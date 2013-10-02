Клуб Народной карты

октябрь 2013
Ж/д станции - продолжение дискуссии
avm1969
2 октября 2013, 11:19
 Продолжение дискуссии по отрисовке ж/д станций - чтобы не начинать новую тему, продолжил старую
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1 комментарий
железные дороги
Поясните правило отрисовки кольцевого движения
Alexxegorov
3 октября 2013, 15:00
Есть в правилах Народный карты один пункт, который меня вводит в ступор, потому что я никак не возьму в толк, зачем он вообще нужен и какая от него выгода?
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21 комментарий
правила,дороги
Народные карты в Яндекс навигаторе
pi092
4 октября 2013, 12:09
Куда исчезсли народные карты из яндеркс навигатора после обновления до версии 1.5?
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5 комментариев
Москва - правочный страдальщик
Александр
7 октября 2013, 12:18
Наверное Москва больше всего пострадала от правок. 14 страниц истории объекта. Если Москва не больше всего пострадала от правок, дайте ссылку на объект, который лидирует по изменениям.
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15 комментариев
Как скоро в приложениях "навигатор" появляются свежие, отрисованые здесь в народной карте объекты?
ydubrovsky
8 октября 2013, 13:48
Как скоро в приложениях "навигатор" появляются свежие, отрисованые здесь в народной карте объекты?
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10 комментариев
Шаблоны
Falcon
9 октября 2013, 09:09
Есть предложение создать раздел с шаблонами именований, а может и контуров и остальной информации.
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15 комментариев
правила
Ещё раз про урочище
frolov-igor.v
9 октября 2013, 09:09
Столкнулись с проблемой, сами решить не можем. Один пользователь упорно рисует Днепровское урочище, другой, местный житель, доказывает, что такого нет. Суть вопроса описана здесь. Любое решение обижает какую-либо сторону. Хотелось бы узнать мнение клуба.
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13 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
10 октября 2013, 10:00
Мы внось обновляем спутниковое покрытие на Яндекс.Картах.
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13 комментариев
спутники
Предложения по правилам рисования объектов категории "Ж/д станция"
avm1969
10 октября 2013, 11:33

Приветствую!

Постарался обобщить все накопившиеся идеи относительно того, как было бы лучше и правильней рисовать объекты категории "ж/д станция". Выставляю обобщённые предложения на обсуждение. Получилось что-то типа небольшой инструкции ("мануала"), но в ней содержатся и предложения, которые хотелось бы видеть именно в правилах. Хотелось бы услышать мнение как членов Клуба, так и администрации относительно предлагаемых "уточнённых правил" для рисования ж/д станций.

 

 

 

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41 комментарий
правила
Новые печатные карты
Lobov Sergey
10 октября 2013, 16:25
Сегодня мы снова выкладываем две новые печатные карты.
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23 комментария
Название предприятия
Алексей Смирнов
12 октября 2013, 11:03
У меня вопрос, как правильно обозначать предприятие в название. Я например всегда делаю так. Например ООО «Масловский» http://n.maps.yandex.ru/?oid=16881006 Но многие  правят на просто название, чтоб было без кавычек и без ООО или ОАО и т.д. Получается так. Было ООО «Кубтара», стало просто Кубтара http://n.maps.yandex.ru/?oid=44703794 . Долго я это терпел и все таки сегодня у меня терпение лопнуло. Как правильно?
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50 комментариев
Общественный транспорт и круговое движение.
Karell
15 октября 2013, 12:16
 
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2 комментария
Не показываются номера домов на ЯК
Виталий
17 октября 2013, 16:50
http://n.maps.yandex.ru/?oid=44051117
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17 комментариев
Новые печатные карты
Lobov Sergey
17 октября 2013, 19:08
Сегодня мы выкладываем две новые печатные карты. На этот раз обе схемы являются успешным результатом эксперимента, проведенного на прошлой неделе, когда мы объявили пользователям о городах, в которых хотим делать карты, но которые надо немного доработать. Собственно, эта самая доработка (дорисовка последних недостающих объектов, исправление ошибок) и позволила Шахунье и Кувшиново достичь необходимого уровня отрисовки.
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10 комментариев
Круг на народной карте
Karell
21 октября 2013, 10:53
 
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30 комментариев
Две точки одного магазина в одном здании
Михаил С
22 октября 2013, 11:56
Собственно есть два магазина Московский дом книги в одном здании
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6 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
23 октября 2013, 13:45
Мы снова обновили спутниковое покрытие на Яндекс.Картах.
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32 комментария
спутники
Неиспользуемая второстепенная
GT
24 октября 2013, 14:35
На НЯК тип дороги выбирается в соответствии с ее статусом. А как быть, если есть длинная именованная второстепенная, но на некотором учатске она не используется, то есть ее статус с трудом дотягивает до внутридвоорвой: именовать и делать второстепенной или безымянная и внутридворовя?
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6 комментариев
Новые печатные карты
Lobov Sergey
24 октября 2013, 19:24
Сегодня мы выкладываем очередные две печатные Народные карты:
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19 комментариев
Административно-территориальное деление в НЯК
BackSAP
25 октября 2013, 13:31
Несколько месяцев назад писал разработчикам по этой теме, пока результата нет, поделюсь мыслью с другими пользователями. Огромный косяк есть в категории "Населённые пункты"-по типу поселения они делятся на города, посёлки, деревни, сёла и т.д. Необходимо добавить пункт "посёлок городского типа", а деревни, сёла, хутора объединить в один пункт-"Сельские населённые пункты". Всякий раз, когда я, просматривая карту, натыкаюсь на пгт, а он обозначен как "посёлок", мне приходится лезть в описание и указывать, что это именно посёлок городского типа. Это очень неудобно, т.к. само понятие "посёлок" подразумевает собой сельское поселение, а "посёлок городского типа"-городское. К тому же, абсолютно во всех картах, атласах и документах используется именно такое деление: города, пгт, сельские нас. пункты (последние делятся на сёла, деревни, и др.). Удивлён, что за время существования Народной Карты до этого так и не додумались.
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44 комментария