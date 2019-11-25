Торжокский район | Завершение совреда

Ну что же, вот и подошел к концу еще один совред. Давайте по подробнее расскажем о том, сколько правок и новых объектов было создано. Поговорим о том, сколько человек приняло участие в данном совреде и узнаем, кто же внес больше всего правок.
Статистика по правкам и новым объектам
Всего было внесено 10696 правок. Добавлено 8311 объектов.
Самый активный день по правкам и созданием объектов — Вторник (19.11.2019). В этот день, было внесено 1602 правки и создано 1374 новых объектов.
Участники совреда
В данном совместном редактировании приняли участие 35 пользователей.
Лидеры: serg.kazennov (1744) и vere.min (3763)
*Статистика по слоям
- Здания — 5025
- Адреса — 2662
- Дороги — 817
- Растительность — 770
- АТД — 473
- Гидрография — 354
- Подъезды — 161
Спасибо всем тем, кто принимал участие в данном совместном редактировании. Так же, большое спасибо пользователям, которые выбились в лидеры по количеству правок.
*учтены те слои, в которых было сделано более 100 правок