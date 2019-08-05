Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Улица или квартал?

Мною нарисована и подписана улица, название которой совпадает с названием квартала (исторического района) небольшого города. Штатный модератор удаляет название этой улицы и привязывает нумерацию домов не к улице, а кварталу. Второй аналогичный пример — там же, с улицей и кварталом Звир. Я не согласен. Аргумент: в СПб есть как Красносельский район, так и Красносельское шоссе в том же районе, но нумерация домов там не привязывается к АТД, а остаётся с названием одноимённой району дороги (как и название самой дороги). Прецеденты взаимоисключающие. Что за дела?

Для справки: факт существования улиц и соответствующих им адресов — на официальном сайте Укрпочты.

7 комментариев
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maksdm
6 августа, 11:23
Возможно была жалоба от пользователя карты, что адреса привязаны по документам не к улице, а к кварталу. Тогда модератор обязан по жалобе удалить название улицы (дороги) и перепривязать адреса к кварталу. У меня в городе такие случаи были, это нормально. А где нет жалоб, осталось как есть (хотя по-хорошему и там надо привязать к кварталу). Вот пример привязки к кварталу: https://n.maps.yandex.ru/-/CGu95KNI А вот к улице (неправильно): https://n.maps.yandex.ru/-/CGu9BHY7
helpnikspb
6 августа, 11:41
maksdm,
привязывать к кварталу можно лишь в случае его официального статуса. Не мой случай. Кроме того, подписанная мною дорога значительно выходит за пределы одноимённого с нею квартала.
Семён Федотов
6 августа, 13:57
На официальном сайте Украпочты используется Visicom. Эта карта содержит много ошибок. Если необходимо посмотреть название улицы — есть такие сайты как postcode.in.ua (если лень заходить на другие сайты), сайт ЦИК (предпочтительнее) или кадастровая карта (вообще идеально, но для входа нужна ЭЦП).


Что я вижу по интересующим объектам — в обоих случаях на сайте ЦИК есть приставка «вул.», таким образом привязка к кварталу некорректна.


UPD: посмотрел по кадастру участок с номером 4625510100:01:003:0020. Адрес: «Львівська область, Турківський район, м.Турка, вулиця Звір, 19». Также участок с номером 4625510100:05:000:0001 имеет адрес «Львівська область, Турківський район, м.Турка, вулиця Круг Городище».
Очевидно, улица.
Обновлено 6 августа, 14:02
helpnikspb
6 августа, 16:51
Семён Федотов,
спасибо. По ссылям: посткод не даёт адреса; сайт ЦИК пользуется ОСМ, и я сходу нашёл две ошибки в улицах на их карте. Кадастровая мне даёт лишь номер участка, не более (попытка зарегиться не улучшила ситуацию). Или я не научился пользоваться этим всем. Есть ещё источник, но там тоже ошибки как в улицах, так и в нумерации домов. Поэтому для выяснения адресов из всего набора источников я предпочёл Укрпочту.
По моим конкретным случаям: на данный момент модератор вернула улицам их названия и разрешила привязку к ним адресов. Но это я попал на такого компромиссного модератора, не чурающегося диалога со мной. А если бы мне не повезло? Скорее всего, я бы далеко "убежал" с той территории вместе со своим пониманием правильности.
Семён Федотов
7 августа, 19:45
helpnikspb,
на сайте ЦИК не надо смотреть на карту. Надо смотреть на адреса под картой. Я так один переулок в своём городе нашёл, который неизвестно где находится, но, НЯП, существует.
Как пользоваться кадастром — на эту тему я попробую вскоре написать пост в клуб. Пусть его прочтут человек 10, а воспользуются 2-3, из-за сложностей с получением ЭЦП, но в любом случае, думаю, будет более полезно, чем навредит. Вот только сейчас я в больнице в лежачем состоянии до понедельника. Хорошо, что интернет тут есть.
helpnikspb
7 августа, 23:15
Семён Федотов,
хорошо. Выздоравливайте.
Котик
8 августа, 15:21
Семён Федотов,
можно на сайте Укрпочты скачать файл с почтовыми индексами. Там есть перечень адресов. Ещё есть вот этот реестр, в нём тоже названия улиц.


Также в поиске адреса может помочь и номер участка. Можно просто поискать его в Яндексе - вдруг где-то на сайте местных органов власти засветился документ с ним.
Обновлено 8 августа, 15:25