Клуб Народной карты

май 2011
Заборы
Олег
1 мая 2011, 22:22
Сейчас столкнулся с тем, что нельзя добавлять заборы.
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23 комментария
заборы
Служебные линии метро
aralov
1 мая 2011, 22:22
Собственно тема родилась вот с этого объекта:
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14 комментариев
метро,правила
Как правильно назвать объект
zsot
1 мая 2011, 22:23
У меня есть некоторое несогласие с одним из неофициальных модераторов Sergus.
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12 комментариев
Выбор правильной категории
Hirurg-1000
2 мая 2011, 11:33
Какую категорию выбирать для различных НИИ, ВНИИ и т.д.?
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29 комментариев
Новые спутниковые снимки. Что важнее?
Эдуард
2 мая 2011, 11:35
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8 комментариев
Обзначение болот на карте
Константин
3 мая 2011, 01:02
А нельзя изменить заливку болот. Сейчас она такая же как на водоёмах. И озёра на болотах не видны.
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5 комментариев
гидрография
Обозначение дельты реки
Эдуард
3 мая 2011, 12:29
Как обозначать дельту реки? Категорией гидрография, лес,парк, другое? Например здесь дельта реки Селенги. Разветвленная сеть рукавов и протоков низовья реки, зачастую меняющих свое количество и расположение, особая экосистема.
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5 комментариев
Новое редактирование дорог
Александр
3 мая 2011, 16:25
Немножко раздражает автоматические всплывание меню улиц, когда нажимаешь редактирование.
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10 комментариев
прорисовка собственных треков при рисовании карты
Удалённый пользователь
4 мая 2011, 13:24
добрый день,
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3 комментария
Обновления Народной карты в Мобильных картах
servifed
5 мая 2011, 13:20
 
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5 комментариев
Нежилое здание с 2 организациями
webserfer
5 мая 2011, 16:43
Есть несколько зданий, в которых есть явное разделение - с этой стороны одно, а с той -  другое, но одна из них занимает почти весь дом. как отмечать? Делать нежилое и две точки, или одно делать зданием, а второе точкой?
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1 комментарий
Яндекс.Народная Карта в Википедии
Артем
7 мая 2011, 10:11
Привет! После блуждания по википедии обнаружил, что страницы "Яндекс.Народная Карта" - нет. Так и возникла идея создать её. Можно начать просто с раздела в статье Я.Карт. Но ребят, если из вас есть умельцы, то с вашей помощью можно сразу начать с отдельной статьи.
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24 комментария
Гоночные трассы кольцевых гонок
Александр
10 мая 2011, 12:51
Каким типом помечать на карте кольцевые трассы Формулы-1?
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1 комментарий
Элементы интерфейса
Со. б.
10 мая 2011, 12:56
Ведь мало кому нужны прямо на карте такие элементы как "длина участка" (дороги), зачем его отображать вслед за курсором, это увеличивает время отображения и перемещения указателя. лучше вывести его в левую колонку или же поставить рядом с элементом "линейка".
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9 комментариев
Возможно ли узнать, кто модерирует ту или иную территорию?
Андрей Б.
10 мая 2011, 12:58
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14 комментариев
Народная карта - кэши для мобильников
aaakkkooo
10 мая 2011, 12:58
Где можно скачать Кэши народной карты для мобильных телефонов?
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12 комментариев
Заповедники, национальные парки, заказники
Эдуард
10 мая 2011, 12:59
Объекты этой категории очень сложно рисовать. Уменьшите пожалуйста приближение, оно слишком сильное. Рисование как вслепую, неизвестно какая из гор, речек, изгибов рельефа является границей, где нужно повернуть.
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3 комментария
точки или контур?
NKoT
11 мая 2011, 10:29
Вопрос даже не в правилах, а в лбьекте: http://n.maps.yandex.ru/-/CBQNf-nC . недавно прочел правила, и нашел "организации в здании отмечаются точкой" так как быть? не удалять же все.Может какойнить модератор может изменить тип на точку?
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18 комментариев
модерация
Название объекта
fnaq
11 мая 2011, 10:30
В правилах нет ни слова о названиях, набранных латиницей. 
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1 комментарий
Магистраль или проселок
Александр
12 мая 2011, 12:23
На Севере есть несколько дорог (в Архангельской и Вологодской области), которые имеют кактегорию дорог межрегионального значения (напр.Р-2), но при этом по сути являются проселками с гравийным покрытием. Какую категорию им ставить?
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10 комментариев