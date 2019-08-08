не смешно. Тут действительно надо разобраться. Один товариСЧ мне отписал, что достаточно единожды указать туалет на всё здание ТЦ, несмотря на то, что их несколько и они находятся не друг над другом поэтажно, а в разных концах здания в зависимости от этажа. Это тем более странно, потому что подобным объектам важна такая характеристика, как доступность колясочникам (т.е. нужно обязательно указывать расположение внутри здания). Но про безбарьерную среду на НЯК-модераторстве никто не слышал, только Справочник (да и тот заботится лишь о доступности торговых точек). В связи с этим очень интересны аргументы и примеры некорректных удалений туалетов с карты.
забавно: бот получает ачивки. Его бы ещё сделать героем пятничных интервью. И обязательно узнать, почему он не выполняет "план по приросту населения" в свободное от НЯК и страйкбола время. Или выполняет?