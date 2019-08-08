Клуб Народной карты

25 комментариев
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Azamat
12 августа, 11:40
Потому что пески на детских площадках не отмечаются как туалеты,  котик
helpnikspb
12 августа, 12:07
Azamat,
не смешно. Тут действительно надо разобраться. Один товариСЧ мне отписал, что достаточно единожды указать туалет на всё здание ТЦ, несмотря на то, что их несколько и они находятся не друг над другом поэтажно, а в разных концах здания в зависимости от этажа. Это тем более странно, потому что подобным объектам важна такая характеристика, как доступность колясочникам (т.е. нужно обязательно указывать расположение внутри здания). Но про безбарьерную среду на НЯК-модераторстве никто не слышал, только Справочник (да и тот заботится лишь о доступности торговых точек). В связи с этим очень интересны аргументы и примеры некорректных удалений туалетов с карты.
Alexxegorov
12 августа, 12:08
Azamat,
Ты сделал моей день! :)))
Alexxegorov
12 августа, 12:09
Вот прям все-все туалеты? В посте вообще никакой конкретики, чтобы хоть что-то обсуждать.
Котик
12 августа, 13:03
Alexxegorov,
один из примеров
Alexxegorov
12 августа, 16:12
Котик,
может потому что связанная организация не нашлась?
helpnikspb
12 августа, 16:30
Alexxegorov,
вопрос не ко мне, но отвечу: при отсутствии связанной организации справочник заводит новую "карточку" именно на основании НЯК.
bob
12 августа, 18:43
Котик,
у здания стоит атрибут "заброшено".
Котик
12 августа, 19:46
bob,
логика такая: не ремонтируется и не обслуживается - поставить атрибут "заброшено", использовать можно - создать точку.
Обновлено 12 августа, 19:47
helpnikspb
12 августа, 19:52
bob,
тогда ясно. Если здание заброшено, то объект закрыт и удаляется (если он не из "вечного списка" 3.6.1.5).
Котик
12 августа, 20:25
helpnikspb,
а что мешает сходить в заброшенный туалет?
helpnikspb
12 августа, 22:31
Котик,
чувство самосохранения. Для меня "заброшено" - синоним "не используется". Кстати, здание там должно быть не "постройка, сооружение", а "бизнес и услуги".
Alexxegorov
13 августа, 10:10
helpnikspb,
Я в курсе, как это работает. Но в данном конкретном случае, привязки нормальной нет.
Alexxegorov
13 августа, 10:12
Котик,
Если туалетом можно пользоваться, то это не заброшенный туалет.
NetFarmer
12 августа, 12:23
Вроде бы сейчас их активно правит Я.Справочник, а сотрудники наоборот, откатывают правки, если они неверны. В моём регионе, во всяком случае так.
helpnikspb
12 августа, 12:49
NetFarmer,
разве Справочник может удалять что-то с карты?
Котик
12 августа, 13:05
helpnikspb,
может.
helpnikspb
12 августа, 16:35
Котик,
ну и дела! А если нарисовать объект ещё раз? Или жалобу? Пусть исправляют своего несовершенного бота.
Survivor2007
12 августа, 17:18
helpnikspb,
Я уже 3 раза рисовал туалет в одном месте, сейчас проверил, опять бот удалил.
Железка считает, что мясным мешкам туалеты не нужны.
Котик
12 августа, 18:28
helpnikspb,
я пишу жалобы, когда бот ошибается.
t914555
14 августа, 12:11
NetFarmer,
мне тоже бот Агент Справочник часто мешает 
профиль бота на НЯК https://n.maps.yandex.ru/#!/users/685892448?z=19&ll=49.607596%2C58.597673&l=nk%23sat
helpnikspb
14 августа, 13:23
t914555,
забавно: бот получает ачивки. Его бы ещё сделать героем пятничных интервью. И обязательно узнать, почему он не выполняет "план по приросту населения" в свободное от НЯК и страйкбола время. Или выполняет?
Обновлено 14 августа, 13:27
t914555
16 августа, 10:34
helpnikspb,
да а месяц назад у него было намного больше ачивок
?
13 августа, 10:07
звучит как преступление против человечества 
jwegt
15 августа, 14:23
Нужно ввести категорию душ. Полезно для дальних поездок. А то вводишь в поиске и тебе выдаёт магазины по продаже смесителей и прочую дичь. То же самое при поиске саун и бань.