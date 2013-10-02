октябрь 2013
9 октября 2013, 09:09
10 октября 2013, 11:33
Приветствую!
Постарался обобщить все накопившиеся идеи относительно того, как было бы лучше и правильней рисовать объекты категории "ж/д станция". Выставляю обобщённые предложения на обсуждение. Получилось что-то типа небольшой инструкции ("мануала"), но в ней содержатся и предложения, которые хотелось бы видеть именно в правилах. Хотелось бы услышать мнение как членов Клуба, так и администрации относительно предлагаемых "уточнённых правил" для рисования ж/д станций.
12 октября 2013, 11:03
17 октября 2013, 16:50
17 октября 2013, 19:08
24 октября 2013, 14:35
25 октября 2013, 13:31