Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Совред в Туркестанской области

Здравствуйте!

Приглашаю вас принять участие в совместном редактировании города Арысь и его пригорода Сырдарья

Арысь находится в самом центре ЮКО (Южно-Казахстанская область, нынче Туркестанская) на одноименной реке. Арысь основали в 1900 году, но официальный статус города он приобрел в 1956-м. В настоящее время Арысь входит в состав одноименного района. 

Арысский район включает в себя 6 сельских округов, суммарное же население составляет около 60 тысяч человек. Крупнейшие населенные пункты — это Арысь и Сырдарья.

Что нужно сделать?

В первую очередь я предлагаю нарисовать город Арысь и Сырдарья. Затем — все 6 сельских округов, которые входят в состав городского акимата, а именно: Акдалинский, Баиркумский, Дармениский, Жиделинский, Задарьинский и Монтайтасский. Здесь располагается несколько небольших сельских населенных пунктов: Монтайтас, Аккала, Жидели, ПолеводБайыркум, Акдала, Дармино. Отрисовки «с нуля» требуют Монтайтас и Полевод, в остальных населенных пунктах отрисованы дороги.

Лучше всего в первую очередь нарисовать здания и адреса, дальше уже отметить организации и имеющиеся достопримечательности с парками, и под конец —поправить гидрографию и растительность. В городе Арысь и пригороде Сырдарья отрисована большая часть дорог, но их геометрия далека от идеальной, кое-где не отрисованы внутриквартальные проезды и не выделены главные дороги. Можно также детализировать железную дорогу Арысь1, которая связывает линию Оренбург-Ташкент с Алматинским направлениями.

Полезные ссылки

Карта совреда 
Telegram-чат картографов, рисующих в Казахстане
— здесь можно задавать вопросы, бронировать зоны (упомянув меня @dudunchek)

Прямой эфир
Здесь можно сверять названия кварталов и улиц 
Сайт акимата (администрации)
Справочник организаций


Актуальность снимка Арыси и Сырдарьи — октябрь 2017 года
 

Желаю удачи в редактировании!

9 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
dmitryleon
15 августа, 11:20
Правлю дороги под рисунок. Много такого, которое рисовал Робот, но сейчас не актуально.
Например, точка А этой дороги должна быть оторвана от перекрёстка. 
Думаю, точнее это сможет сделать местный житель.
Или заборы там между домами тоже рисуем и дороги отрываем???


https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1514238454?z=20&ll=68.799995%2C42.416535&l=nk%23sat
Dudunchek
15 августа, 11:28
dmitryleon,
К сожалению у нас нету местных, никто не откликнулся. Придется все делать самим. 
fnaq
15 августа, 12:25
А село Полевод разве не переименовано в Кокжиде (каз. Көкжиде) в 2001 году?
Dudunchek
15 августа, 12:32
fnaq,
Да, всё правильно. Уже переименовываю
COLA
16 августа, 11:51
Арысь редактирование окочается
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 августа, 14:23
COLA,
не вводите в заблуждение, пожалуйста - совред идет полным ходом.
Муратбек Ташенбаев
16 августа, 19:22
Думаю многие читали в новостях, что город попал под ударами снарядов, из-за взрывов складов боеприпасов. Большая часть жилых домов, здании и сооружении в городе разрушено. На сегодняшней день идет восстановление города.
На космосъемке если снимок 2017 года, то она не актуальна.
Dudunchek
16 августа, 20:38
Муратбек Ташенбаев,
У домов посносило крыши и окна, фундамент по которому мы рисуем цел. 
zorgouz
19 августа, 01:01
карта совреда обновляться не будет?