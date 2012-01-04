Клуб Народной карты

январь 2012
Улицы - прямые или разветвлённые?
Tolik
4 января 2012, 12:06
У меня случился спор с
Читать дальше
94 комментария
Сокращение названий улиц
icat7
5 января 2012, 13:22
Эта тема уже много раз обсуждалась, но этот случай осебенный.
Читать дальше
42 комментария
модерация,правила,дороги
Рисование в разных браузерах
Александр
5 января 2012, 15:27
Доброго дня и с Новым Годом!
Читать дальше
22 комментария
Транспортные потоки на развязках
Hirurg-1000
6 января 2012, 01:09
У меня с пользователем     возник спор по поводу категорий дорог, которыми отрисовываются раздельные транспортные потоки на перекрестках, а так же категории дорог, являющихся съездами на транспортных развязках (раздва)
Читать дальше
47 комментариев
Территория «жилой район» – как обозначить?
Okclick
6 января 2012, 14:27
Прошу разрешить мои думы! Какой категорией обозначить образования, официально именуемые «жилыми районами»? Имеет место конкретный пример. Раньше рядом с городом Кемерово были два посёлка: Кедровка и Промышленновский, – а теперь
Читать дальше
32 комментария
Газоны в парке
ГородГомель.бел
6 января 2012, 14:27
Парк культуры и отдыха имени Луначарского в г.Гомеле очень большой - по обеим сторонам реки Сож.
Читать дальше
7 комментариев
Проселочные дороги
mirabu2004
8 января 2012, 18:15
Дороги в дачных и коттеджных поселках, не имеющие асфальтового покрытия, можно обозначать как проселочные?
Читать дальше
40 комментариев
Заголовок не указан
Удалённый пользователь
8 января 2012, 18:20
как можно пользоваться этой картой кроме как (непосредственный онлайн просмотр и скриншотов с экрана)? я бы хотел скачать некоторые участки в нормальном разрешении или мы тупо на дядю работаем которому интересно что и где у нас?
Читать дальше
6 комментариев
Менделеевск
ancher96
9 января 2012, 17:16
http://n.maps.yandex.ru/?oid=294941 - Почему два Менделеевска?!
Читать дальше
2 комментария
Один из источников информации — Кадастровая карта Росреестра
fnaq
9 января 2012, 17:17

Иногда при редактировании Народной карты обнаруживаешь на спутниковом снимке странный объект, который не даёт спокойно спать.

Например, нас озаботила эта промзона: http://n.maps.yandex.ru/?oid=13190673

Перетащим снимок так, чтоб интересующий объект был в центре экрана (объект вообще может быть не нарисован на народном слое, но поместить его в центр экрана это не помешает): 

 

P.S. Если я в данном случае открываю пиво скрипичными смычками и есть более гуманный способ сделать то же самое, прошу сообщить об этом.

Так же прошу поделиться теми способами, которые помогают вам получить информацию о тех объектах, которые трудно посмотреть своими глазами.

Читать дальше
16 комментариев
Заголовок не указан
nesirov92
10 января 2012, 16:00
Baku, Azerbaijan...
Читать дальше
4 комментария
Видео с "Веб и ГИС"
Михаил
10 января 2012, 16:03
Наконец у вас есть возможность посмотреть видео всех докладов, которые были на конференции "Веб и ГИС" в декабре. Здесь есть 5 плейлистов, соответствующих разным секциям конференции.
Читать дальше
3 комментария
Как рисовать дачные участки?
alex.bayt
10 января 2012, 17:50
Участок рисовать как частный сектор? И в нём жилой дом (с номером и улицей)?
Читать дальше
9 комментариев
Метки с грамматическими ошибками. Как удалить?
peterburgskij
11 января 2012, 16:52
Не нашёл подходящей темы в клубе, поэтому открыл новую.
Читать дальше
13 комментариев
Виртуальные государства
ant1695
12 января 2012, 16:51
Хотелось бы узнать как отметить виртуальное государство?
Читать дальше
7 комментариев
Новый слой на картах — с пользовательской информацией
Г.Л. З.
12 января 2012, 17:17
Предлагаю добавить слой с метками или карточками (не обязательно привязывать к адресам или фоткам), в которых пользователи делятся интересной информацией: там-то хорошие пириты, здесь лещ хорошо клюёт, тут душицы много, здесь собираются любители воздушных змеев, там заброшенный химический завод (сломало шею на текущий момент: 8 человек) и т.п.
Читать дальше
27 комментариев
Навались!)
Павел
13 января 2012, 01:09
http://n.maps.yandex.ru/-/CFSI6Gnk
Читать дальше
3 комментария
Логика
Дмитрий Козлов
13 января 2012, 13:17
Всем доброго времени суток...хотел бы узнать где логика у людей...за весь период существования проекта на карту города Ленинск было нанесено всего 2 дороги...Как только человек нанес 85% дорог сразу нашлось,извинясь за грубость, куча "умников" которые с жалобой начинают редактировать все...так где же логика,почему никто не осмелился сам все это нанести,а не умничать???и еще раз прошу прощения если когото чем то возможно обидел...просто действительно совсем не понятно почему так...
Читать дальше
3 комментария
Спам
andekm
13 января 2012, 19:17
Сделайте что - нибудь с вандалом.Блокпост в клубе .
Читать дальше
4 комментария
вандализм
Водянная колонка
Wert
15 января 2012, 16:52
Как на карте обозанчить следующтие объекты:
Читать дальше
14 комментариев