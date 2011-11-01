Клуб Народной карты

ноябрь 2011
Помогите новому!
ant1695
1 ноября 2011, 14:27
Как изобразить паромную переправу? скажите пожалуйста...
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2 комментария
Изменения в Правилах
Lobov Sergey
1 ноября 2011, 18:12
В результате изменений на сервисе и обсуждений в Клубе, в Правила рисования на Народной карте вносятся изменения и дополнения.
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412 комментариев
Правила рисования на Народной карте. Замечания и предложения.
Lobov Sergey
1 ноября 2011, 18:13
К Правилам рисования на Народной карте возникает немало замечаний.
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88 комментариев
Тротуары
Артем
2 ноября 2011, 00:25
В связи с недавним изменеием в правилах выяснилось, что рисовать тротуры нельзя. Но как же их не рисовать, если они связывают пешеходные переходы с другими пешеходными дорогами?
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46 комментариев
правила
Как правильно называть предприятия и фирмы?
NKoT
2 ноября 2011, 14:26

Как правильно отмечать здание и промзону предприятия? с ОАО или без него.

Например: http://n.maps.yandex.ru/?oid=2969467 - там с ОАО и с "елочками" (извените, что слово в не елочных скобках:)) и все редактирует именно так. А здесь: http://n.maps.yandex.ru/?oid=840342 вообще без название фирмы и скобок.

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4 комментария
Конференция «Веб и ГИС 2011»: приглашение
Михаил
2 ноября 2011, 20:58
2 декабря в подмосковном пансионате состоится конференция «Веб и ГИС 2011», посвященная электронной картографии.
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18 комментариев
Рисование рек контуром
A.Tereshko
3 ноября 2011, 12:08
Возник вопрос по теме:
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3 комментария
Проезд по площади
kotov-kart
3 ноября 2011, 12:11
Рисовать ли дороги через площадь? Если площадь вся (или почти вся) заасфальтирована и проезд возможен по всей територии площади.
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6 комментариев
Возможности
Алексей П.
3 ноября 2011, 12:13
Мне кажется нужно сделать возможность добавления дорожных знаков и светофоров, произвольных точек и слоя с фотографиями. было бы полезно
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6 комментариев
дороги
Карта
Артем
3 ноября 2011, 12:18
У меня такой вопрос: а какие перспективы карты?
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32 комментария
Клуб Народная Яндекс.Карта » Калуга и Калужская область
pilot7188
6 ноября 2011, 09:46
Открыл новый клуб Народной карты. Калуга и Калужская область.
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Номера зданий и их названия
fnaq
7 ноября 2011, 17:46
Кто о чём, а вшивый — снова о бане. 
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7 комментариев
Технические работы
Lobov Sergey
8 ноября 2011, 16:53
В настоящее время на сервисе проводятся технические работы в силу чего активные действия временно недоступны (выдается дисклеймер "Что-то пошло не так").
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2 комментария
Новые категории
Lobov Sergey
8 ноября 2011, 17:34
Сегодня на Народной карте немного изменился список доступных для рисования категорий.
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54 комментария
Численность населения
Lobov Sergey
9 ноября 2011, 13:40
У всех населенных пунктов на Народной карте появилось дополнительное атрибутивное поле - "Численность населения".
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23 комментария
Мобильные карты
Gt.rider
10 ноября 2011, 09:43
Интересует такая ситуация: отрисовал дома в родном городе, открыл на телефоне народную карту и.. ничего нет. Может кто-нибуть подскажет через сколько времени появятся новые объекты не мобильной карте.
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3 комментария
Пропадающие объекты
Lobov Sergey
10 ноября 2011, 11:41
Баг с исчезновением подтвержденных объектов на средних масштабах мы наконец-то вылечили.
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14 комментариев
Дорожный знак!
Георгий Георгиевич
10 ноября 2011, 12:38
Народ, предлагаю помочь полиции, а заодно и себе навести порядок с дорожными знаками!
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19 комментариев
Немного статистики. Версия 2.
Lobov Sergey
10 ноября 2011, 14:29

В начале октября мы публиковали в Клубе Топ-100 населенных пунктов по числу нарисованных зданий.

Прошел месяц с небольшим, мы решили обновить статистику и посмотреть ни произошедшие изменения.


Города с наибольшим увеличением числа зданий за период между подсчетами:

 
 


Города с наибольшим увеличением числа зданий с заполненным номером дома за период между подсчетами:

 
 

Топ-100 населенных пунктов по числу нарисованных зданий.

 

Большинство населенных пунктов потеряли несколько позиций в рейтинге, это случаи "спокойного" рисования (понемногу закрываются белые пятна) либо малоактивного рисования.

Населённые пункты, где рисовали активно, в рейтинге выросли, некоторые достаточно сильно. Новых города (по сравнению с первым подсчетом) в сотне оказалось три: Новочеркасск, Киров и Можайск.

 
 
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19 комментариев
Совместное рисование
Lobov Sergey
10 ноября 2011, 17:10

Десять дней назад    предложил в клубе Москвы и области порисовать леса в Можайском и Волоколамском районах.
Вот что из этого получилось:

 

За такие совместные рисования можно только радоваться, а опыт таких рисований - распространять.

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47 комментариев