Понятно, что тут таких, как я, тысячи, и большинство из них либо напрягают мозг и сами вырабатывают у себя интуитивное понимание правил, либо быстро сваливают, не успев завалить всех глупостями, и только меньшинство вынуждает обращать на них внимание без реальной необходимости... Но так уж получилось, у меня слишком много вопросов, и из-за того, что я не только зарегистрировалась, а навводила кучу чепухи, мне все-таки хотелось бы узнать на них ответы - чтобы поисправлять или довести до ума хотя бы часть этой чепухи.
Наиболее актуальны, конечно, вопросы частные, про категоризацию... Хотелось бы знать, какой в сообществе существует консенсус по некоторым типам объектов. Про некоторые из них в клубе уже спрашивали, я видела, но ответов не нашла.
Прочие вопросы разной степени глобальности.