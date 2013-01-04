Клуб Народной карты

январь 2013
Точки "Вывоз мусора" - быть или не быть?
mirabu2004
4 января 2013, 17:06
Отмечать или нет места, где в определенные дни и время приезжает мосоровоз (не за контейнерами, а в которые нужно самому выйти и выкинуть свой мусор)? Я это вижу как то так: http://n.maps.yandex.ru/?oid=30981334
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49 комментариев
Как создать шлагбаум?
А.А.
9 января 2013, 11:13
Как создать шлагбаум?
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3 комментария
Границы населённых пунктов
Удалённый пользователь
9 января 2013, 11:19
В правилах НЯК ничего не сказано о пересечении границ населённых пунктов (собственно, о «вложенных» н.п. тоже ни слова).
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14 комментариев
модерация,правила
Дороги на дачных участках.
Karell
9 января 2013, 12:56
 
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17 комментариев
Колокольни церквей
GT
10 января 2013, 13:09
чем лучше отмечать - общественным зданием, церковью или религией? т.к. категории труба/вышка/антенна до сих пор нет  (кстати, я бы ввел на лучше категорию высотное сооружение)
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22 комментария
Категория
Valeriy
10 января 2013, 13:10
Есть такая прекрасная категория как "городская инфраструктура".
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13 комментариев
Проблемы с отображением карты
dlovermann
10 января 2013, 16:20
Со вчерашнего дня у меня плохо прогружается слой карты, на котором находится изначальный фотоснимок. Причем, непрогрузка происходит выборочно: на разных масштабах не видно почти что в шахматном порядке разные участки. Я пробовал заходить на сайт с разных компьютеров и в разное время суток, но тщетно. Рисовать, не видя оригинал, разумеется, нереально. Хочу спросить, это только у меня проблемы, или кто-то другой сталкивался тоже?
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11 комментариев
багрепорт
Квартира как отель
Влад Назаров
11 января 2013, 15:03
Пользователь задал мне вопрос, на который я не смог ответить:
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30 комментариев
Скотомогильник
GT
11 января 2013, 15:06
Чем размечать - свалкой или кладбищем?
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19 комментариев
курьерская служба доставки
westbam2012
13 января 2013, 14:03
Добрый день всем
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4 комментария
Курганы
Юрий
13 января 2013, 14:03
По всей стране множество памятников ВОВ в виде курганов (исскуственный земляной/каменный холм, угол склона 40-60 градусов), например:
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6 комментариев
Пожарные гидранты
dovos
13 января 2013, 14:19
Столкнулся с ситуацией - пользователь разметил в городе пожарные гидранты (категория "колодец, колонка"). Например http://n.maps.yandex.ru/?oid=29462078&ost=photos:img_37458719:572050
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14 комментариев
правила,гидрография
Достоверность геометрии дорог
Karell
13 января 2013, 14:19
 
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29 комментариев
Перемещение некорректно начерченной группы объектов
AndreyBachurin
15 января 2013, 12:06
Подскажите пожалуйста, как переместить группу некорректно нанесенных объектов (строящихся зданий). Наносил их на карту используя данные наземеной фотосъемки, но ошибся с привязкой к местности (расположил на 60 метров южнее их фактического расположения).  Возможно ли перенести их группой или только по отдельности? Спасибо за ответ.
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9 комментариев
Продвижение НЯК в люди
Радмир Тагиров
15 января 2013, 13:18
Доброго времени суток! У меня такой вопрос: как Яндекс рекламирует НЯК? Если посмотреть, как Яндекс продвигает Яндекс Браузер и НЯК, то это небо и земля! Яндекс браузер почти на всех страницах с кончанием "yandex.ru": почта, погода, поиск, стартовая страница и даже Яндекс.Директ! Также привлекаются иные способы: телевиденье, радио, Вконтакте.ру (пару раз видел рекламу) Ю Туб (прямой конкурент Яндкс Видео) и т.д. А реклама НЯКа? Вот всё что я знаю: маленькая срочка "Народная карта" на сайте официальных карт между "Мобиьной версией" и "Схемами метро" (кстати оттуда я и попал сюда), маленькая кнопочка "Пригласить друга" в левом нижнем углу экрана на сайте НЯК возле "Обратной связи" и "Помощи" (F.A.Q.) а также упоминания в статье "Спутниковый снимок: от спутника до карт". Почему нельзя задействовать внутренние сервисы Яндекса (например та же почта или стартовоя страница Яндекса), (а про телевидинье и сайт ВКонтакте.руя вообще молчу)?
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14 комментариев
Иконки населенных пунктов
GT
16 января 2013, 11:49
не могу понять, по какому критерию присваиваются иконки? от красный квадрат, то круг, то серый квадрат и т.д.
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12 комментариев
Управляющая компания - коммунальное хозяйство или коммерческая организация
Sergey
16 января 2013, 11:57
Здравствуйте.
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3 комментария
Реки - Водоем или Гидрография
Falcon
16 января 2013, 18:51
Собственно вопрос такой. Какой категорией размечать реки? И почему то, а не иное.
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32 комментария
Автостанции
Юрий
17 января 2013, 15:15
Немогу найти в правилах пункт согласно которому автостанции внезано стали рисоваться площадями:
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29 комментариев
Здание с категорией "гаражи" на территории промзоны
hartamon
17 января 2013, 15:16
Возник вопрос - попадает ли под запрещенные объекты (11.2.3. Указание в названии, метках, описании подробного назначения отдельных зданий на территории промзон) здание с категорией "гаражи" на территории промзоны. Ссылка на объект: http://n.maps.yandex.ru/?oid=31553062
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30 комментариев