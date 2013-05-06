Мы хотим собрать и структурировать такие проблемы с целью дальнейшей работы над ними и просим в комментариях ниже написать о них.

Речь может идти о недостатках в отображении отдельных категорий объектов (или иконок объектов) в целом, отдельных категорий на конкретных масштабах, подписей объектов.

При описании проблем просьба обязательно приводить ссылки на фрагменты карты или прикладывать скриншоты с примерами, а также по возможности подробнее описать саму проблему.

Отметим, что после предыдущего большого изменения дизайна схемы у нас есть специальный пост, где мы собираем предложения по дизайну, все комментарии к нему мы читаем. Отдельные посты, которые были в последнее время на данную тему, мы также видим, специально проблемы, описанные в них, можно не дублировать, если нет необходимости их уточнить или дополнить.