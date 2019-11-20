выбор 1 или 2 класса на дорогах для автомобилей

В России все более и менее понятно, а вот в других странах каждый трактует как хочет.

Дело в определении скоростной дороги — правила четко не проговаривают что это, если почитать ту же википедию —

Скоростная дорога

К классу «скоростная дорога» относят автомобильные дороги:

имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с центральной разделительной полосой;

не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками;

доступ на которые возможен через пересечения в разных уровнях и примыкания в одном уровне (без пересечения потоков прямого направления), устроенных не чаще, чем через 3 км друг от друга.

Это именно российское определение, в других странах оно может разниться.

При этом в России не так много таких дорог, тогда как в ряде стран сеть очень плотная, но со своими особенностями

Например в Беларуси, вообще нет автомагистралей, хотя в ПДД прописнао что на них скорость 110. На дорогах отмеченных знаком дорога для автомобилей — скорость вообще не увеличена, стандартно 90. При этом по факту есть м1 отмеченная знаком дорога для автомобилей на большей части, и при этом в нескольких точках с нарушением требований, например есть пешеходных переход в одном уровне и при том скорость поднята до 120. Она отмечена 1 классом. есть МКАД-2, на бОльшей части все под требования — и двухуровневые перекретски, и съездов не много, и скорость поднята до 120, но при этом тихоходы без проблемм могут ездить и велосипеды могут ездить… в общем такое. тоже отмечена 1 классом. Есть М6 отмеченная 2 классом хотя на определенной части тоже 4 полосы с газоном, но есть зебре, есть перекретски хоть и скорость повышена тоже до 120 со снижением местами на зебрах до 90, хотя есть и зебры на которых 120. Но у Минска убрали все одноуровневые при этом скорость 100. Вот такая мамалыга.

В Польше, чехии, словакии, Венгрии — есть магистрали и дороги для автомобилей. и то и то формально полностью вписывается в Российское понимание скоростной дороги — и нет одноуровневых перекрестков, и редкие съезды, и даже нельзя тиходходам велосипедам и пешеходам, и оградки от животных всякие и экодуки даже на дорогах для автомобилей. Но при этом автомагистраль 130 (Польша 140), дорога для автомобилей 110 (Польша 120). Вроде бы отмечай себе и то и то 1 классом, но есть именно для Польши региональные правила требующие только магистрали делать 1 классом, а дороги для автомомбилей 2 классом. может есть и в этом логика, но тогда почему только в Польше?

У Литовцев и на магистралях и дорогах для автомобилей например разница слизана. и там и там летом 130 зимой 110. Но там безопасность другая, на дорогах для автомобилей хоть нельзя тихоходам, но до сих пор встречаются перекрестки/развороты. Да, они проводят работу стараясь это сократить., но опять же по формальным признакам встретив одноуровневое пересечение можно сказать что нельзя ставить 1 класс… А на каком участке его не ставить? сколько отклонений от требований может быть на 100 км трассы?

В общем отсутствие требований в правилах (ПДД и законы РФ это ведь не правила Яндекса) влияют на неоднозначную трактовку и разичное отображение различными картографами, а национальные требования в рамках одной карты делают карту пестрой и неоднообразной, и если регионально они может быть и обоснованы (в юго-западной Азии рисовать не так как в Европе), если национально по мелочам они может и обоснованы (уточнить например что именно в условной чехии допускается в горах относить 2 полосную дорогу к 1 классу если на ней выполнены все остальные условия типа двухуровневых развязок и ограничен доступ тихоходам и длина участка не превышает 10% от обще длины трассы), но некоторые кардинальные вещи как с примером в Польше когда при прочих равных с Чехией, плотность 1 класса намного меньше — для меня не понятны

отдельная ситуация — у Поляков например есть дороги которые вписываются в принцип скоростной, не обозначенные знаком дорога для автомобилей, на них скорость повышена и по умолчанию 100. то есть это более важная дорога, но с тихоходами. ее могут отметить 2 классом, а могут вообще 3 и 4 классом обозначать. Хотя чисто формально это дорога не хуже чем МКАД-2 в Беларуси (напомню МКАД2 отмечена 1 классом). Есть и обратное, есть всего 2 полосы, с возможностью обгонов, но обозначенная знаком дорога для автомобилей где всюду двухуровневые развязки и скорость тоже повышена по умолчанию 100. Неплохая безопасная дорога без тихоходов по которой ехать сказка, комфортнее и быстрее чем по многим нашим 2 класса, тоже вроде как важная дорога, просто пока не сильно нагружена, но с возможностью расширения, и тоже может быть отмечена и 3 и 4 классом.

Мое предложение — конкретизировать что считается скоростной дорогой, добавить в определения дороги, обозначенные знаком дорога для автомобилей и каким классом их отражать, сократить количество национальных исключений в выборе класса дорог, как минимум свести это от национальных правил к глобальным регионам.