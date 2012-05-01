Клуб Народной карты

май 2012
Улица или дорога
Алкес
1 мая 2012, 20:00
Уважаемые пользователи, а особенно модераторы помогите разобраться с вопросом какой категорией следует обозначать дорогу в черте города не являющейся улицей? Вопрос возник в ходе дискуссии по поводу данного объекта http://n.maps.yandex.ru/?oid=3834451.
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54 комментария
Мемориальные плиты
Sergey
1 мая 2012, 20:01
Неплохо бы было завести в категории "Достопримечательность" точечный знак "Мемориальная плита" для обозначения таких плит, висящих на зданиях. К этому знаку можно будет загружать фотографию плиты с тем, что на ней написано. А в описании к точечному знаку можно написать полный текст с плиты. А то бывают исключительные случаи. Например, когда плита прилагается к зданию и само здание является памятником архитектуры, то тут все понятно. Но когда, плита закреплена на обычной ничем не приметной панельной пятиэтажке, а на ней надпись типа: "Эта улица названа в честь первого летчика-космонавта Героя Советского Союза..." и т.п., то тут пятиэтажку уже трудно к памятнику приписать. Вот точечный знак Мемориальная плита в самый раз бы в таких случаях.
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8 комментариев
места,достопримечательности
Многоадресные дома.
kadetzky.kon
3 мая 2012, 19:04
Не буду повторять правила, но попытка найти дом по второму адресу  в поиске ничего не даёт. Например: г. Тара улица Дзержинского 15. Не ищите я проверял. Найдёте по адресу: Александровская 65.  Машина не знает первого адреса дома, не записан. Моё предложение такое.  
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31 комментарий
Давайте поговорим о типах дорог.
Naruhodo
5 мая 2012, 09:49
Существует много типов дорог. Давайте перечислим их:
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34 комментария
Про краткие названия
bas-id
10 мая 2012, 12:26
В здании находится огранизация. На табличке ООО "КАН". 
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4 комментария
Допустимость аббревиатуры и непонятных сокращений.
chub.vas
10 мая 2012, 12:28
Доброго времени суток. Господа, мы рисуем Народную карту или техническую документацию, понятную только избранным ?
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9 комментариев
Назначение строящихся дорог
Владиcлав Грызунов
10 мая 2012, 17:59
У меня с модератором zivan82 возник спор об назначении строящихся дорог, а именно назначении  строящейся объездной дороги вокруг Иванова (http://n.maps.yandex.ru/?oid=19524881). zivan82 считает что если движение по дороге не открыто (дорога строиться) её нужно отметить так, чтобы она выглядела не заметно (просёлочной), чтобы по его словам не вводить людей в заблуждение, я считаю что если дорогу отметить просёлочной, а строиться она как магистраль, то как раз мы и будем вводить в заблуждение (Люди будут думать что дорогу строят как просёлку, а не как магистраль), и ещё я считают что какого типа дорогу строят, такого типа она и должна быть отмечена. Кто прав я или zivan82? 
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20 комментариев
дороги
Как отключить народную карту?
Евгений
11 мая 2012, 12:32
В том месте, где мне нужно, вместо прежней официальной весьма детализированной карты при увеличении автоматом включается абсолютно пустая народная (понятно, что никому там в голову ничего делать с нуля не придет, когда и на оф. карте было все и так хорошо). Переключение в меню Схема/Спутник/Гибрид/Народная не помогает и все равно вместо "Схемы" работает только народная. 
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54 комментария
Кривые улицы
Удалённый пользователь
11 мая 2012, 20:06
Надо как-то "законодательно" запретить рисовать вот такие дороги: http://n.maps.yandex.ru/?oid=19337065 Чтобы было к чему аппелировать.
