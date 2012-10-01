Клуб Народной карты

октябрь 2012
Уточнение категорий дорог
GT
1 октября 2012, 11:49
1 ) Хочу уточнить, как точно определить назначение улицы - основная или второстепенная?
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17 комментариев
ЗагороднАЯ улица или ЗагороднЯЯ улица
MaXsus sl
1 октября 2012, 11:49
Доброго времени суток!
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13 комментариев
Совместимость сервиса с обновленным браузером Yandex
Артем
2 октября 2012, 13:06
Одна из фич, которая появилась в этом браузере — это изменение адресной строки, т.е. оно укорачивает адрес страницы. До такого вида
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5 комментариев
Использование Народной карты для мониторингового интернет-сервиса
Григорий Орлов
2 октября 2012, 15:00
Здравствуйте!
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11 комментариев
Магистраль или основная?
GT
3 октября 2012, 10:59
Хоть там уже и дорога другая строится, но всё же этот и соседние такие же куски - магистраль или основная? http://n.maps.yandex.ru/?oid=794311
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30 комментариев
Дороги, вдоль которых можно идти пешком, и вдоль которых нет.
Алксеандр Роакшвейч
3 октября 2012, 17:57
Часто, когда гуляешь (обычно по окраинам), то по карте дорога есть, а по факту там можно ехать только на машине, а пешком нет ни обочины, ни тропинки, ни тем более тротуара. Т.е пешком не пройти. А вдоль некоторых дорог идти можно. Как отличить эти дороги?
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11 комментариев
Магистраль или нет?
Данил
5 октября 2012, 10:40
Здравствуйте, 
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5 комментариев
Технические работы.
Анна К.
5 октября 2012, 13:25
По причине технических работ на сервисе 05.10.2012г., до 18.00 он будет находиться в режиме "Только для чтения".
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21 комментарий
Панорамы
Радмир Тагиров
9 октября 2012, 12:51
Доброго времени суток! Возможно я пишу не по адресу. Как я уже писал про улицу Ленина в Уфе: http://clubs.ya.ru/narod-karta/replies.xml?item_no=27791, Она и часть других улиц стали односторонними. У меня пояился такой вопрос: куда надо обращаться, чтобы обновили панорамы? Представим такую ситуацию: москвич приехал в Уфу на своём авто (или взял на прокат), и решил узнать дорожную обстановку с помощью панорам (например какие улицы односторонние или где поворот запрещён...), и увидет, что ул.Ленина двухсторонняя (на старых пн-рамах), и заедет под кирпич. Естественно у человека возникнет недоброжилательные отзывы о Яндексе в целом. Я понимаю, что снимать пн-рамы не лёгкая работа, так что скажите, куда писать для обновлений. Может нужно в письменной форме подать заявление? Или что-нибуть ещё?
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2 комментария
панорамы
Некорректный рендеринг
ⰵⰿⰾⰵⰿⱑⱃⱏ
9 октября 2012, 13:56
Онежское озеро - очень большой водоём, отрисованный кусками. В режиме "схема" на 6 и 7-м зумах Заонежский залив пропадает, и озеро отображатеся без него. Так быть не должно!
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2 комментария
гидрография
Дельфинрий
Михаил Неретин
9 октября 2012, 15:15
С недавних пор заметил, что не имеется категория "дельфинарий", а размечать как "зоопарк", как сделано в Московском зоопарке (http://n.maps.yandex.ru/?ll=37.575625,55.764361&spn=0.002752,0.00085&z=19&l=wskl&oid=908140), я считаю глупо. Есть ли предложения?
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11 комментариев
Заголовок не указан
sergsokoloff49
9 октября 2012, 15:21
В Санкт-Петербурге имеются городские(административные) районы и исторические районы. Зачем рисуют муниципальные образования,которые:
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4 комментария
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
10 октября 2012, 18:27
Только что на Яндекс.Картах появилась новая порция спутниковых снимков.
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61 комментарий
"Земля и вода"
Михаил Неретин
11 октября 2012, 12:00
 ЗАДАМ ТРИ ВОПРОСА.
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8 комментариев
Названия объектов в других странах
dlovermann
11 октября 2012, 12:01
Добрый день,
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22 комментария
правила
Улицы, сменившие имя
ⰵⰿⰾⰵⰿⱑⱃⱏ
11 октября 2012, 16:58
Ситуация такая. В Грозном множество улиц было переименовано. Участник grapfo пишет в скобках улиц их старые названия. Допустимо ли это?
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14 комментариев
Спутниковый релиз. Смещения.
Lobov Sergey
11 октября 2012, 17:10
Основные смещения обновленных спутников устранены, можно править и рисовать.
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30 комментариев
Быстрая зарядка для электромобилей
luzza2010
15 октября 2012, 17:26
Привет Всем,
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3 комментария
Передвижная АЗС
Алексей Барышкин
15 октября 2012, 17:27
Стоит ли указывать на карте АЗС (АЗГС), не являющиеся по своей сути стационарными?
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8 комментариев
авто
Глючит мышь
Иван
15 октября 2012, 17:40
В последнее время стала проявляться неадекватная работа мыши на сервисе (в остальном мышь работает нормально). Заключается она в том, что если, например создавая дорогу вести курсор от одной точки к предполагаемой другой, то объект может оторваться от курсора и новая точка образуется где-нибудь на середине пути или точки объекта не цепляются мышью, или же просто при перемещении по карте мышь не цепляется за неё. Также при выборе какой-либо точки объекта произвольно выбирается 1-й пункт из меню действий. Одним словом такое ощущение, что произвольно срабатывают кнопки мыши. Предположительно это проявляется во время наибольшей загруженности сервиса: вечером и в выходные дни. Например сегодня днём всё работало нормально, а вечером проявилась проблема.
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17 комментариев