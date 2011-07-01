Клуб Народной карты

июль 2011
Сельские поселения без границ
fnaq
1 июля 2011, 16:35
Начну издалека: Архангельская область — очень большой по площади, но малозаселённый регион. 
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8 комментариев
жилой комплекс == микрорайон, квартал ?
TimeKing
1 июля 2011, 19:19
Предлагаю обсудить, как нужно обозначать данную, часто встречаемую категорию объектов в крупных населённых пунктах. Пример: http://n.maps.yandex.ru/?oid=2468324
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15 комментариев
Как называется моя улица?
bas-id
4 июля 2011, 14:17
Сколько живу во всех документах (а не просто я так называю) моя улица называется улица Совхозная.
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67 комментариев
Вариант использования Народной карты
andreymenkov
4 июля 2011, 18:06
Хочу поделиться опытом использования Народных карт на своем сайте.
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15 комментариев
Городские и сельские поселения.
NKoT
8 июля 2011, 13:13
вот Можайское городское посление(http://ru.wikipedia.org/wiki/Городское_поселение_Можайск):http://n.maps.yandex.ru/-/CBUF565b
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16 комментариев
Где я живу? :)
romero2425
11 июля 2011, 14:00
И вновь возникают непонимания с модератором, по обозначению объекта на карте (Марина Карпович). При уточнении границ города Брянск и официально закрепляя это документом, Брянская городская администрация включила в состав города на севере не большой  посёлок Чайковичи. Он вошёл в состав именно как посёлок! Но модераторы, ссылаясь на то, что ни на одной карте он не обозначен как посёлок, перевели его в статус "частный сектор". В географии есть много примеров, когда город состоит из отдельных н/п, расположенныз по обе стороны реки, к примеру, но объединённых общим названием, не зависимо от их размеров.  Так где я живу в посёлке или частном секторе???
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22 комментария
Ограничение на размер и длину
georg-22
11 июля 2011, 14:23
Понятно, что эти ограничения сделаны, чтобы снизить уровень хулиганства, но как-то странно смотрятся водные объекты (озера заливы и тд.), составленные из 20 кусочков. С таким же ограничением столкнулся при попытка отобразить нац. парк. Мало того, что можно редактировать только при очень большом приближении, то есть даже приблизительно сразу не охватишь, так и по кускам сшивать придется.
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7 комментариев
Казахстан, г. Астана
itkaz
11 июля 2011, 14:45
Здравствуйте, решил заняться рисованием города, в котором живу. Однако вижу, что спутниковая карта очень старая.
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4 комментария
Новые спутниковые снимки
akbars
12 июля 2011, 11:19
Сегодня на Яндекс.Картах большое обновление спутникового покрытия, самое большое за всю историю сервиса.
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48 комментариев
Город правильной формы
feonis
12 июля 2011, 16:42
Очень обрадовался, что мой город появился на спутниковых снимках. Начал рисовать карту, но вот беда. У нас город очень правильной формы, т.е. улицу фактически можно нарисовать 1-2 прямыми. Не знаю как удалось достичь такой точности в застройке, но факт. Горизонтально улицы нарисовались, а вот с вертикальными проблема. Говорят слишком много пересечений. Может я что-то не так делаю? Конкретно проблема с городом Тавда.
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1 комментарий
Передача карт схем в Яндекс карты
Ninawong
12 июля 2011, 20:15
Написано что
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2 комментария
Возможность работать в более крупном масштабе!
petrvictorovich
12 июля 2011, 20:16
Да, я понимаю, что ещё не всю нашу необъятную родину отфотографировали со спутника в самом подробном масштабе.
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1 комментарий
Регламентные работы.
lipsigal
13 июля 2011, 14:10
Уважаемый НЯК !   Вы считаете себя солидной и  авторитетной организацией. Раэве нельзя заранее сообщить о Ваших регламентных работах. Или Вы как пртизаны будете действовать  на радость  конкурирующим фирмам?! Допускаю, что у Вас комерческие секреты, но не до такой степени!
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5 комментариев
Расписание общественного транспорта
zend0
14 июля 2011, 11:05
В народной карте отмечены остановки обществ. транспорта с указанием номеров маршрутов.
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6 комментариев
Опять не ищет поиск
Александр
14 июля 2011, 14:57
Созданные мною объекты не ищет
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1 комментарий
поиск
Как правильно обозначить объект?
Пименов Александр
15 июля 2011, 13:42
http://n.maps.yandex.ru/?oid=7471780
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21 комментарий
Координаты (широта-долгота) объекта
dozor5
15 июля 2011, 13:49
"Можно ли вручную ввести координаты объекта? - Нет, пока такой возможности не предусмотрено"... - в принципе нужная вещь, я по навигатору нахожу нужное мне место и на "народной карте" по своим координатам рисую объект (озеро, деревню и т.п.), которых нет на карте.
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3 комментария
Ошибка склеивания
Alisandres
18 июля 2011, 12:55
При попытки соеденить эти две улицы НЯК меня посылает всегда.
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2 комментария
И снова обновление спутниковых снимков
akbars
19 июля 2011, 11:24
На этот раз не такое масштабное, как на прошлой неделе (если смотреть на площадь, "закрытую" новыми подробными снимками), но тоже достаточно значимое.
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15 комментариев
спутники
Все объекты смещены
Andrey
19 июля 2011, 11:25
На карте Белгорода все объекты смещены на метров 50
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1 комментарий