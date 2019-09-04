Центральная Площадь Ижевска.

Доброго времени суток. Недавно, я редактировал карты. И вдруг заметил, что на Центральной Площади (город Ижевск, Удмуртия) пешеходные дороги отмечены десяткой. Я вдруг подумал, ну как такая важная для всей Удмуртии площадь, может быть отмечена десяткой, тем более там расположены очень важные объекты. Сделал её семёркой. Один раз я сделал семёркой дороги в одном парке, мне сказали, что данные дороги не делают в Парках, и т. д. Я сделал на Центральной Площади, и понял, что здесь всё нормально, т.к это не парк и не сквер. Я конечно переделал на семёрку. И мне начали писать модераторы и сотрудники, что якобы это дорога не важна, и не так выделяется в городе, и ещё что там лестницы, и что так лучше не делать. Ещё ответили вдруг, что это делают в парках, аллеях и т. д. Я подумал, а как делают в парках, если другой сотрудник мне сказал наоборот. Ну ладно, Господи, кто не ошибается то. Ещё сказали, что во многих городах на площадях не делают пешеходные «семёрки». Как раз я ещё не видел таких городов, но ладно. Да может быть на площади прямоугольного вида не делают, ну потому что это по правде не имеет смысла, но тут то не такая площадь. Наоборот площадью это сложно назвать так как это как бульвар или Арбат, который соединяет очень важные объекты города. Это пешеходная улица соединяет Набережную Ижевского Пруда, которая кстати тоже сделана пешеходной семёркой, но важного там ничего нет. Проходит через очень высокий памятник «Дружба Народов», дальше на пешеходной улице расположены жилые комплекса, такие как: ЖК «Колизей», и ЖК «Республика». На пешеходной улице есть различные промзоны. Дальше есть памятник «Ижик». Дворец культуры Металлург, Кинотеатр Россия, Кинотеатр Ижсталь, выставочный зал ГАлереЯ, Торговый Центр ЦУМ, Отель Парк Инн, Государственный театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского, ещё несколько жилых домов, и множество различных торговых точек, и кафе. На площади часто проходят различные мероприятия: фестивали, всероссийские ярмарки, мастер-классы. На пешеходной улице проложен пешеходный мост через улицу Карла Маркса. Ещё есть два фонтана. Пешеходная улица соединяет два важных объекта города: Набережную Ижевского Пруда, и Правительство Удмуртской Республики, с которым не так далеко находится Резиденция Главы УР, Национальный Музей УР имени Кузебая Герда, сквер Победы в котором находится Вечный Огонь. На данной улице проходит в день довольно очень много человек. Так как это считается визитной карточкой всей Удмуртской Республики. Даже я сам бываю там 10-11 раз в год. И думаю все жители Ижевска примерно так же. Надеюсь мы решим этот вопрос и вернём пешеходной улице, ту самую семёрку. К сожалению сотрудники закрыли для редактирования объект, но надеюсь другие сотрудники и модераторы нам помогут.

С уважением, картограф Mixer0023.

Дорога — https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1529104971?z=17&ll=53.202317%2C56.851915&l=nk%23map