территории города отсутствует большое количество организаций - их можно рисовать по свежим панорамам (от апреля 2019 года).

Для проведения данного мероприятия я подготовил карту совместного редактирования, обновлять которую я обязуюсь не менее 1 раза в сутки. На карте я разделил город Малоярославец на 100 участков. Возможно, кому-нибудь будет удобно рисовать по очереди распределённые мной участки.

Я обязуюсь предоставлять ответы на вопросы различных картографов, в том числе и о местности, как один из местных. Текущую ситуацию на местности я представить, к сожалению, не смогу из-за вынужденного отсутствия в городе.

Я буду рад видеть ваши правки и интенсивное улучшение достоверности карты местности и желаю народным картографам удачного и приятного рисования :)



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Карта совместного редактирования

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Группа картографов Калужской области в Telegram

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Ссылка на территорию города в Народной карте

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