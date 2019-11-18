Совред в Торжокском районе | Первые 4 дня

Приветствую всех. Не так давно, а именно, четыре дня назад, стартовал совред в Торжокском районе. Хотелось бы подвести первые итоги.
За эти дни (не включая сегодняшний) было сделано 5320 правок, из них 4250 — новые объекты. В совместном редактировании приняло участие 23 человека. Лидеры по количеству правок: vere.min, serg.kazennov, Манъ.
Правки по слоям:
Здания — 2851
Адреса — 1341
Дороги — 324
АТД — 240
Растительность — 217
Гидрография — 132
Совместное редактирование продолжается, приглашаю всех народных картографов принять в нем участие. Все подробности в посте.
А тем, кто принимал и продолжает принимать участие в совреде — Большое спасибо!