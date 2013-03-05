Вопрос следующий - насколько кратким должно быть описание, может имеет смысл сделать ограничение по длине описания для всех? А то часто получается что мелкие шарашки получают более подробные описания, чем крупнейшие предприятия.
Про рекламу. Можно ли например взять описание с Википедии, которое по идее не должно являться рекламой?
Рассмотрите следующий пример
http://n.maps.yandex.ru/?oid=5748712
На мой взгляд по большому счету рекламой предприятия можно считать любое упоминание в интернете и даже фото с вывеской. А также его нанесение на карте.
Но в то же время подробное описание может является информированием о предоставляемых услугах и производимых товарах, не навязывающим их приобретение. И подробное описание - лучше чем никакое.
Про метки. Обычно метки служат для поиска по ним нужной информации или объекта. На НЯК видимо это не так, то есть по правилам это не так, а фактически так и есть - именно по меткам можно найти некоторые объекты.
Просьба расписать подробнее, что можно использовать в качестве меток. Например можно ли указывать товары, производимые или продаваемые в данном объекте?
Возьмем следующую ситуацию, допустим я ищу где бы закусить с помощью НЯК.
Единственный вариант мне предложенный в Новочеркасске, что для меня неприемлимо
http://n.maps.yandex.ru/?oid=28444416
И я иду на другой ресурс - ту же Викимапию, где я тоже к сожалению нашел ближайшее место за 400 км.
И это не есть гуд.
Можно ли указывать в метках названия объектов, не дублирующие названия на языках отличных от русского и местного, но необходимые для поиска объекта на других языках?
Рассмотрите данную ситуацию на следующем примере
http://n.maps.yandex.ru/?oid=6398
Еще вот тут куча неправильных меток и описаний:
Совсем скоро, примерно через две с половиной недели, сервису Народная карта исполнится 3 года.
8го апреля, в день запуска сервиса, мы, как и в прошлом году устраиваем юбилейную встречу с нашими пользователями.
На этот раз встреча будет проходить оффлайн, в московском офисе Яндекса, а значительная её часть будет транслироваться в интернете в режиме вебинара, чтобы поучаствовать могли и те, кто от Москвы далеко - географическая разнесенность пользователей Народной карты весьма велика..
На встрече поговорим о том, что достигнуто за период работы сервиса в целом и за последний год в частности, обсудим актуальные задачи сервиса... Планируется и неформальное общение с участниками встречи. Ну а тех, кто доберется до оффлайн части встречи (в офис Яндекса), ждут небольшие сюрпризы.