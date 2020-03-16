Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Зимники и ледовые переправы

В России есть огромное количество дорог которые существуют только зимой. При этом они, как правило, являются единственной возможностью добраться по земле не только до отдельных населённых пунктов, но и целых районов субъектов.

В Правилах не существует норм атрибутирования таких дорог, непонятно, какие условия доступности задавать, чтобы система навигации не путала их с обычными дорогами, но при этом показывала их в качестве варианта.

Предлагаю обсудить, как их лучше атрибутировать в существующих условиях, или вообще стоит создать дополнительный функционал, по аналогии с «паромной переправой»?

1 комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 09:33
Зимники и ледовые переправы атрибутируются следующим образом:
Тип дороги - "трасса с названием", правила названия и примеры приведены в пункте 3.3.3.3.3.4. Например: автозимник В село Ларьяк, ледовая переправа Поньга - Онега
Класс дороги у зимника или ледовой переправы такой же как и у подходящих к ней дорог.
Доступность определяется ПДД и дорожными знаками.
Привязка осуществляется согласно правилу 3.3.3.1.6. - либо к административным единицам второго, либо первого уровня.
Если вы обладаете информацией о времени работы подобных дорог или необходимости их открытия/закрытия, просьба сообщить о них письмом на адрес info@yaprobki.ru или в чат Народной карты в Телеграм с хештегом #перекрытие и описанием ситуации.
Таким образом, открытость/закрытость этих дорог регулируется перекрытиями. Удалять участки дорог или снимать с них доступность не нужно.