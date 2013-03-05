Вопрос следующий - насколько кратким должно быть описание, может имеет смысл сделать ограничение по длине описания для всех? А то часто получается что мелкие шарашки получают более подробные описания, чем крупнейшие предприятия.

Про рекламу. Можно ли например взять описание с Википедии, которое по идее не должно являться рекламой?

Рассмотрите следующий пример

http://n.maps.yandex.ru/?oid=5748712

На мой взгляд по большому счету рекламой предприятия можно считать любое упоминание в интернете и даже фото с вывеской. А также его нанесение на карте.

Но в то же время подробное описание может является информированием о предоставляемых услугах и производимых товарах, не навязывающим их приобретение. И подробное описание - лучше чем никакое.

Про метки. Обычно метки служат для поиска по ним нужной информации или объекта. На НЯК видимо это не так, то есть по правилам это не так, а фактически так и есть - именно по меткам можно найти некоторые объекты.

Просьба расписать подробнее, что можно использовать в качестве меток. Например можно ли указывать товары, производимые или продаваемые в данном объекте?

Возьмем следующую ситуацию, допустим я ищу где бы закусить с помощью НЯК.

Единственный вариант мне предложенный в Новочеркасске, что для меня неприемлимо

http://n.maps.yandex.ru/?oid=28444416

И я иду на другой ресурс - ту же Викимапию, где я тоже к сожалению нашел ближайшее место за 400 км.

И это не есть гуд.

Можно ли указывать в метках названия объектов, не дублирующие названия на языках отличных от русского и местного, но необходимые для поиска объекта на других языках?

Рассмотрите данную ситуацию на следующем примере

http://n.maps.yandex.ru/?oid=6398

Еще вот тут куча неправильных меток и описаний: