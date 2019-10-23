Совред в Киквидзенском районе

Всем привет!

Приглашаем всех поучаствовать в новом совреде и вместе дополнить карту Киквидзенского района Волгоградской области, в том числе районного центра — станицы Преображенская.

Киквидзенский район расположен на самом севере региона, на границе с Саратовской областью. Площадь района составляет чуть больше 2 тысяч квадратных километров, в районе 35 населенных пунктов.

Почти треть населения района проживает в Преображенской (именно на рисовании райцентра мы предлагаем остановиться в первую очередь). Несовпадение названий района и райцентра объясняется просто: в 1936–1998 годах станица Преображенская имела статус ПГТ и название Киквидзе в честь героя Гражданской войны. В 1998 году райцентру вернули историческое название, а район переименовывать не стали.

Сейчас в районе нет, фактически, ни одного полностью отрисованного населенного пункта — слои зданий и адресов наполнены очень слабо. За пределами населенных пунктов хватает неотрисованных дорожек. Также нуждается в корректировке и отрисовке контура главная река района — Бузулук. Слой растительности в районе не очень масштабен, в силу того, что большая часть района занята сельскохозяйственными угодьями, но в нем также есть что порисовать.

Район небольшой по площади, потому совред по продолжительности планируем примерно на неделю. А вместо карты совреда предлагаем отмечаться в комментариях (или в чате совредов в телеграм) об отрисовке тех или иных слоев в отдельных населенных пунктах.

Начать рисование предлагаем с самых крупных населенных пунктов. Помимо райцентра это:

Наблюдать за ходом рисования можно, как обычно, в прямом эфире.

Не забывайте отписываться в комментариях о промежуточных результатах.

Желаем всем удачного и продуктивного совместного рисования!

PS. Спасибо большое народному модератору Волгоградской области a.fedchuk за подсказку места для проведения совреда.