Клуб Народной карты

апрель 2011
Клуб
ageev-2001
1 апреля 2011, 12:17
Для посетителей службы "Народная Яндекс.Карта" открыт клуб "Яндекс.Народная карта по Орловской области". Ссылка на этот клуб: http://clubs.ya.ru/4611686018427449153/
Читать дальше
8 комментариев
Будет ли обновление спутников в Казани (Татарстан)
Валерий И.
4 апреля 2011, 11:41
Будет ли обновление спутников в Казани?
Читать дальше
3 комментария
Этажность зданий
ivan.kartograf
4 апреля 2011, 16:06
Предлагаю ввести новый атрибут "Этажность" в элемент "Здание". Что бы была возмоность указать количество этажей. Здания с большим количеством этажей на схеме должны быть сильнее окрашены. По-моему функция будет полезна людям планирующим свой бизнес. Будет сразу видно количество потенциальных клиентов в данном районе. У нас в городе есть кварталы с 3-х этажной застройкой, стандартные 5-ти этажки и 9 этажные здания. Сейчас различить их на карте не возможно.
Читать дальше
30 комментариев
Все о гаражах
Дмитрий Р.
4 апреля 2011, 16:06
У меня не первый раз возникают споры с модераторами по поводу отрисовки гаражный кооперативов. Мне кажется отрисовка типом "другое" в корне неправильна, ибо на схеме гаражи не видно вообще. Правильнее будет "другим" отрисовывать весь кооператив по границе, а "промышленным знанием" отрисовывать ряды гаражей. Сразу хочу ответить на глупые на мой взгляд слова о том, что зданием должны обозначаться только отдельные постройки, а не ряды гаражей разных владельцев. Это просто глупо. Вы хоть на одной карте такое видели? На бумажной или на компьютерной?
Читать дальше
28 комментариев
Количество и полезность объектов,отображаемых на карте.
Евгений Громов
6 апреля 2011, 12:06
Всем добрый вечер(утро,день,ночь  -  у кого - что...)!Очень хочется высказать мнение по поводу наполнения карты объектами инфраструктуры.Вот скажите,господа яндексографы(в хорошем смысле! ),те из нас,кто пользуется GPS-навигацией,от режима отображения POI требуют показ ВСЕХ возможных точек?Так это невозможно будет карту прочитать,ну,разве что,при максимальном увеличении.А сейчас складывается такая ситуация,что каждый стремится внести свою лепту в карту,сиречь - добавить объект.В итоге карта превращается в какофонию линий,секторов и абрисов непонятного содержания,даже при большом увеличении...Давайте отнесёмся к отрисовке карты без фанатизма,а?Попутно просьба к разработчикам - добавьте значков в интерфейс,чтобы не рисовать,например,подземные переходы(или надземные),а просто отметить значком - "переход" - если человек туда приедет,то он и так переход увидит,главное знать,куда смотреть...Ну и туда-же АЗС,кафе и т.д и т.п.....Всё-таки карта должна быть лаконичной и информативной! К тому-же - графический значок ВСЕГДА более информативен,чем силуэт с комментариями...  Спасибо!
Читать дальше
8 комментариев
Заголовок не указан
©ШвЕц АрTёМ
8 апреля 2011, 10:24
Поздравляю, НЯК-у 8 апреля 2011 году исполняется ГОД! Много чего мы сделали, карта получилась довольно таки подробной и очень полезной... и всего за год... :) надеюсь у нас будет много чего впереди...
Читать дальше
3 комментария
Народная карта - нам целый год!
Kesha-ya-team
8 апреля 2011, 17:21
Доброго времени суток вам, народные картографы. Ровно год назад мы запустили Народную карту. С тех пор много воды утекло, если быть точным - ее хватило почти на три миллиона квадратных километров, судя по самой Народной карте (и это еще не считая рек). За год многое случилось, были и битвы со спамерами, и долгие обсуждения норм рисования, и появление слоя Народной карты в Мобильных Яндекс.Картах и АПИ. Сейчас благодаря вам ежедневно на Народной карте появляется более шести тысяч объектов, и рост продолжается.
Читать дальше
19 комментариев
? об привлечении треков GPS для создания объектов на карте
Sergio
11 апреля 2011, 10:46
День добрый!
Читать дальше
10 комментариев
Опять Ивано-Франковск и Украинский язык
Александр
11 апреля 2011, 13:54
Предлагаю подкорректировать правило о том, что в названиях в стране должны быть на местном языке. Но так же должны учитывать большинство написаний на русском или родном языке.
Читать дальше
26 комментариев
языки написания
Все точки над... рейтингом
ivan.kartograf
12 апреля 2011, 12:43
Начну пожалуй с того, что работать над НЯК я стал конечно не из-за рейтинга, а просто захотелось нарисовать свой город. Однако время шло, росло число созданных объектов и появился спортивный интерес. Посмотрев вчера впервые ТОП сразу заметил несправедливую, на мой взгляд, систему подсчета рейтинга. Сейчас можно просмотреть рейтинг по числу внесенных правок или числу созданных объектов. Правки сразу отбрасываем, а к объектам приглядимся повнимательнее. Объекты могут состоять из разного количества точек: остановки, станции - 1 точка; участок дороги, реки - это 2 точки (берем самый простой вариант); здание или другое - как правило не меньше 4-х. Т.е. самая выгодная стратегия набора рейтинга по объектам - это создание точечных объектов или отрисовка простых участков дорог (например строим участок от перекрестка до перекрестка, потом еще один до следующего перекрестка - в итоге 2 объекта). Но мне кажется очевидным, что нарисовать здание всегда сложнее. Мало того что там 4 точки - так еще и расставить их под прямыми углами не всегда легко. А если здание несколько сложнее простой коробки? Да и здания все же самые важные объекты карты. Человек в основном вседа ищет здание: офис, кафе, дом девушки и прочее.
Читать дальше
33 комментария
Собственная карта Москвы на Яндекс.Картах
Kesha-ya-team
18 апреля 2011, 19:04
Доброго времени суток, как вы уже знаете, сегодня Яндекс запустил первую собственную картуМосква и Подмосковье.
Читать дальше
36 комментариев
метро
mr.coloboc
18 апреля 2011, 19:12
зачем делать метро в виде железной дороги????
Читать дальше
10 комментариев
как правильно написать название...?
zsot
20 апреля 2011, 17:33
  • Название: Сбербанк России Мещанское отделение Филиал № 7811/01444

