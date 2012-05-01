S ergey

Неплохо бы было завести в категории "Достопримечательность" точечный знак "Мемориальная плита" для обозначения таких плит, висящих на зданиях. К этому знаку можно будет загружать фотографию плиты с тем, что на ней написано. А в описании к точечному знаку можно написать полный текст с плиты. А то бывают исключительные случаи. Например, когда плита прилагается к зданию и само здание является памятником архитектуры, то тут все понятно. Но когда, плита закреплена на обычной ничем не приметной панельной пятиэтажке, а на ней надпись типа: "Эта улица названа в честь первого летчика-космонавта Героя Советского Союза..." и т.п., то тут пятиэтажку уже трудно к памятнику приписать. Вот точечный знак Мемориальная плита в самый раз бы в таких случаях.