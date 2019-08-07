Совред в Туркестанской области

Здравствуйте!



Приглашаю вас принять участие в совместном редактировании города Арысь и его пригорода Сырдарья.



Арысь находится в самом центре ЮКО (Южно-Казахстанская область, нынче Туркестанская) на одноименной реке. Арысь основали в 1900 году, но официальный статус города он приобрел в 1956-м. В настоящее время Арысь входит в состав одноименного района.



Арысский район включает в себя 6 сельских округов, суммарное же население составляет около 60 тысяч человек. Крупнейшие населенные пункты — это Арысь и Сырдарья.



Что нужно сделать?

В первую очередь я предлагаю нарисовать город Арысь и Сырдарья. Затем — все 6 сельских округов, которые входят в состав городского акимата, а именно: Акдалинский, Баиркумский, Дармениский, Жиделинский, Задарьинский и Монтайтасский. Здесь располагается несколько небольших сельских населенных пунктов: Монтайтас, Аккала, Жидели, Полевод, Байыркум, Акдала, Дармино. Отрисовки «с нуля» требуют Монтайтас и Полевод, в остальных населенных пунктах отрисованы дороги.



Лучше всего в первую очередь нарисовать здания и адреса, дальше уже отметить организации и имеющиеся достопримечательности с парками, и под конец —поправить гидрографию и растительность. В городе Арысь и пригороде Сырдарья отрисована большая часть дорог, но их геометрия далека от идеальной, кое-где не отрисованы внутриквартальные проезды и не выделены главные дороги. Можно также детализировать железную дорогу Арысь1, которая связывает линию Оренбург-Ташкент с Алматинским направлениями.



Полезные ссылки

Карта совреда

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— здесь можно задавать вопросы, бронировать зоны (упомянув меня @dudunchek)



Прямой эфир

Здесь можно сверять названия кварталов и улиц

Сайт акимата (администрации)

Справочник организаций



Актуальность снимка Арыси и Сырдарьи — октябрь 2017 года



Желаю удачи в редактировании!