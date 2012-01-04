январь 2012
6 января 2012, 01:09
6 января 2012, 14:27
9 января 2012, 17:16
9 января 2012, 17:17
Иногда при редактировании Народной карты обнаруживаешь на спутниковом снимке странный объект, который не даёт спокойно спать.
Например, нас озаботила эта промзона: http://n.maps.yandex.ru/?oid=13190673
Перетащим снимок так, чтоб интересующий объект был в центре экрана (объект вообще может быть не нарисован на народном слое, но поместить его в центр экрана это не помешает):
P.S. Если я в данном случае открываю пиво скрипичными смычками и есть более гуманный способ сделать то же самое, прошу сообщить об этом.
Так же прошу поделиться теми способами, которые помогают вам получить информацию о тех объектах, которые трудно посмотреть своими глазами.
10 января 2012, 16:03
12 января 2012, 17:17
13 января 2012, 01:09
13 января 2012, 13:17
13 января 2012, 19:17