Вредитель "Агент Cправочник" (часть 2)

В продолжение темы

Перемещения и удаления так и не заканчиваются до сих пор. Плюс еще к ним добавились переименования и привязка к совершенно другим организациям из справочника.

Я создал например в одном здании: ветеринарная клиника, плюс с другого входа ветеринарная аптека. Клиника постоянно переименовывается агентом в аптеку, привязывается в справочнике так же к аптеке, а через некоторое время удаляется агентом видно как дубль.

Плюс замечаю что места привязывает к каким попало организациям в справочнике (похожим), и у некоторых еще и переименовывает место на карте в соответствии со справочником. Либо добавляет название на английском или альтернативное уже организации из справочника. Плюс сокращает официальные наименования до одного слова.

Уследить за всеми этими исправлениями тяжело, так как их много разом, модераторы часть отменяю, но видно тоже не успевают за его «бурной» деятельностью, часть так и остается.

Сидишь сверяешь с сайтами организаций, создаешь недостающие, а агент часть переименовывает либо удаляет. В итоге нужно садиться и сверять опять ВСЕ точки… Надолго ли?

В общем «Места» вообще не вижу смысла ни править не создавать пока продолжается вся эта катавасия с агентом. Желания нет создавать «место» и следить за ним постоянно, чтобы агент его не переименовал, не переместил, не удалил… ну бред же…