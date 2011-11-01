Как правильно отмечать здание и промзону предприятия? с ОАО или без него.
Например: http://n.maps.yandex.ru/?oid=2969467 - там с ОАО и с "елочками" (извените, что слово в не елочных скобках:)) и все редактирует именно так. А здесь: http://n.maps.yandex.ru/?oid=840342 вообще без название фирмы и скобок.
В начале октября мы публиковали в Клубе Топ-100 населенных пунктов по числу нарисованных зданий.
Прошел месяц с небольшим, мы решили обновить статистику и посмотреть ни произошедшие изменения.
Города с наибольшим увеличением числа зданий за период между подсчетами:
Города с наибольшим увеличением числа зданий с заполненным номером дома за период между подсчетами:
Топ-100 населенных пунктов по числу нарисованных зданий.
Большинство населенных пунктов потеряли несколько позиций в рейтинге, это случаи "спокойного" рисования (понемногу закрываются белые пятна) либо малоактивного рисования.
Населённые пункты, где рисовали активно, в рейтинге выросли, некоторые достаточно сильно. Новых города (по сравнению с первым подсчетом) в сотне оказалось три: Новочеркасск, Киров и Можайск.
Десять дней назад
Вот что из этого получилось:
За такие совместные рисования можно только радоваться, а опыт таких рисований - распространять.