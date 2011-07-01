r omero2425

И вновь возникают непонимания с модератором, по обозначению объекта на карте (Марина Карпович). При уточнении границ города Брянск и официально закрепляя это документом, Брянская городская администрация включила в состав города на севере не большой посёлок Чайковичи. Он вошёл в состав именно как посёлок! Но модераторы, ссылаясь на то, что ни на одной карте он не обозначен как посёлок, перевели его в статус "частный сектор". В географии есть много примеров, когда город состоит из отдельных н/п, расположенныз по обе стороны реки, к примеру, но объединённых общим названием, не зависимо от их размеров. Так где я живу в посёлке или частном секторе???