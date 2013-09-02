r adist.maximov

Что делать, если пользователь создал много объектов с ошибками, его исправляешь, а он тебя следом правит, меняя геометрию на 1мм. Но при этом ни один свой старый объект, либо находящийся рядом, не правит. Это его личное дело, но в контексте совреда, захламления списка уведомлений и, все таки, наличия огромного количества ошибок, при том, что пользователь сделал 18800 правок и создал более 6000 объектов, удручает и слегка напрягает, так как ты тратишь время на редактирование и создание, а данный товарищ не чешется и как падальщик или гиена смотрит в список своих уведомлений, правя следом за другими. Пусть, но другие-то объекты не исправлены... А это время, силы...