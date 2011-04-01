Всем добрый вечер(утро,день,ночь - у кого - что...)!Очень хочется высказать мнение по поводу наполнения карты объектами инфраструктуры.Вот скажите,господа яндексографы(в хорошем смысле! ),те из нас,кто пользуется GPS-навигацией,от режима отображения POI требуют показ ВСЕХ возможных точек?Так это невозможно будет карту прочитать,ну,разве что,при максимальном увеличении.А сейчас складывается такая ситуация,что каждый стремится внести свою лепту в карту,сиречь - добавить объект.В итоге карта превращается в какофонию линий,секторов и абрисов непонятного содержания,даже при большом увеличении...Давайте отнесёмся к отрисовке карты без фанатизма,а?Попутно просьба к разработчикам - добавьте значков в интерфейс,чтобы не рисовать,например,подземные переходы(или надземные),а просто отметить значком - "переход" - если человек туда приедет,то он и так переход увидит,главное знать,куда смотреть...Ну и туда-же АЗС,кафе и т.д и т.п.....Всё-таки карта должна быть лаконичной и информативной! К тому-же - графический значок ВСЕГДА более информативен,чем силуэт с комментариями... Спасибо!