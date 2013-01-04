t agirow.radmir

Доброго времени суток! У меня такой вопрос: как Яндекс рекламирует НЯК? Если посмотреть, как Яндекс продвигает Яндекс Браузер и НЯК, то это небо и земля! Яндекс браузер почти на всех страницах с кончанием "yandex.ru": почта, погода, поиск, стартовая страница и даже Яндекс.Директ! Также привлекаются иные способы: телевиденье, радио, Вконтакте.ру (пару раз видел рекламу) Ю Туб (прямой конкурент Яндкс Видео) и т.д. А реклама НЯКа? Вот всё что я знаю: маленькая срочка "Народная карта" на сайте официальных карт между "Мобиьной версией" и "Схемами метро" (кстати оттуда я и попал сюда), маленькая кнопочка "Пригласить друга" в левом нижнем углу экрана на сайте НЯК возле "Обратной связи" и "Помощи" (F.A.Q.) а также упоминания в статье "Спутниковый снимок: от спутника до карт". Почему нельзя задействовать внутренние сервисы Яндекса (например та же почта или стартовоя страница Яндекса), (а про телевидинье и сайт ВКонтакте.руя вообще молчу)?