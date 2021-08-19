Спутниковый релиз 08. 2021

Всем привет!

На прошлой неделе на Яндекс.Картах в очередной раз обновились спутниковые снимки, площадь релиза превысила 35 тысяч км2, и он в этот раз получился почти полностью российским.

Расскажем немного подробнее.

География релиза широка — от западной границы России до Амурской области. Обновления получили сразу 40 регионов России и Луганская область. Наибольшие по площади обновления — в Московской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Владимирской области, Башкортостане, Татарстане и Ленинградской области.

Обновлены восемь региональных центров: Ростов-на-Дону, Ульяновск, Пенза, Тула, Чебоксары, Улан-Удэ, Ставрополь и Великий Новгород. Крупнейшие города, не являющиеся региональными центрами: Набережные Челны, Новороссийск, Волгодонск, Миасс и Альметьевск.

Отдельно хочется отметить обновление крымского побережья: снимки получили Евпатория, Саки, Алупка, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.

Все снимки (за исключением четырех) сделаны в 2021 году, в основном в июне и июле, самые новые (несколько станиц в Краснодарском крае) опубликованы всего через 2 недели после съемки.

Если смотреть на интервал между старым и новым снимками, то безоговорочный лидер в этом релизе — поселок Фролищи в Нижегородской области. Старый снимок сделан в 2011 году и всего месяц не дотянул до своего десятилетия. Второе место с интервалом 7 лет делят Большие Кайбицы в Татарстане, Старая Кулатка в Ульяновской области и Новобирилюссы в Красноярском крае.

Полную карту релиза традиционно можно посмотреть по ссылке. Напоминаем, что по клику на полигон снимка на карте релиза можно увидеть площадь конкретного снимка и дату съемки.

Приглашаем всех народных картографов к ознакомлению с новыми снимками и обновлению карт по ним.