В продложение темы о съездах, отделенных от основного хода дороги выделенной полосой ОТ

Предыстория доступна по ссылке.

Кратко опишу суть проблемы: есть ситуации, когда на перекрестке правоповоротный ряд (ряды) отделен от основного хода (полос для движения прямо) выделенной полосой ОТ. То есть если нужно повернуть направо — нужно заранее подумать о перестроении в эти ряды, потому что непосредственно перед перекрестком такой вохможности уже не будет.

В ряде случаев разметка полосы — обычная сплошная 1.1, и в текущей редакции правил съезд рисовать нельзя, потому что сама по собе полоса ОТ по правилам потоки не разделяет и перестроению не мешает.

Недавно (чуть больше года назад) в Москве появилась практика отделять полосу ОТ разметкой 1.16.3, которой обозначаются островки, разделяющие попутные потоки. При такой разметке съезд уже можно нарисовать по текущим правилам. Но отличаются ли эти две ситуации (разный тип разметки) с точки зрения водителя, пользователя карт/навигатора? На мой взгляд нет.



В связи с этим решил провести анализ таких мест, сверяясь с актуальной картой выделенных полос. Саму картинку в пост вставлять не буду, чтобы не порвать никому монитор.

Анализ ситуации по основным вылетным магистралям (и некоторым более мелким улицам) от Дмитровского до Каширского шоссе, через восток Москвы. западную часть пока не трогал, примеров пока достаточно, если сриди картографов есть неравнодушные — предлагаю присоединиться к поиску подобных примеров.

Есть островок, съезд должен быть по текущим правилам:

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTEzXIf (съезд есть, но начинаться должен гораздо раньше)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTE7OKm (съезд есть, но начинаться должен гораздо раньше)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIaE8U ( съезда нет вообще )

) https://n.maps.yandex.ru/-/CGTI50-7 ( съезда нет вообще, причем островки с обеих сторон от полосы )

) https://n.maps.yandex.ru/-/CGH7yT~u (съезд есть)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGHXn-O9 (съезд есть)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTI6ELM (съезд есть, но начинаться должен гораздо раньше)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTI6C9F (съезд есть, но начинаться должен гораздо раньше)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTI609y ( съезда нет вообще )

) https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIfAYY ( съезда нет вообще, причем островки с обеих сторон от полосы )

) https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIfC-R (съезд есть)

Нет островка, но для поворота нужно заранее перестроиться:

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIAUiT (съезда нет, перестроиться в поворотный ряд нужно за 100 метров до перекрестка)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIMUjB (съезд есть, геометрия корректная, но везде где он есть в этой секции — это противоречит текущей редакции правил * )

) https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIUF6k (съезд есть, но начинается от сплошной, которая отделяет съезд от полосы ОТ, в этом месте на него уже не попасть с основного хода)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIYXly (съезд есть, но начинается непонятно где, в этом месте на него уже не попасть с основного хода)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTI4Kjx (съезд периодически рисуют, но его оперативно удаляют сотрудники — и по аналогичной присине должны быть удалены все съезды из этой секции — либо внесены соответсвующие исправления в правила )

) https://n.maps.yandex.ru/-/CGgbyBz4 (съезд есть, геометрия корректная)

https://n.maps.yandex.ru/-/CGTIbRiB (съезда нет, перестроиться в поворотный ряд нужно за 200 метров до перекрестка)

Нет островка, заранее перестраиваться не нужно (отдельный съезд скорее будет лишним):

(*в прочтении уважаемого @Фарготрака)

Собственно предлагаю ситуацию обсудить и сформировать какие-то единые критерии, которые бы определяли — нужно рисовать съезд отдельным ребром или нет.