Торжокский район | Завершение совреда

Ну что же, вот и подошел к концу еще один совред. Давайте по подробнее расскажем о том, сколько правок и новых объектов было создано. Поговорим о том, сколько человек приняло участие в данном совреде и узнаем, кто же внес больше всего правок.

Статистика по правкам и новым объектам

Всего было внесено 10696 правок . Добавлено 8311 объектов.

Самый активный день по правкам и созданием объектов — Вторник (19.11.2019). В этот день, было внесено 1602 правки и создано 1374 новых объектов.

Участники совреда

В данном совместном редактировании приняли участие 35 пользователей.

Лидеры: serg.kazennov (1744) и vere.min (3763)

* Статистика по слоям

Здания — 5025

Адреса — 2662

Дороги — 817

Растительность — 770

АТД — 473

Гидрография — 354

Подъезды — 161

Спасибо всем тем, кто принимал участие в данном совместном редактировании. Так же, большое спасибо пользователям, которые выбились в лидеры по количеству правок.

*учтены те слои, в которых было сделано более 100 правок