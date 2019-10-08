Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

ЖК "Невские Паруса": Нумерация домов

Уважаемые картографы,
Прошу помочь по проблеме правильной нумерации домов на картах в ЖК «Невские Паруса», Санкт-Петербург.

На территории ЖК корпуса имеют одинаковые номера домов и корпусов, но разные номера строений. К примеру:
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 1
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 2
— Советский проспект, Дом 36, корпус 3, строение 1 (Детский сад 574 Невского р-на)
и т. д.

Пример подтверждения из Росреестра:
https://rosreestr.net/kadastr/78-12-0721302-4093

Я попытался исправить ошибки по известным мне домам в ЖК, но модератор karpovka.net отклонил мои правки.

Причина отката
«Ошибочное изменение атрибутов
Изменения атрибутов не могут быть приняты, так как они не соответствуют Правилам рисования. Дополнительную информацию можно найти в соответствующем разделе Правил или обратиться с вопросом в службу технической поддержки».
***
Просьба помочь решить проблему правильной нумерации домов, т. к. во всём ЖК «Невские Паруса» по 2-3 дома имеют одни и те же нумерацию дома и корпуса, но отличаются только номером строения.
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Я не в курсе бюрократической нумерации домов, исхожу из своих жизненных реалий: Мои 2 сына купили себе квартиры в этом ЖК, в соседних домах:
Дома стоят друг напротив друга, имеют 1 адрес, но отличаются лишь номерами строений:
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 1
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 2
Эти 2 дома стоят на едином Стилобате (цоколе, поднятом на 1 этаж над уровнем земли. В подземном этаже цоколя — подземная автостоянка, единая для 2 домов)
***
Буду рад получить помощь по верной нумерации домов. Спасибо!

4 комментария
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helpnikspb
сегодня, 17:43
Если у этих строений сквозная нумерация квартир в пределах корпуса, то номер строения указывать не нужно. Если в строении 2 нумерация квартир начинается с первой, то нужно. Про нумерацию квартир вы ничего не сообщаете. Забавно, что ссылки вы предоставили на карту стороннего ресурса.
andrew-murray
сегодня, 19:23
helpnikspb,
Вот ссылка НКЯ на дом по адресу:
Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 1


2 вышеуказанных дома на Панорамах Яндекса:
По номерам квартир в домах: не смотрели, но теперь придется специально для вас посмотреть
Обновлено сегодня, 19:27
NetFarmer
сегодня, 18:31
На ПКК есть сведения не о всех домах пока, но там действительно указаны номера строений.
Модератор что-то отвечает, чем-то он мотивировал свои действия?
andrew-murray
сегодня, 19:24
NetFarmer,
Ответ модератора я привел в тексте поста (см. выше)
На мой взгляд, модератор видя не дальше монитора, просто упивается своей властью. На мои личные свидетельства о домах, в которых мы бываем - ему плевать. По остальным домам ЖК: он активно застраивался, сейчас сдан последний дом-книжка у Невы. Дома у застройщика имеют внутренние названия корпусов 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. Фактически, сейчас весь огромный ЖК сдан. Возможно поэтому не все здания - в кадастре. Сейчас строители убирают ограждения, идут доделки по благоустройству территорий у сданных корпусов. Еще наблюдение, многие корпуса построены на единых цоколях-подземных гаражах. И у них у всех такая же история - 3 дома в ряд с одним корпусом, но с разными номерами строений. Почему так сделал застройщик - не знаю. Мы просто ездим туда к детям, иногда прогуливаемся. И по Детскому саду на территории, та же история, у него даже на сайте указано в адресе "строение 1"
Обновлено сегодня, 19:29