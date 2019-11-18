Совред в Торжокском районе | Первые 4 дня

Приветствую всех. Не так давно, а именно, четыре дня назад, стартовал совред в Торжокском районе. Хотелось бы подвести первые итоги.

За эти дни (не включая сегодняшний) было сделано 5320 правок, из них 4250 — новые объекты. В совместном редактировании приняло участие 23 человека. Лидеры по количеству правок: vere.min, serg.kazennov, Манъ.

Правки по слоям:

Здания — 2851

Адреса — 1341

Дороги — 324

АТД — 240

Растительность — 217

Гидрография — 132

Совместное редактирование продолжается, приглашаю всех народных картографов принять в нем участие. Все подробности в посте.

А тем, кто принимал и продолжает принимать участие в совреде — Большое спасибо!

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