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17 комментариев
Внудридворовый проезд и просёлочная дорога
Виталий
12 мая 2012, 11:50
Предлагаю, чтобы тип внудридворовый проезд и просёлочная дорога пропадали на одном уровне при масштабировании, т. к. эти дороги часто соеденены друг с другом и при исчезновении дорог типа внутридворовый проезд просёлочная остаётся будто в воздухе.
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23 комментария
Огромные ледянки
Удалённый пользователь
13 мая 2012, 15:01
Я начал  создавать карту архипелага Новая земля. Начал я с ледняков, при создании огромных ледняков приходит сообщение от Робота, а создавать маленикие объекты неудобно, неприятно и долго. Не является ли это ошибкой, а если является то что делать!
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5 комментариев
Временные объекты.
Naruhodo
13 мая 2012, 15:04
Скажите, можно ли указывать временные объекты, например передвижные зоопарки (смотреть http://n.maps.yandex.ru/?oid=20273470 ) или временные парки аттракционов (смотреть http://n.maps.yandex.ru/?oid=20273484 )? Естественно после того, как зоопарк или парк аттракционов уедет, то они подлежат обязательному удалению. Спасибо за ответ, заранее.
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15 комментариев
Разрывы дорог на ЯК
Виталий
13 мая 2012, 15:05
Так ничего и не будет делаться с разрывом дорог? Создаются некоторые трудности у пользователей мобильных устройств, где такая карта кэшируется.
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12 комментариев
Собачьи площадки, мусорки и...паромные переправы.
prosto-psih-kogda-golodnyi
14 мая 2012, 12:00
1) Для чего существует категория собачья площадка и какие территории ей можно обозначать? Специальные выделенные места для выгула, со стоящим рядом в виде знака столбом собственно разрешающим этот выгул или что? И можно ли отмечать те места где скапливаются например бродячие собаки.Вот пример.
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13 комментариев
правила
Недоступность объекта
WilliamTokarev
15 мая 2012, 12:55
Пирамиду фараона Джедефра (http://n.maps.yandex.ru/-/CNcXZJML) нельзя выбрать мышкой, тогда как культовую пирамиду (http://n.maps.yandex.ru/-/CNcXVNMK) можно (они обе расположены внутри стены http://n.maps.yandex.ru/-/CNcXz0ix). Как это устранить? (создание нового объекта не помогает).
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4 комментария
Улица по кусочкам
Татьяна Мусейко
15 мая 2012, 17:32
Добрый день! Как бороться с подобными ошибками и исправлять карту, если кто-то каждый участок дороги от перекрестка до перекрестка обозначил отдельной улицей (да еще и назвал неправильно)? Названия-то исправила, а вот улица по кусочкам меня не устраивает.
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25 комментариев
Пешеходная дорога и лестница
Виталий
16 мая 2012, 11:50
А что думаете насчёт того, чтобы и эти объекты на одном уровне при масштабировании пропадали?..
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2 комментария
названия дороги
Сергей Скориков
16 мая 2012, 12:06
 дорога  E 592,  назодится в россии букву Е писать кириллицай или лотиницай (а если заграницай)
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6 комментариев
дорога Р253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск (краснодарский край)
Сергей Скориков
16 мая 2012, 12:16
начиная от кореновска до Кирпильской обозначена магистралью а от Кирпильской до усть лабинска - основная по моему дорога под одним номером должна быть обозначена одинаково (участок то Кирпильской до усть лабинска имеет три полосы вся дорога в латках сильно тресет) 
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2 комментария
Общественный транспорт на Яндекс.Картах. Просим помощи.
Lobov Sergey
16 мая 2012, 15:25
С конца 2010 года на Народной карте можно размечать остановки общественного транспорта. В ряде городов уже сейчас нарисованы все или почти все остановки. Но искать маршрут на общественном транспорте в этих городах по данным с Народной карты невозможно (поскольку соответствующей категории объектов на Народной карте недостаточно для корректного построения маршрутов общественного транспорта на Яндекс.Картах). Тем не менее, можно ускорить появление такой возможности для вашего города.
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3 комментария