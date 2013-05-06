Клуб Народной карты

май 2013
Нумерация зданий.
Пудога
6 мая 2013, 14:44
Хотелось бы задать вопросы создателям проекта по поводу нумерации зданий:
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9 комментариев
Нумерация магистралей
yanakilon
6 мая 2013, 15:02
Согласно правилу 4.2.7., дороги именуются в соответствии с официальным номером.
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12 комментариев
дороги
Газон или лес? Что выше?
Виталий
8 мая 2013, 12:15
Какой объект должен быть выше и перекрывать другой на карте? Лес или газон? Тут так, а тут по-другому.
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7 комментариев
Неоднозначно определяющие объекты
Grand_2
8 мая 2013, 12:16
 
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4 комментария
Карты городов для печати. Обновление.
Lobov Sergey
8 мая 2013, 13:47
Сегодня - второе обновление списка городов, для которых можно скачать и распечатать Народную карту.
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4 комментария
Обозначение неофициальных районов
Андрей Ильин
8 мая 2013, 18:46
Город делится на 6 административных районов, названия которых используются лишь в официальных документах. Неофициально состоит из ~ 25 исторически сложившихся районов, деление города на которые используется всеми жителями, включая мэра.
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13 комментариев
И снова о "Полях" как об объекте.....
MaXsus sl
13 мая 2013, 11:56
Доброго времени суток!
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18 комментариев
Телебашня
ant1695
14 мая 2013, 12:06
Как отмечать телебашню в которую есть свободный (естественно за оплату) доступ (Смотровая площадка, Ресторан) или ограничен, недоступен?
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1 комментарий
Камеры
NKoT
15 мая 2013, 18:02
Камеры видеофиксации нарушений. Наткнулся на множество подобных объектов:
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10 комментариев
правила
Путь на карте неверный, название проспекта 9-го Января
Kvartira-store
15 мая 2013, 18:19
Добрый день!
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5 комментариев
Железные дороги - поделить на транзитные и подъезды к предприятиям
Biktash Shamil
15 мая 2013, 20:31
Часть железнодорожных путей (можно назвать их транзитные/магистральные/основные) используется для регулярного движения по ним пассажирских поездов и транзитных грузовых составов, в то время как другая часть (можно назвать местные/подъездные) используется только для доставки груза конкретному предприятию.
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7 комментариев
Новые карты городов для печати
Lobov Sergey
16 мая 2013, 12:49
Сегодня очередное обновление списка городов, для которых можно скачать печатные версии Народных карт.
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Мемориальные доски
fnaq
17 мая 2013, 11:55
Как их называть? 
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15 комментариев
Каналы, канавы
Grand_2
20 мая 2013, 11:37
Как то раз хотел нарисовать каналы, но на схеме при определенном масштабе отображалось как огромное озеро (в общем удалил). Неплохо было бы, что то предпринять по этому поводу. Пример: http://n.maps.yandex.ru/?oid=29486608 http://n.maps.yandex.ru/?oid=18198632
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3 комментария
Подземные озера
Александр
20 мая 2013, 11:50
Подскажите, пожалуйста, стоит ли отмечать подземные озёра?
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3 комментария
Обозначение участков линейных объектов
Profesor Prof
20 мая 2013, 12:34
Хотелось бы увидеть возможность выделять участки дорог, рек и других линейных объектов, что бы можно было их помечать каким-либо коментариями, особенностями или тому подобным. Например дороги, на которых резко меняется на небольшом расстоянии характер (грунт/асфальт). Участки порогов на реках например Порог Кысык, это ключевое и опасное место на реке. Сейчас я отметил его отдельной линией.
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4 комментария
Дизайн Народной карты
Lobov Sergey
20 мая 2013, 13:20
К нам достаточно регулярно поступают репорты от пользователей по поводу отдельных проблем в отображении Народной карты (речь про слой «Схема»).

Мы хотим собрать и структурировать такие проблемы с целью дальнейшей работы над ними и просим в комментариях ниже написать о них.

Речь может идти о недостатках в отображении отдельных категорий объектов (или иконок объектов) в целом, отдельных категорий на конкретных масштабах, подписей объектов.

При описании проблем просьба обязательно приводить ссылки на фрагменты карты или прикладывать скриншоты с примерами, а также по возможности подробнее описать саму проблему.

Отметим, что после предыдущего большого изменения дизайна схемы у нас есть специальный пост, где мы собираем предложения по дизайну, все комментарии к нему мы читаем. Отдельные посты, которые были в последнее время на данную тему, мы также видим, специально проблемы, описанные в них, можно не дублировать, если нет необходимости их уточнить или дополнить.

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57 комментариев
Навстречу людям
ivan.kartograf
20 мая 2013, 15:01
Добрый день, занимаясь НЯК уже два года и приложив руку ко многим объектам во всех частях своего родного города, я тем не менее иногда нахожу новые отметки, информация о которых не приходила мне в Уведомлениях или Модерации. При этом я думаю что, существует большое количество пользователей, которые создали не так много объектов, например потому,что все основное в знаком им городе, уже отрисовано, но которым интересен сам проект, интересно узнавать новое о том месте, где они живут. Поэтому, для того чтобы была возможность следить за происходящим в интересующем тебя месте, я предлагаю создать новый вариант "подписки" - подписка по территориям, из числа объектов созданных в группах "населенный пункт" и "административное деление".
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7 комментариев
Именование дорог на сложных перекрестках
Falcon
21 мая 2013, 17:02
Вот один из вариантов именования отрезков дорог на площади. Площадь Мира и (рисунок)
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3 комментария
названия,дороги
Пачка вопросов от Очень Тупого Новичка
ileana-t
22 мая 2013, 15:28

Понятно, что тут таких, как я, тысячи, и большинство из них либо напрягают мозг и сами вырабатывают у себя интуитивное понимание правил, либо быстро сваливают, не успев завалить всех глупостями, и только меньшинство вынуждает обращать на них внимание без реальной необходимости... Но так уж получилось, у меня слишком много вопросов, и из-за того, что я не только зарегистрировалась, а навводила кучу чепухи, мне все-таки хотелось бы узнать на них ответы - чтобы поисправлять или довести до ума хотя бы часть этой чепухи.

Наиболее актуальны, конечно, вопросы частные, про категоризацию... Хотелось бы знать, какой в сообществе существует консенсус по некоторым типам объектов. Про некоторые из них в клубе уже спрашивали, я видела, но ответов не нашла.

Прочие вопросы разной степени глобальности.

 

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16 комментариев
старая Народная карта