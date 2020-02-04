Совместное редактирование в городском округе "Город Якутск"

Хочу предложить вам поучаствовать в совместном редактировании в центре Якутии, а именно в городском округе «Город Якутск».

Герб города Якутска (с 2004 года)

Немного истории и информации

Центральный и главный и район Якутии. В советское время данная территория обозначалась как территория, подчинённая Якутскому городскому Совету. Этот городской Совет с подчинённой территорией был образован в 1922 году.

3 ноября 2004 года на основании постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) посёлки Марха и Кангалассы были включены в городскую черту Якутска.

Площадь округа 3600 квадратных километров. Всего в округе 11 населенных пунктов, из них 1 город — город Якутск. На территории ГО «Город Якутск» проживает чуть больше трети населения (33,97%) всей Якутии, а именно 328 493 человек (на 2018 год). Без учета города Якутска 16733 человек. Климат резко континентальный. Средняя температура зимой -40 °C, а летом +20,5 °C.

Основная задача совместного редактирования заключается в полной отрисовки населенных пунктов (пока без учета города Якутска):

село Владимировка

село Капитоновка

село Кильдямцы

село Маган

село Пригородный

село Сырдах

село Тулагино

микрорайон Кангалассы (уст. посёлок Кангалассы) (окраина города Якутск)

!Город Якутск, кроме мкр. Кангалассы пока что не редактируем!

Карта совреда

Прямой эфир

Карта городского округа «Город Якутск» (2017 год)

Полная карта городского округа «Город Якутск»-проект (2018 год)

Сайт окружной администрации

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