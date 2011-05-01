Как обозначать дельту реки? Категорией гидрография, лес,парк, другое? Например здесь дельта реки Селенги. Разветвленная сеть рукавов и протоков низовья реки, зачастую меняющих свое количество и расположение, особая экосистема.
Есть несколько зданий, в которых есть явное разделение - с этой стороны одно, а с той - другое, но одна из них занимает почти весь дом. как отмечать? Делать нежилое и две точки, или одно делать зданием, а второе точкой?
Привет! После блуждания по википедии обнаружил, что страницы "Яндекс.Народная Карта" - нет. Так и возникла идея создать её. Можно начать просто с раздела в статье Я.Карт. Но ребят, если из вас есть умельцы, то с вашей помощью можно сразу начать с отдельной статьи.
Ведь мало кому нужны прямо на карте такие элементы как "длина участка" (дороги), зачем его отображать вслед за курсором, это увеличивает время отображения и перемещения указателя. лучше вывести его в левую колонку или же поставить рядом с элементом "линейка".
Объекты этой категории очень сложно рисовать. Уменьшите пожалуйста приближение, оно слишком сильное. Рисование как вслепую, неизвестно какая из гор, речек, изгибов рельефа является границей, где нужно повернуть.
Вопрос даже не в правилах, а в лбьекте: http://n.maps.yandex.ru/-/CBQNf-nC . недавно прочел правила, и нашел "организации в здании отмечаются точкой" так как быть? не удалять же все.Может какойнить модератор может изменить тип на точку?
На Севере есть несколько дорог (в Архангельской и Вологодской области), которые имеют кактегорию дорог межрегионального значения (напр.Р-2), но при этом по сути являются проселками с гравийным покрытием. Какую категорию им ставить?