    •  

    Как будет корректным написание указанного выше названия в НЯК?

     

    Собственно не стал редактировать, т.к. не уверен в своей правоте.

Читать дальше
17 комментариев
Активизация новичков по Москве (и немного по области) (дубль поста из регионального клуба)
Hirurg-1000
21 апреля 2011, 00:33
После опубликования новости о собственной карте Яндекса для Москвы и МО очень много народу ВНЕЗАПО узнало о существовании НЯК.
Читать дальше
7 комментариев
Как правильно писать название улиц?
zsot
21 апреля 2011, 00:33
Столкнулся еще с одной двойственностью и неопределенностью в правилах.
Читать дальше
26 комментариев
Баг у всего НЯК!!
©ШвЕц АрTёМ
21 апреля 2011, 20:41

Вот что мне стало показывать на страницах НЯК:

 
 

 

Читать дальше
2 комментария
багрепорт
Двойные названия. Дом компании «Зингер» или «Дом Книги»
TimeKing
21 апреля 2011, 20:43
Здравствуйте, картолюбители НЯК!
Читать дальше
13 комментариев
Достал нуб
NKoT
26 апреля 2011, 10:49
http://n.maps.yandex.ru/users/denis-makkeff2011/ забаньте его! он уже достал меня менть названия городам и рисовать дороги с неправильным названием(с уклоном почему то к канаде(улица канадский тракт например)) у меня нет сил уже!он исправляет видимо только в районе сан франциско и сам матео. поможете удалить его творчество? а то  и к утру не исправлю((( если не знаете как называются те улицы, гугл карты в помщь)
Читать дальше
4 комментария
модерация,дороги
Перебои в работе Народной карты
Lobov Sergey
26 апреля 2011, 16:55
В ближайшие часы Народная карта может работать с перебоями.
Читать дальше
6 комментариев
Долгожданное обновление
Lobov Sergey
26 апреля 2011, 17:04
Всем привет!
Читать дальше
78 комментариев