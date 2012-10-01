И ван

В последнее время стала проявляться неадекватная работа мыши на сервисе (в остальном мышь работает нормально). Заключается она в том, что если, например создавая дорогу вести курсор от одной точки к предполагаемой другой, то объект может оторваться от курсора и новая точка образуется где-нибудь на середине пути или точки объекта не цепляются мышью, или же просто при перемещении по карте мышь не цепляется за неё. Также при выборе какой-либо точки объекта произвольно выбирается 1-й пункт из меню действий. Одним словом такое ощущение, что произвольно срабатывают кнопки мыши. Предположительно это проявляется во время наибольшей загруженности сервиса: вечером и в выходные дни. Например сегодня днём всё работало нормально, а вечером проявилась проблема.