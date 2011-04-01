i van.kartograf

Начну пожалуй с того, что работать над НЯК я стал конечно не из-за рейтинга, а просто захотелось нарисовать свой город. Однако время шло, росло число созданных объектов и появился спортивный интерес. Посмотрев вчера впервые ТОП сразу заметил несправедливую, на мой взгляд, систему подсчета рейтинга. Сейчас можно просмотреть рейтинг по числу внесенных правок или числу созданных объектов. Правки сразу отбрасываем, а к объектам приглядимся повнимательнее. Объекты могут состоять из разного количества точек: остановки, станции - 1 точка; участок дороги, реки - это 2 точки (берем самый простой вариант); здание или другое - как правило не меньше 4-х. Т.е. самая выгодная стратегия набора рейтинга по объектам - это создание точечных объектов или отрисовка простых участков дорог (например строим участок от перекрестка до перекрестка, потом еще один до следующего перекрестка - в итоге 2 объекта). Но мне кажется очевидным, что нарисовать здание всегда сложнее. Мало того что там 4 точки - так еще и расставить их под прямыми углами не всегда легко. А если здание несколько сложнее простой коробки? Да и здания все же самые важные объекты карты. Человек в основном вседа ищет здание: офис, кафе, дом девушки и прочее.