Как правильно отмечать здание и промзону предприятия? с ОАО или без него.

Например: http://n.maps.yandex.ru/?oid=2969467 - там с ОАО и с "елочками" (извените, что слово в не елочных скобках:)) и все редактирует именно так. А здесь: http://n.maps.yandex.ru/?oid=840342 вообще без название фирмы и скобок.