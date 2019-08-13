Совред в городе Ровно

Предлагаю принять участие в совреде в городе Ровно.

В городе есть совершенно разные территории — кварталы с многоквартирными домами, частный сектор, промзоны, незастроенные территории. Они выделены на карте совреда разноцветными контурами.

Большая часть жилых, общественных и промышленных зданий и дорог уже нарисована, но нужно поправить их геометрию.

В некоторых кварталах нарисована растительность, но имеются проблемы с типом (везде указано «парк»).

Почти не нарисованы постройки/сооружения, тротуары, пешеходные переходы, территории, организации, линейные парковки.

Маршруты общественного транспорта в городе публикуются не из НЯК.

Спутниковые снимки прошлогодние (31 августа и 3 сентября 2018).

При рисовании линейных парковок нужно учитывать пункты 15.9 и 15.10 ПДД Украины.

Полезные ссылки

• Прямой эфир

• Сайты местной власти: горсовета 1 и 2, облсовета, облгосадминистрации

• Яндекс.Панорамы

• Справочник почтовых адресов

• Поисковая система

и другие.

Территория совреда поделена на 76 участков.

Можно взять себе участки с красной или серой заливкой — для этого нужно написать под этим постом комментарий с номером участка.

О завершении рисования также нужно сообщить.

На синих участках можно рисовать, но взять их себе нельзя.

Чтобы делать однотипные правки (например рисование отделений банка или перевод названий на другие языки) на всей территории совреда, участки брать не нужно.