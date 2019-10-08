ЖК "Невские Паруса": Нумерация домов

Уважаемые картографы,
Прошу помочь по проблеме правильной нумерации домов на картах в ЖК «Невские Паруса», Санкт-Петербург.
На территории ЖК корпуса имеют одинаковые номера домов и корпусов, но разные номера строений. К примеру:
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 1
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 2
— Советский проспект, Дом 36, корпус 3, строение 1 (Детский сад 574 Невского р-на)
и т. д.
Пример подтверждения из Росреестра:
https://rosreestr.net/kadastr/78-12-0721302-4093
Я попытался исправить ошибки по известным мне домам в ЖК, но модератор karpovka.net отклонил мои правки.
Причина отката
«Ошибочное изменение атрибутов
Изменения атрибутов не могут быть приняты, так как они не соответствуют Правилам рисования. Дополнительную информацию можно найти в соответствующем разделе Правил или обратиться с вопросом в службу технической поддержки».
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Просьба помочь решить проблему правильной нумерации домов, т. к. во всём ЖК «Невские Паруса» по 2-3 дома имеют одни и те же нумерацию дома и корпуса, но отличаются только номером строения.
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Я не в курсе бюрократической нумерации домов, исхожу из своих жизненных реалий: Мои 2 сына купили себе квартиры в этом ЖК, в соседних домах:
Дома стоят друг напротив друга, имеют 1 адрес, но отличаются лишь номерами строений:
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 1
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 2
Я не в курсе бюрократической нумерации домов, исхожу из своих жизненных реалий: Мои 2 сына купили себе квартиры в этом ЖК, в соседних домах:
Дома стоят друг напротив друга, имеют 1 адрес, но отличаются лишь номерами строений:
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 1
— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 2
Эти 2 дома стоят на едином Стилобате (цоколе, поднятом на 1 этаж над уровнем земли. В подземном этаже цоколя — подземная автостоянка, единая для 2 домов)
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Буду рад получить помощь по верной нумерации домов. Спасибо!
Буду рад получить помощь по верной нумерации домов. Спасибо!