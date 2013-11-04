Как обычно в четверг, выкладываем новые печатные карты:

город Московский в составе Новомосковского административного округа Москвы (вошел в состав Москвы при расширении её территории в 2012 году), 16 тысяч жителей.

Торжок в Тверской области, 47 тысяч жителей, пятый город с печатной картой в регионе.

Спасибо всем, кто принимал участие в доработке Торжка до состояния, пригодного для изготовления печатной карты. Районы и микрорайоны в городе, впрочем, по прежнему находятся в состоянии далеком от идеала и их границ на карте нет.

Относительно Московского хочется выразить надежду, что в нем будут оперативно отображаться все изменения (в городе ведется масштабное строительство). Как только это будет актуально, мы обновим печатную карту.

Новых городов для совреда в этот раз мы объявлять не будем, поскольку в уже заявленных городах, есть что доразметить:

- к Осташкову замечания остались те же самые, за исключением разметки границы города

- в Губахе замечания фактически устранены, но по итогам уточнения границы города возникла необходимость доработки двух микрорайонов на севере города.

- в Нарьян-Маре, говоря об уточнении границы, имеются в виду вот такие участки.

В комментариях к прошлому посту нас просили опубликовать статистику по городам с печатными картами (по регионам).

На текущий момент она следующая:

В завершение как обычно, напоминаем, что все города с печатными Народными картами отмечены на специальной карте, ссылка на неё есть в заглавном посте клуба.