Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

В продложение темы о съездах, отделенных от основного хода дороги выделенной полосой ОТ

Предыстория доступна по ссылке.

Кратко опишу суть проблемы: есть ситуации, когда на перекрестке правоповоротный ряд (ряды) отделен от основного хода (полос для движения прямо) выделенной полосой ОТ. То есть если нужно повернуть направо — нужно заранее подумать о перестроении в эти ряды, потому что непосредственно перед перекрестком такой вохможности уже не будет.

В ряде случаев разметка полосы — обычная сплошная 1.1, и в текущей редакции правил съезд рисовать нельзя, потому что сама по собе полоса ОТ по правилам потоки не разделяет и перестроению не мешает.

Недавно (чуть больше года назад) в Москве появилась практика отделять полосу ОТ разметкой 1.16.3, которой обозначаются островки, разделяющие попутные потоки. При такой разметке съезд уже можно нарисовать по текущим правилам. Но отличаются ли эти две ситуации (разный тип разметки) с точки зрения водителя, пользователя карт/навигатора? На мой взгляд нет.

В связи с этим решил провести анализ таких мест, сверяясь с актуальной картой выделенных полос. Саму картинку в пост вставлять не буду, чтобы не порвать никому монитор. 

Анализ ситуации по основным вылетным магистралям (и некоторым более мелким улицам) от Дмитровского до Каширского шоссе, через восток Москвы. западную часть пока не трогал, примеров пока достаточно, если сриди картографов есть неравнодушные — предлагаю присоединиться к поиску подобных примеров.

Есть островок, съезд должен быть по текущим правилам:

Нет островка, но для поворота нужно заранее перестроиться:

  • https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIAUiT (съезда нет, перестроиться в поворотный ряд нужно за 100 метров до перекрестка)
  • https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIMUjB (съезд есть, геометрия корректная, но везде где он есть в этой секции — это противоречит текущей редакции правил*)
  • https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIUF6k (съезд есть, но начинается от сплошной, которая отделяет съезд от полосы ОТ, в этом месте на него уже не попасть с основного хода)
  • https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIYXly (съезд есть, но начинается непонятно где, в этом месте на него уже не попасть с основного хода)
  • https://n.maps.yandex.ru/-/CGTI4Kjx (съезд периодически рисуют, но его оперативно удаляют сотрудники — и по аналогичной присине должны быть удалены все съезды из этой секции — либо внесены соответсвующие исправления в правила)
  • https://n.maps.yandex.ru/-/CGgbyBz4 (съезд есть, геометрия корректная)
  • https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIbRiB (съезда нет, перестроиться в поворотный ряд нужно за 200 метров до перекрестка)

Нет островка, заранее перестраиваться не нужно (отдельный съезд скорее будет лишним):

(*в прочтении уважаемого @Фарготрака)

Собственно предлагаю ситуацию обсудить и сформировать какие-то единые критерии, которые бы определяли — нужно рисовать съезд отдельным ребром или нет.

15 комментариев
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Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 16:27
Добрый день!
Для начала, спасибо. Действительно, в дорожном графе в Москве могут встречаться неточности. И дело совсем не в том, что кто-то рисует с ошибками, а в том, что в столице в последние несколько лет регулярно перерисовывают разметку. В общем, мы будем только рады, если вы исправите неточности, да и владельцы Навигатора будут тоже вам благодарны.
Сейчас в правилах прописаны следующие случаи, в которых съезд рисуется отдельным ребром -
1. Наличие физически отделенного съезда (газон, отбойник и пр.).
2. Наличие выделенного островком безопасности съезда.
Критерия про то, что полоса для поворота отделена от остальных полос полосой общественного транспорта в правилах нет, так же, как и нет критерия, например, про то, что полоса для поворота отделена длинной сплошной разметкой.
Критерии рисования дорог обсуждаются с командой Навигатора и такие случаи так же обсуждались, изменения Правил в данном месте не планируется
cergean
сегодня, 16:55
Fleget,
Тогда я под бурные овации пользователей Навигатора, которым должно быть удобно, прошу все-таки привести карту в порядок, начать например с удаления вот этого: https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIMUjB физического разделителя там нет, островков тоже. Проверил панорамы, проверил снимки местности, за все время разметка там никогда не подпадала под условия, при которых этот съезд можно было бы нарисовать. С занесением сотруднику, нарисовавшему этот съезд в личное дело конечно же) Сотрудники же в первую очередь должны соблюдать правила и отвечать за нарушение по всей строгости?) Я буду только рад, другие картографы, да и владельцы Навигатора будут тоже вам благодарны.
А я пока постою в сторонке и посмотрю за тем, как становится удобнее дорожный граф. От правок пожалуй пока воздержусь, мне тут вспомнились некоторые взаимодействия земноводных и пресмыкающихся (просто метафора, ничего личного))
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 17:19
cergean,
простите, не понял тогда посыла поста.
rankin1
сегодня, 17:24
Fleget,
Потому что сотрудники няк и навигатора не пользуются своим детищем, и в отличии от сотрудников навитела.
cergean
сегодня, 17:44
Fleget,
Посыл поста - обсудить правила, и решить как пользователям навигатора удобнее, насколько я знаю - среди народных картографов все еще такие встречаются (да и среди модераторов тоже, правда модерировать собсвенно дороги им запретили). Так как с пользователями правила обсуждать никто не собирается, команде навигатора виднее как пользователям удобнее ездить, а указанный съезд удален, чтобы было правильно, я так понимаю пост смысла не несет, просто сотрясание воздуха и кидание гороха в стену)) Не принимайте близко к сердцу, но такое отношение к качеству дорожного графа - это поворот не туда. Впрочем, удачи вам на этом пути, как говорят в чатике - таксистам действительно все равно на полосы ОТ, а другой целевой аудитории у навигатора очевидно, нет, поэтому вы вполне можете позволить себе такое отношение.
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 18:23
cergean,
правила мы готовы обсудить всегда, и в случае, когда предложения действительно полезны, мы их принимаем. Примеров достаточно, главное, чтобы предложение было полезным для всех, а не для одной части пользователей.

