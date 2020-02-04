Совместное редактирование в городском округе "Город Якутск"

Хочу предложить вам поучаствовать в совместном редактировании в центре Якутии, а именно в городском округе «Город Якутск».
Герб города Якутска (с 2004 года)
Немного истории и информации
Центральный и главный и район Якутии. В советское время данная территория обозначалась как территория, подчинённая Якутскому городскому Совету. Этот городской Совет с подчинённой территорией был образован в 1922 году.
3 ноября 2004 года на основании постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) посёлки Марха и Кангалассы были включены в городскую черту Якутска.
Площадь округа 3600 квадратных километров. Всего в округе 11 населенных пунктов, из них 1 город — город Якутск. На территории ГО «Город Якутск» проживает чуть больше трети населения (33,97%) всей Якутии, а именно 328 493 человек (на 2018 год). Без учета города Якутска 16733 человек. Климат резко континентальный. Средняя температура зимой -40 °C, а летом +20,5 °C.
Основная задача совместного редактирования заключается в полной отрисовки населенных пунктов (пока без учета города Якутска):
микрорайон Кангалассы (уст. посёлок Кангалассы) (окраина города Якутск)
!Город Якутск, кроме мкр. Кангалассы пока что не редактируем!
Карта городского округа «Город Якутск» (2017 год)
Полная карта городского округа «Город Якутск»-проект (2018 год)