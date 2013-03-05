Клуб Народной карты

март 2013
Переименование улицы
Макс
5 марта 2013, 12:41
Добрый день!
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24 комментария
Автомобильные и велосипедные дороги с общей проезжей частью
Kshatriya Drum
5 марта 2013, 18:11
Нужно ли отмечать велосипедные дорожки, если они расположены на краю обычной городской улицы с автомобильным движением и отделены от нее только разметкой? То есть, фактически, это не дорожки, а велосипедные полосы. В Пекине они есть на половине улиц, если не больше.
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8 комментариев
Споттинг-площадка
GT
5 марта 2013, 18:11
Есть ли смысл их обозначать? (смотровыми площадками)
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7 комментариев
Супермаркеты сети Магнит.
Алексей Смирнов
5 марта 2013, 18:12
Суть вопроса в том что у меня переодически возникают споры с участниками народной Яндекс карты по поводу правильного написания названия магазинов этой сети.
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29 комментариев
АЗС
sergsokoloff49
5 марта 2013, 18:18
Как правильно изображать АЗС-только административное(касса,магазин и т.п.)здание как здесь: http://n.maps.yandex.ru/?oid=2478 или полностью с навесом над заправочными колонками как здесь:  http://n.maps.yandex.ru/?oid=4365124
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36 комментариев
садовые участки - огород
Grand_2
7 марта 2013, 11:41
Допустимо ли обозначать огороды садовыми участками? пример: http://n.maps.yandex.ru/?oid=25188427
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22 комментария
Угловые дома - наименование и нумерация
dlovermann
10 марта 2013, 23:20
У меня вопрос по поводу угловых домов.
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26 комментариев
старая Народная карта
Новые точечные объекты в зданиях
Удалённый пользователь
11 марта 2013, 12:16
Новые пользователи, когда хотят добавить организацию в здание, довольно часто переименовывают всё здание в нужную организацию, меняют категорию и иногда превращают его в точку. В Запорожье такое случается почти каждый день!  Судя по массовости явления, новичкам интерфейс не совсем понятен, и требуется его доработка..
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22 комментария
Мосты как площадной объект.
GanKo
14 марта 2013, 21:26
Читал темы про мосты (в частности через реки). Но они были достаточно «старые», темы, я имею в виду. Может что-то новое в этом направлении появилось?
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32 комментария
Как правильно обозначать здания, назначенные под снос?
Tolik
18 марта 2013, 15:12
Вот, например:
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8 комментариев
Вопросы по описаниям, меткам и рекламе.
Don`t feed Fed, don`t use USD.
18 марта 2013, 15:42

 Вопрос следующий - насколько кратким должно быть описание, может имеет смысл сделать ограничение по длине описания для всех? А то часто получается что мелкие шарашки получают более подробные описания, чем крупнейшие предприятия.

Про рекламу. Можно ли например взять описание с Википедии, которое по идее не должно являться рекламой?

Рассмотрите следующий пример

http://n.maps.yandex.ru/?oid=5748712

На мой взгляд по большому счету рекламой предприятия можно считать любое упоминание в интернете и даже фото с вывеской. А также его нанесение на карте.

Но в то же время подробное описание может является информированием о предоставляемых услугах и производимых товарах, не навязывающим их приобретение. И подробное описание - лучше чем никакое.

 

Про метки. Обычно метки служат для поиска по ним нужной информации или объекта. На НЯК видимо это не так, то есть по правилам это не так, а фактически так и есть - именно по меткам можно найти некоторые объекты.

Просьба расписать подробнее, что можно использовать в качестве меток. Например можно ли указывать товары, производимые или продаваемые в данном объекте?

Возьмем следующую ситуацию, допустим я ищу где бы закусить с помощью НЯК.

Единственный вариант мне предложенный в Новочеркасске, что для меня неприемлимо

http://n.maps.yandex.ru/?oid=28444416

И я иду на другой ресурс - ту же Викимапию, где я тоже к сожалению нашел ближайшее место за 400 км.

И это не есть гуд.

Можно ли указывать в метках названия объектов, не дублирующие названия на языках отличных от русского и местного, но необходимые для поиска объекта на других языках?

Рассмотрите данную ситуацию на следующем примере

http://n.maps.yandex.ru/?oid=6398

Еще вот тут куча неправильных меток и описаний:

 

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6 комментариев
Как отмечать пороги на реках?
GanKo
18 марта 2013, 16:13
Как отмечать пороги на реках?
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13 комментариев
Статус съездов и заездов на развязках
zivan82
18 марта 2013, 16:32
Давайте всё же определимся, как мы отмечаем транспортные развязки? В правилах это нигде не указывается, поэтому возникают разногласия, как например здесь http://n.maps.yandex.ru/?oid=179188 или здесь http://n.maps.yandex.ru/?oid=3478752. Согласитесь, когда транспортная развязка отмечена первая половина одним статусом, а вторая половина статусом ниже (или выше), то выглядит это не много несуразно.
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25 комментариев
Дорога: основная, второстепенная, проселочная - какую выбрать?
Удалённый пользователь
18 марта 2013, 16:35
Рисую город Кимры в Тверской области. Дороги там ужасные. Даже в центре города встречается такое - это улица. 
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42 комментария
ж/д переезды
warezural
18 марта 2013, 16:35
нужно ли отмечать их? если да то как?
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45 комментариев
Вопросы о строке состояния и подводном рельефе
Dr.@lex
20 марта 2013, 11:52
Думаю, что в некоторых моментах могу быть далеко не первым вопрошающим, но все таки задам ряд наболевших вопросов по актуальным (на сегодняшний день для себя) моментам. 
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18 комментариев
Спутниковый релиз
Lobov Sergey
20 марта 2013, 12:15
Только что на Яндекс.Картах обновилось спутниковое покрытие.
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37 комментариев
Народная карта. Юбилейная встреча.
Lobov Sergey
22 марта 2013, 17:50

Совсем скоро, примерно через две с половиной недели, сервису Народная карта исполнится 3 года.

8го апреля, в день запуска сервиса, мы, как и в прошлом году устраиваем юбилейную встречу с нашими пользователями.

На этот раз встреча будет проходить оффлайн, в московском офисе Яндекса, а значительная её часть будет транслироваться в интернете в режиме вебинара, чтобы поучаствовать могли и те, кто от Москвы далеко - географическая разнесенность пользователей Народной карты весьма велика..

На встрече поговорим о том, что достигнуто за период работы сервиса в целом и за последний год в частности, обсудим актуальные задачи сервиса... Планируется и неформальное общение с участниками встречи. Ну а тех, кто доберется до оффлайн части встречи (в офис Яндекса), ждут небольшие сюрпризы.

 

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26 комментариев
Сделать гаражи зданиями по умолчанию
Alexxegorov
23 марта 2013, 05:20
В очередной раз, когда я приступаю к отрисовке типичного гаражно-строительного комплекса, у меня начинается нервный тик. Всё потому, что каждому контуру гаража на территории ГСК приходится выставлять флаг здание. 
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36 комментариев
Еще вопрос по названиям
GT
26 марта 2013, 14:56
С какой буквы писать слова "святого", "иконы" и т.д. в названиях церквей. Понятно, что имена с большой, но это не название фирмы, поэтому наверно не все слова надо писать с большой буквы?
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26 комментариев