Коллеги из Навигатора принимают решения в первую очередь не на основании своих личных предпочтений, а пользуясь статистикой и цифрами + отзывами рядовых пользователей. На данный момент, мы бы не хотели создавать на карте лишние ребра дороги - нагромождение лишних участков дорог на карте тоже не всегда хорошо. Всегда нужно искать золотую середину. 

cergean
сегодня, 19:04
Fleget,
Ну то есть я правильно понимаю, что на данный момент предложение бесполезно, если поиска золотой середины никто не начинает? Я кидал пару примеров в поддержку навигатора, они к сожалению менее публичные ребята и с ними сложнее что-то обсудить вот так вот, у всех на виду. Мне сказали что примеры разные, и в одном нужен съезд, а в другом не нужен, ссылаясь на действующие правила рисования. Але, ку-ку, я ж про то и говорю, что в правилах дырень, через которую утекает адекватная аудитория навигатора. Не, шестеренки все еще не заработали? Ну и ладненько, так и запишем.
cergean
сегодня, 19:19
Fleget,
Много кстати фидбека непосредственно в навигатор приходит? Я вот например последнее время вынужден пользоваться картами вместо него, потому что он вылетает раз по 10 на маршруте, а чаще всего вообще при запуске. Если удается зайти, то вылетает при входе в меню обратная связь. Кстати, пользователям навигатора очень удобно, когда навигатор вдруг вылетел, ты его перезапустил, у тебя впереди маневрирование, а он, вместо того чтобы вести по маршруту, говорит, что Алиса теперь умеет вот так и вот так, хочешь попробовать? Я, блин, ехать хочу, у тебя активный маршрут, покажи мне развязку, ПОЖАЛУЙСТА
cergean
сегодня, 19:32
Fleget,
Вот так например я вижу фидбек навигатора, если он не успел вылететь https://yadi.sH4qSbw5g (в мобильной версии клуба нельзя сделать ссылку активной, извините) причем я в итоге связался с поддержкой через Google play, мы с ними попытались сформировать отчёт об ошибке, но у меня на телефоне в режиме разработчика не оказалось нужной кнопки, и с 26 октября я жду новой информации от них, или когда им от меня понадобится новая информация. Так и живём.
alex.bayt
сегодня, 18:25
Fleget,
а что тогда в вашем понимании автобусная полоса, которая расположена посередине дороги? Напомню, что 99% пользователям навигатора на неё заезжать нельзя, а по Москве так и вовсе камеры через каждые 100 метров.
alex.bayt
сегодня, 18:42
Fleget,
Вот чем этот съезд https://n.maps.yandex.ru/-/CGTzYEi3, отличается от съезда из поста, уже удаленного https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIMUjB ? Тем что в первом случае пропихнутый мосгортрансом попил бюджета на 30 сантиметров шире и камера на полосу?
cergean
сегодня, 18:57
alex.bayt,
Не, ну это же островок, все по правилам)) Мне больше интересно почему в одних нормальная геометрия (https://n.maps.yandex.ru/-/CGgbyBz4), а в других от балды (https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIUF6k,https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIYXly) хотя тут наверное просто некому поправить (один из примеров правда чуть подвинули этим летом, но незначительно)
kalach-k
сегодня, 20:13
alex.bayt,
Похоже отличается наличием разделительной разметки 1.16.
Посмотрел приведенные в тексте темы примеры, и понимаю, что если бы ехал по этим улицам ориентируясь только на голос навигатора, то скорее всего проехал бы все повороты, не зная такой московской фишки с выделенными полосами.
По знакам на снимках получается, что выделенная полоса в большинстве случаях недоступна только в будни, в выходные же дни она доступна для проезда, т.е. препятствием не является, и уже получается нет отдельного ребра для поворота направо.
С сотрудниками согласен, что лишних ребер не хочется, так как визуально перегружают карту.

Не в курсе визуально выделяется ли такая выделенная для транспорта полоса на подсказках по разрешенным движениям по полосам на перекрестке. Может имеется возможность сделать дополнительные условия движения чтобы она была видна, и чтобы навигатор достаточно заблаговременно предупреждал о необходимости занять крайний правый ряд? Это уже поможет ориентироваться водителю на местности.


Наблюдаю, что по отрисовкам съездов присутствует порой в умах путаница между съездом и полосой для поворота.
Вот например
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/3308443486

https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/105244927?z=19&ll=36.169982%2C54.531714&l=nk%23sat

Вроде и Правилам картирования это не соответствует,  но почему-то на карте присутствует.
Если поискать, то и ещё можно найти подобные отрисовки.
rankin1
сегодня, 20:20
kalach-k,
Даже в выходные она не доступна из-за сплошной разметки, проезд по которой стоить 500 рублей 
cergean
сегодня, 20:29
rankin1,
+, но вот тут я с прецедентами не знаком к сожалению, и знакомых сотрудников ГИБДД у меня нет, уточнить не у кого. По уму бы эта разметка тоже только по будням должна "работать", а по выходным приравниваться к той например, что разделяет 2 и 3 например полосы, если полос больше двух... 