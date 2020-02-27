Встреча Яндекс.Карт в Омске

На прошлой неделе, 20 февраля, мы провели офлайн-встречу с пользователями геосервисов Яндекса в Омске.

Формат этой встречи был для нас необычным, поскольку мы позвали на нее интересующихся пользователей геосервисов Яндекса, не все из которых являются народными картографами, а некоторые и вовсе знали про Народную карту совсем немного. Местные народные картографы, конечно, тоже получили приглашение на встречу.

На встрече были небольшие доклады от команд Карт и Народной карты — про то, как мы делаем карты, и как пользователи помогают картам быть максимально полными и актуальными.

Но основной частью встречи, что, наверное, неудивительно, были вопросы к команде и неформальное общение. Спектр поднимаемых тем и обсуждаемых вопросов был очень широк, не ограничивался Народной картой, а затрагивал все основные геосервисы Яндекса.

Мы впервые проводили офлайн-встречу настолько далеко от Москвы, и некоторые региональные особенности оказались для команды неожиданными, что лишний раз доказывает важность общения с пользователями на местах — никто лучше местных жителей не понимает происходящее в городе или регионе.

Ниже — немного фотографий со встречи.

В завершение хотим сказать, что одной встречей подобного формата мы ограничиваться не планируем, а потому анонсируем следующую: в Ростове-на-Дону, в четверг, 19 марта.

Подробности и регистрация на встречу — по ссылке.