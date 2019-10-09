Совред в Раевском

Всем привет!

Мы начинаем новый совред, и на этот раз местом его проведения будет Башкортостан.

Приглашаем всем порисовать в райцентре Раевский и его окрестностях. Там как раз недавно обновился снимок, и возраст текущего не превышает полтора месяца, он сделан в конце августа.

Герб Альшеевского района

Раевский имеет статус села, и это самое крупное село в Башкортостане, его население — почти 20 тысяч жителей. Впрочем, больше полувека Раевский имел статус поселка городского типа, и статус этот потерял только в 2005 году.

Раевский является центром Альшеевского района. различие в названиях объясняется просто: Альшеево сейчас является частью Раевского, который был образован в 1938 году как раз в результате слияния Альшеева и Раевки (поселка при станции железной дороги).

А что же с картой? Раевский делится на три больших части железной дорогой и трассой 80К-011. В центральной части отрисована большая часть зданий (но не все), а в восточной и западной частях села их число минимально. Местами не хватает даже дорог (подозреваю, что они появились уже после того, как был сделан предыдущий снимок). Есть что порисовать в слоях растительности и (в меньшей степени) гидрографии. Для любителей железных дорог есть практически неотрисованное путевое развитие станции Раевка.

В общем, карта по текущим меркам отрисована достаточно слабо, и мы приглашаем вместе эту ситуацию исправить. Предлагаем в начале сконцентрироваться на самом Раевском, а если он будет отрисован достаточно быстро, то порисовать карты окрестных сел (там полнота отрисовки сейчас сравнима с райцентром).

Зона совреда отмечена на карте (без разбиения на отдельные участки), а за его ходом, как обычно, можно следить в прямом эфире.

Желаем удачного рисования!