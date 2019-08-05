Улица или квартал?

Мною нарисована и подписана улица, название которой совпадает с названием квартала (исторического района) небольшого города. Штатный модератор удаляет название этой улицы и привязывает нумерацию домов не к улице, а кварталу. Второй аналогичный пример — там же, с улицей и кварталом Звир. Я не согласен. Аргумент: в СПб есть как Красносельский район, так и Красносельское шоссе в том же районе, но нумерация домов там не привязывается к АТД, а остаётся с названием одноимённой району дороги (как и название самой дороги). Прецеденты взаимоисключающие. Что за дела?

Для справки: факт существования улиц и соответствующих им адресов — на официальном сайте Укрпочты.