ЖК "Невские Паруса": Нумерация домов

Причина отката

«Ошибочное изменение атрибутов

Изменения атрибутов не могут быть приняты, так как они не соответствуют Правилам рисования. Дополнительную информацию можно найти в соответствующем разделе Правил или обратиться с вопросом в службу технической поддержки».

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Просьба помочь решить проблему правильной нумерации домов, т. к. во всём ЖК «Невские Паруса» по 2-3 дома имеют одни и те же нумерацию дома и корпуса, но отличаются только номером строения.



Я не в курсе бюрократической нумерации домов, исхожу из своих жизненных реалий: Мои 2 сына купили себе квартиры в этом ЖК, в соседних домах:

Дома стоят друг напротив друга, имеют 1 адрес, но отличаются лишь номерами строений:

— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 1

— Советский проспект, Дом 34, корпус 2, Строение 2 ***Я не в курсе бюрократической нумерации домов, исхожу из своих жизненных реалий: Мои 2 сына купили себе квартиры в этом ЖК, в соседних домах:Дома стоят друг напротив друга, имеют 1 адрес, но отличаются лишь номерами строений:

Эти 2 дома стоят на едином Стилобате (цоколе, поднятом на 1 этаж над уровнем земли. В подземном этаже цоколя — подземная автостоянка, единая для 2 домов)

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Буду рад получить помощь по верной нумерации домов. Спасибо!