Уведомления об опубликованных правках (почти) на главной Яндекса

Всем привет!

Еще одна короткая новость про информирование картографов о результатах рисования на Народной карте.

Об опубликованных правках, сделанных в НЯК, сейчас можно получать еженедельные письма на электронную почту. С сегодняшнего дня подобные уведомления можно получить и альтернативным способом — прочитав уведомление о публикации в «портальном колокольчике» Яндекса.

Что такое «колокольчик»?

Это место, где собраны короткие уведомления от разных сервисов Яндекса: как связанные с данными пользователя (например, любые виды реакции на его фото, отзывы, публикации), так и исходящие непосредственно от сервисов (например, технические уведомления). Конечно, есть возможность настроить уведомления и видеть только те, которые вам интересны.

Колокольчик можно найти на главной странице и в поисковом приложении Яндекса, а также во многих других сервисах. Обычно — в верхнем правом углу экрана.

Какие уведомления из НЯК будут приходить?

Пока запускаем только один тип уведомлений — о публикации новых правок. Уведомление будет появляться не чаще раза в сутки. Как и в случае рассылки на почту, даже если опубликована всего одна ваша правка, мы сообщим вам об этом.

Надеемся, что многим народным картографам будет приятно видеть, что результаты вашей активности на сервисе уже начали приносить пользу.

PS. Интересно, о публикации скольки ваших правок, сделанных во время Недели домашнего редактирования, сообщит колокольчик?