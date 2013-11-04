Клуб Народной карты

ноябрь 2013
Деревни и прочие населённые пункты
Вова Ш.
4 ноября 2013, 17:16
Как многим известно, существуют населенные пункты не имеющие именованых улиц. В таком случае адреса домов указываются по названию того населенного пункта.
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6 комментариев
Нижний Новгород. Совред продолжается...
Влад Назаров
4 ноября 2013, 17:18
С 30 мая, когда был объявлен совред сделано немало - отрисована большая половина намеченного частного сектора в Нижней части города. Этим постом мы не только напоминаем о продолжающемся совреде, но и актуализируем задачи по отрисовке частного сектора в НН. В представленном ниже списке указаны, как мне кажется, полный список неотрисованного ЧС. Если что-то пропустил, пишите - добавлю.
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1 комментарий
совместные редактирования
Граница мелкого населенного пункта!? (деревня, поселок, село, слобода)
MaXsus sl
5 ноября 2013, 11:24
Доброго времени суток!
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23 комментария
Перепады значений.
Naruhodo
5 ноября 2013, 11:33
Добрый день. Если дорога, проходящая по территории населённого пункта просёлочная, а значение дороги в населённом пункте "второстепенная" и имеет название, то как обходиться? Делать всё второстепенным или же по населённому пункту второстепенным, а дорогу вне поселения - просёлочной?
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2 комментария
Вопрос про категорию дороги
Lagik001
5 ноября 2013, 23:57
По правилам рисования народной карты в населенном пункте не может быть дорог категории ниже второстепенной, хотя возможна категория дороги внутридворовый проезд.
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4 комментария
правила,дороги
Новые печатные карты
Lobov Sergey
7 ноября 2013, 19:13

Как обычно в четверг, выкладываем новые печатные карты:

   город Московский в составе Новомосковского административного округа Москвы (вошел в состав Москвы при расширении её территории в 2012 году), 16 тысяч жителей.

   Торжок в Тверской области, 47 тысяч жителей, пятый город с печатной картой в регионе.

Спасибо всем, кто принимал участие в доработке Торжка до состояния, пригодного для изготовления печатной карты. Районы и микрорайоны в городе, впрочем, по прежнему находятся в состоянии далеком от идеала и их границ на карте нет.

Относительно Московского хочется выразить надежду, что в нем будут оперативно отображаться все изменения (в городе ведется масштабное строительство). Как только это будет актуально, мы обновим печатную карту.

 

Новых городов для совреда в этот раз мы объявлять не будем, поскольку в уже заявленных городах, есть что доразметить:

- к Осташкову замечания остались те же самые, за исключением разметки границы города

- в Губахе замечания фактически устранены, но по итогам уточнения границы города возникла необходимость доработки двух микрорайонов на севере города.

- в Нарьян-Маре, говоря об уточнении границы, имеются в виду вот такие участки.

 

В комментариях к прошлому посту нас просили опубликовать статистику по городам с печатными картами (по регионам).

На текущий момент она следующая:

 В завершение как обычно, напоминаем, что все города с печатными Народными картами отмечены на специальной карте, ссылка на неё есть в заглавном посте клуба.

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15 комментариев
Быть тротуару или нет?
soline
7 ноября 2013, 20:15
Считаю, что данную пешеходную дорогу можно отобразить на карте http://n.maps.yandex.ru/?oid=2451838 на приличном расстоянии от дороги отделена пешеходная часть от дороги (трамвайными путями, растительностью, остановочными павильенами однако модератор  с этим не согласен. Помогите разобраться!
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17 комментариев
Наименование поселков
Михаил Неретин
12 ноября 2013, 18:18
В Правилах указано следующее:
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10 комментариев
Значки
Васюхин Алексей
12 ноября 2013, 18:19
Хотелось бы поднять тему двойных обозначений, яркий тому пример будет в ссылке http://n.maps.yandex.ru/?oid=46225971, меня очень интересует, зачемустанавливать два значка, один получается все равно без подписи, а второй несет все информацию, кто что понимает в этой теме пишите свои мысли, очень хочу диалога на эту тему
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17 комментариев
модерация,правила
Названия улиц
Васюхин Алексей
12 ноября 2013, 18:25
Меня интересует как правильно подписывать названия улиц в городах, которые находятся за пределами нашего государства, и в большенстве своем требуют транскрипции, либо же не склоняются вовсе. Очень бы хотелось узнать ваше мнение как можно скорее
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7 комментариев
правила
Информация о городах
Оптимус
12 ноября 2013, 18:57
Предлагаю просто вставлять ссылки на статьи в Википедии
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5 комментариев
набережная канала (Канала?) Грибоедова
Юрий
13 ноября 2013, 16:51
http://n.maps.yandex.ru/?oid=235853
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22 комментария
Как отличить магистраль от основной?
qwerter10
13 ноября 2013, 16:51
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44 комментария
Новые печатные карты
Lobov Sergey
14 ноября 2013, 20:03
Традиционно в четверг обновляем список печатных карт. Новая карта сегодня только одна:
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4 комментария
Именование мостов
Falcon
15 ноября 2013, 11:29
Есть мост с названием, есть одна улица проходящая по этому мосту или две улицы на разных концах моста.
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16 комментариев
мосты,дороги
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
15 ноября 2013, 13:02
Мы обновили спутниковое покрытие на Яндекс.Картах.
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35 комментариев
спутники
Статистика. Ноябрь 2013.
Lobov Sergey
20 ноября 2013, 18:30
Выкладываем новую статистику по отрисовке населённых пунктов.
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14 комментариев
Народная карта Малмыжа
srk11
21 ноября 2013, 12:35
Ребят город Малмыж довольно длинный, но не широкий. Мне одному это не по силу. Малмыжане, и те кто хорошо знает малмыж помогите сделать печатную карту. Чтобы сверится используйте кадастровую карту.
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4 комментария
Дата спутникового снимка
xtreme77700
21 ноября 2013, 14:18
Доброго времени суток. Возможно ли сделать так чтобы при рисовании в Народной карте, справа внизу над ООО ИТЦ "Сканекс" отображалась дата сьемки спутникового снимка? Это очень важный аргумент при просмотре Яндекс Карт.
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45 комментариев
Новые печатные карты
Lobov Sergey
21 ноября 2013, 17:01
Традиционное обновление списка печатных карт и на этот раз новых города снова два:
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12 комментариев