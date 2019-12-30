Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Вопросы про интеграцию со Справочником

Всем привет!

В уходящем году много вопросов у народных картографов вызывало взаимодействие Народной карты и Справочника организаций. И многие из этих вопросов продолжают быть актуальными.

В этом посте мы хотим собрать ваши вопросы по этой теме, а после новогодних каникул мы соберем и проанализируем вопросы и подготовим на них ответы (вероятнее всего, в виде отдельного поста, в котором можно будет отструктурировать и сгруппировать заданные вопросы) с учетом текущей ситуации и свежей информации от коллег из команд Справочника и Карт (с коллегами уже договорились).

Просим писать вопросы с учетом рекомендаций ниже.

·         Надеемся, что получится сакцентировать тут внимание именно на вопросах, а не на эмоциях (при всем понимании того, что иногда последних много).

·         Не нужно задавать вопросы про конкретные сроки («а когда будет сделано то или это?») — на них мы, скорее всего, не сможем дать ответ.

·         Можно и нужно задавать вопросы вида «почему здесь работает так, а не эдак?», «почему Агент Справочника делает правки такого вида?». Сопровождайте, пожалуйста, подобные вопросы примерами, достаточно одного-двух-трех, подойдут ссылки на объекты или id объектов в Народной карте. Они помогут нам разобраться, какие именно типы ситуаций имеются в виду. Если по этому же вопросу вы обращались и в Справочник, напишите, пожалуйста, и номер запроса — тогда информация будет, действительно, полной. 

·         Если у вас несколько вопросов, напишите их в отдельных комментариях, так нам будет проще готовить на них ответы.

11 комментариев
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Максим Д.
сегодня, 17:34
Здравствуйте!
Почему одно изменение из НЯК (добавление короткого названия для подписи) приходит на согласование владельцу многократно?
Лично 5 раз нажимал кнопку "отклонить" в личном кабинете владельца, и повторял это 5 раз, с интервалом в два дня. Это сбой или так и задумано? Правда после пяти отклонений перестало приходить владельцу. Ссылка на профиль организации: https://yandex.ru/profile/233990645463
В НЯК теперь точка организации подписана коротким названием, на ЯК - длинным (пускай будет длинное в подписи).
Обновлено сегодня, 17:37
Максим Д.
сегодня, 17:42
Почему в карточке этой организации https://n.maps.yandex.ru/-/CGx4nI-h (той-же самой, что в предыдущем вопросе), в НЯК нет пометки "Изменения информации об этой организации принимаются на усмотрение владельца"? (а у многих других есть). В каких случаях надпись "Изменения информации об этой организации принимаются на усмотрение владельца" появляется в НЯК? У меня 8 разных организаций в личном кабинете владельца (6 из них с пометкой "Информация подтверждена владельцем") в справочнике, и ни у одной такой надписи в НЯК нет.
Обновлено сегодня, 17:47
Семён Федотов
сегодня, 17:48
Я буду давать ссылки на mapeditor, если что.
1. Справочник меняет название с корректного на некорректное, которое отличается регистром букв. Название — аббревиатура от «Студия Калина», телеканал СК1.
2. Вдогонку к предыдущему — названия, внесённые в НЯК просто игнорируются справочником? Судя по объекту ДКС — да.
3. Рядом находятся два объекта с одним названием, но разной рубрикой, временем работы и, естественно, местом расположения: редакция газеты и такая себе точка чтения газеты, где можно ознакомиться со свежим выпуском. Справочник объединяет обе точки в одну, оставляя рубрику «точка продажи прессы», но переносит на место редакции. В службе поддержки справочника сказали «пришлите ссылки на карточки в справочнике», а как я их пришлю, если она одна, а просят две? И каким образом вообще бороться с объединением похожих точек.
4. Вот что тут не понравилось? Исправлено время работы и сайт с недоступного на новый. Оклонено. Почему? Что исправить? Что не так? Подробного описания нигде нет. И на почту сообщение об отклонении, кстати, не пришло.
5. Открылся новый магазин. С 10 ноября заявка ещё не одобрена. Почему, опять-таки?
Пока так. Если что, потом дополню в следующих комментариях, вдруг что вспомню.
Тимофей
сегодня, 17:50
По какой причине большинство заявок  на закрытие организаций в Справочнике отклоняются?
Скриншот 1, Скриншот 2, приходится писать на sprav@support.yandex.ru для их закрытия.

Пример организации: 

- Организация на Народной карте

- Организация на Яндекс.Картах
Обновлено сегодня, 17:52
dvizik
сегодня, 18:09
Тимофей,
Дык они ж удалены в тот же день..
Тимофей
сегодня, 18:16
dvizik,
Значок да был удалён, но организация не закрывается в Справочнике при удалении значка в Народной карте. 
dvizik
сегодня, 19:06
Тимофей,
Я так понимаю что в справочнике ставится пометка, что организация закрыта, и она перестаёт отображаться на карте, но информация в справочнике остаётся доступной по прямой ссылке.
Agent Mois
сегодня, 19:15
Тимофей,
Да, действительно есть такой момент. Почти все заявки в Справочник о закрытии организации  через интерфейс НЯК отклоняются. Но и часто Справочник  у себя орг-ции всё же закрывает, то есть заявка фактически одобрена, орг-ция закрыта, но на НЯК красным крестиком она помечена. 
Tigran
сегодня, 18:23
Всем привет.


Агент справочника пишет название  организации на  3-х языках, но там бывает ошибки, кому писать про это и как исправить все.
NetFarmer
сегодня, 19:19
Почему может складываться ситуация, когда: через НЯК добавляется новая организация (только открывшаяся, возможно даже через жалобу в приложении Народная Карта с фото), через некоторое время организация появляется в справочнике, в последующем делается привязка организации НЯК к справочнику и через несколько дней справочник удаляет эту организацию. Каков должен быть порядок действий, что бы такого не происходило? 
Обновлено сегодня, 19:20
Agent Mois
сегодня, 19:19
У меня есть вопрос общего характера, на который я уже давно не могу получить ответ:
Как в каком формате сейчас планируется итог интеграции? Кто будет "ответственным" за POI в Я.Картах (картографы или Справочник)? 