Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Спутниковый релиз 08. 2021

Всем привет!

На прошлой неделе на Яндекс.Картах в очередной раз обновились спутниковые снимки, площадь релиза превысила 35 тысяч км2, и он в этот раз получился почти полностью российским.

Расскажем немного подробнее.

География релиза широка — от западной границы России до Амурской области. Обновления получили сразу 40 регионов России и Луганская область. Наибольшие по площади обновления — в Московской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Владимирской области, Башкортостане, Татарстане и Ленинградской области.

Обновлены восемь региональных центров: Ростов-на-Дону, Ульяновск, Пенза, Тула, Чебоксары, Улан-Удэ, Ставрополь и Великий Новгород. Крупнейшие города, не являющиеся региональными центрами: Набережные Челны, Новороссийск, Волгодонск, Миасс и Альметьевск.

Отдельно хочется отметить обновление крымского побережья: снимки получили Евпатория, Саки, Алупка, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.

Все снимки (за исключением четырех) сделаны в 2021 году, в основном в июне и июле, самые новые (несколько станиц в Краснодарском крае) опубликованы всего через 2 недели после съемки.

Если смотреть на интервал между старым и новым снимками, то безоговорочный лидер в этом релизе — поселок Фролищи в Нижегородской области. Старый снимок сделан в 2011 году и всего месяц не дотянул до своего десятилетия. Второе место с интервалом 7 лет делят Большие Кайбицы в Татарстане, Старая Кулатка в Ульяновской области и Новобирилюссы в Красноярском крае.

Полную карту релиза традиционно можно посмотреть по ссылке. Напоминаем, что по клику на полигон снимка на карте релиза можно увидеть площадь конкретного снимка и дату съемки.

Приглашаем всех народных картографов к ознакомлению с новыми снимками и обновлению карт по ним.

23 комментария
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Птичка
19 августа, 12:07
Спасибо за Пензу
kon22054233
19 августа, 12:11
Спасибо за Ростов!
Beem Леонид
19 августа, 12:14
Вы забыли сказать что в Анапе тоже обновили
admen
19 августа, 12:22
Очень рад за всех, но когда обновите г.о. Домодедово ?
Djemchik
19 августа, 13:04
Там кстати Ялту и Керчь топило всё лето, если что
auz576
19 августа, 13:06
Снимки Ростова отвратительные. Пользоваться ими невозможно.
3.dx 3.dx
19 августа, 19:30
auz576,
В Туле тоже. Свежие снимки - это, конечно, хорошо, но от такого глаза, реально, слезятся.(
auz576
19 августа, 19:36
3.dx 3.dx,
соболезную.
itzvektor
19 августа, 13:43
Воздушные панорамы Омск обошли стороной, новые снимки - аналогично...
rankin1
19 августа, 14:36
Почему качество новый снимков в Московской области имеет такую большую зернистость? такое ощущение, что снимки специально ухудшили пережали или еще что-то такое сделали
rankin1
19 августа, 14:46
rankin1,
 только на 6-м масштабе от самого малого снимки становятся нормальными
Обновлено 19 августа, 14:46
saharoff.rostislav
19 августа, 18:28
Опять про Кемерово забыли(
Обновлено 19 августа, 18:28
Stan Sto
19 августа, 18:45
Йошкар-Олу ! Дайте Йошкар-Олу !
Felixs
20 августа, 00:15
"Если смотреть на интервал между старым и новым снимками, то безоговорочный лидер в этом релизе — поселок Фролищи в Нижегородской области."
Фролищи - это рекордсмен не только по интервалу обновления снимков, но и по интервалу обновления дорожного покрытия. Автомобилисты ждали его лет 40. Туда можно было нормально доехать только зимой после очистки дороги трактором. А летом дорога напоминала минное поле после бомбёжки. В позапрошлом году, наконец, дорога была устроена. Даже разметка появилась, которую видно на снимке. Смею предположить, что Фролищи власти заметили после отрисовки посёлка на карте и сделали, таки, дорогу. Поэтому всё взаимообрАзно.
Как говорил Жванецкий: - "Появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образует взаимозаменяемые пары".
bob
20 августа, 02:01
Карелию решили больше не обновлять.
Обновлено 20 августа, 02:01
Александр Бунегин
20 августа, 06:34
Спасибо за Миасс
xemilw
20 августа, 12:21
Когда Казань обновите!???
mrDoSTR
22 августа, 16:06
xemilw,
Надеюсь через пару лет
herr.valder
20 августа, 14:53
До Рузы опять не дошли... :(
Дивер
21 августа, 08:29
О, Волгодонск обновился)) Спасибо =)
alexandroffskiy.leva
3 сентября, 08:14
Некоторые посёлки у Екатеринбурга не обновлены вообще еще с 2019 г
Александр Михайлов
9 сентября, 13:37
Республика Тыва вообще не имеет обновлений и это плохо 
Михаил Смирнов
9 сентября, 20:55
Обновите пожалуйста Калининград! Очень просим