Зимники и ледовые переправы

В России есть огромное количество дорог которые существуют только зимой. При этом они, как правило, являются единственной возможностью добраться по земле не только до отдельных населённых пунктов, но и целых районов субъектов.



В Правилах не существует норм атрибутирования таких дорог, непонятно, какие условия доступности задавать, чтобы система навигации не путала их с обычными дорогами, но при этом показывала их в качестве варианта.



Предлагаю обсудить, как их лучше атрибутировать в существующих условиях, или вообще стоит создать дополнительный функционал, по аналогии с «паромной переправой»?