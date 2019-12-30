Вопросы про интеграцию со Справочником

Всем привет!

В уходящем году много вопросов у народных картографов вызывало взаимодействие Народной карты и Справочника организаций. И многие из этих вопросов продолжают быть актуальными.

В этом посте мы хотим собрать ваши вопросы по этой теме, а после новогодних каникул мы соберем и проанализируем вопросы и подготовим на них ответы (вероятнее всего, в виде отдельного поста, в котором можно будет отструктурировать и сгруппировать заданные вопросы) с учетом текущей ситуации и свежей информации от коллег из команд Справочника и Карт (с коллегами уже договорились).

Просим писать вопросы с учетом рекомендаций ниже.

· Надеемся, что получится сакцентировать тут внимание именно на вопросах, а не на эмоциях (при всем понимании того, что иногда последних много).

· Не нужно задавать вопросы про конкретные сроки («а когда будет сделано то или это?») — на них мы, скорее всего, не сможем дать ответ.

· Можно и нужно задавать вопросы вида «почему здесь работает так, а не эдак?», «почему Агент Справочника делает правки такого вида?». Сопровождайте, пожалуйста, подобные вопросы примерами, достаточно одного-двух-трех, подойдут ссылки на объекты или id объектов в Народной карте. Они помогут нам разобраться, какие именно типы ситуаций имеются в виду. Если по этому же вопросу вы обращались и в Справочник, напишите, пожалуйста, и номер запроса — тогда информация будет, действительно, полной.

· Если у вас несколько вопросов, напишите их в отдельных комментариях, так нам будет проще готовить на них ответы.