B ackSAP

Несколько месяцев назад писал разработчикам по этой теме, пока результата нет, поделюсь мыслью с другими пользователями. Огромный косяк есть в категории "Населённые пункты"-по типу поселения они делятся на города, посёлки, деревни, сёла и т.д. Необходимо добавить пункт "посёлок городского типа", а деревни, сёла, хутора объединить в один пункт-"Сельские населённые пункты". Всякий раз, когда я, просматривая карту, натыкаюсь на пгт, а он обозначен как "посёлок", мне приходится лезть в описание и указывать, что это именно посёлок городского типа. Это очень неудобно, т.к. само понятие "посёлок" подразумевает собой сельское поселение, а "посёлок городского типа"-городское. К тому же, абсолютно во всех картах, атласах и документах используется именно такое деление: города, пгт, сельские нас. пункты (последние делятся на сёла, деревни, и др.). Удивлён, что за время существования Народной Карты до этого так и не додумались.