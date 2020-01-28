Встреча народных картографов — итоги турнира по боулингу

Привет, друзья!



В прошлую субботу прошла первая в этом году офлайн-встреча, на которой мы определили, кто круче всех выбивает страйки и обладает самым большим запасом удачи. Давайте посмотрим, как это было.

Итак, скромной компанией примерно в 25 человек мы собрались в одном из московских боулинг-клубов. Пришли почти все, кто обещал, что было особенно приятно. На встречу приехали в основном картографы из Москвы и области, но были гости и издалека— из Курска и Ижевска.





В самом начале мы поделились на три группы по 5 человек — это были те участники, которые не опоздали. Четвертая группа формировалась постепенно по мере прихода новых участников; эти ребята в турнире не участвовали и просто гоняли шары в свое удовольствие .



Сначала картографы соревновались между собой, каждый в своей команде. При этом внутри команд не было конкуренции. Наоборот, чувствовался командный дух: все друг друга подбадривали, радовались успехам и сопереживали.





В результате первого отборочного тура у нас определились по два лидера из каждой команды, которые и вышли в полуфинал. Вот эти ребята:



Dnigidum

Timofeyp.ru

Cherrredy

₭นթนለለ

MaXsus.sl

mercator2111



Кстати, если вы думаете, что в полуфинал вышли опытные игроки, то это не так — большинство участников играли в боулинг впервые.





Полуфиналисты поменялись соперниками и провели еще один раунд, в результате которого в финал вышли три самых сильных игрока:

mercator2111

Dnigidum

Cherrredy



Финал получился особенно напряженным, так как все шли с минимальным разрывом по очкам. Dnigidum сбивал почти все кегли весь турнир, проявив себя самым стабильным игроком. Cherrredy шел на третьем месте, но вышел вперед после удачного страйка в предпоследнем туре. В результате mercator2111, имея преимущество в начале, уступил первое место после неудачного броска в последнем туре, сбив 1 кеглю после страйка и не сумев его реализовать. Поэтому чемпионы этого турнира распределились по местам следующим образом:



3 место, 107 очков — mercator2111

2 место, 110 очков — Dnigidum

1 место, 112 очков — Cherrredy





Как видите, разница по очкам совсем небольшая, словно ребята хотели, чтобы победила дружба :) Победители и все участники встречи получили сувениры. Кстати, команда тоже получила подарки от некоторых их картографов, что стало для нас приятным сюрпризом.



После турнира мы переместились в кафе, где смогли отпраздновать участие и победу, а еще — поговорить на картографические и не очень темы. Обсуждали насущные вопросы и то, что происходит на территориях рисования. Так как в основном на встрече присутствовали картографы из Москвы, было интересно обсудить картографические сценарии в условиях полноты данных. Мы собирались в час дня, а разошлись уже вечером, потому что время пролетело по ощущениям незаметно.

Было приятно увидеть знакомых, пообщаться вживую да и просто подвигаться в условиях дефицита движения в современном мире. Хотим поблагодарить всех, кто пришел, а тех, кто приехать не смог, ждем в следующий раз — это только начало года, поэтому у нас обязательно еще будет шанс встретиться ;) И и желаем всем выбить как можно больше страйков в этом году по вашим личным целям!



