Иногда при редактировании Народной карты обнаруживаешь на спутниковом снимке странный объект, который не даёт спокойно спать.

Например, нас озаботила эта промзона: http://n.maps.yandex.ru/?oid=13190673

Перетащим снимок так, чтоб интересующий объект был в центре экрана (объект вообще может быть не нарисован на народном слое, но поместить его в центр экрана это не помешает):

P.S. Если я в данном случае открываю пиво скрипичными смычками и есть более гуманный способ сделать то же самое, прошу сообщить об этом.

Так же прошу поделиться теми способами, которые помогают вам получить информацию о тех объектах, которые трудно посмотреть своими глазами.