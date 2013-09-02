Клуб Народной карты

сентябрь 2013
Как рисовать перекрёсток
Karell
2 сентября 2013, 09:28
 
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5 комментариев
Профиль пользователя
ⰵⰿⰾⰵⰿⱑⱃⱏ
2 сентября 2013, 10:04
В профиле пользователя, не совершавшего правок, невозможно посмотреть его жалобы, т.к. нет ссылки на правки. Нужно это исправить.
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5 комментариев
багрепорт
Правила или вид?
Антошка
2 сентября 2013, 10:10
Вот объект, нарисованный по правилам
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16 комментариев
Мусорные контейнеры
zp.nikopol
3 сентября 2013, 12:16
В каждом дворе многоэтажных домов расположены мусорные контейнеры, нужно/можно их отмечать точкой "свалка, помойка"?
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6 комментариев
Каръеры
Бакулин Станислав
4 сентября 2013, 09:22
Как отрисовать каръеры, используемые для добычи полезных ископаемых открытым способом (уголь, сланец, песок, щебень) и те каръеры, в которых добыча прекратилась, но они не затоплены?
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7 комментариев
Категория "Стадион"
Удалённый пользователь
5 сентября 2013, 14:47
Хочу прояснить ситуацию сразу по нескольким вопросам, связанным с отметкой "Здание" для объектов категории "Стадион".
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22 комментария
здания
Нижний Новгород. Совред продолжается...
Влад Назаров
5 сентября 2013, 16:38
Нижний Новгород. Совред продолжается...

С 30 мая, когда был объявлен совред сделано немало - отрисована половина намеченного частного сектора в Нижней части города. Этим постом мы не только напоминаем о продолжающемся совреде, но и актуализируем задачи по отрисовке частного сектора в НН. В представленном ниже списке указаны, как мне кажется, полный список неотрисованного ЧС. Если что-то пропустил, пишите - добавлю.

Поздравляю: общими усилиями отрисован частный сектор нижней части города.

Рекомендованные места рисования:

Частный сектор. Верхняя часть города.

1. Деревня Новая - отрисован.

2. ТСЖ «Лагуна» - отрисован.

3. Подновье

4. Новопокровское

5. Граблёвка

6. Кузнечиха - отрисован.

7. Дубёнки - отрисован.

8. Ляхово - отрисован (спасибо ).

9. Ближнее Константиново - отрисован (спасибо ).

10. Мордвинцево - отрисован (спасибо ).

11. ТИЗ «Надежда»

12. Ольгино - отрисован.

13. Луч - отрисован (спасибо ).

14. Бешенцево - отрисован.

15. Парковый посёлок

16. Верхне-Печерская слобода - отрисован.

17. Сахарный Дол - отрисован.

18.  Лысогорская улица - отрисован.

 

Для справочной проверки рекомендуется использовать: 

1. Яндекс.Карты

2. ДубльГИС

3. Росреестр

4. нижний новгород.рф

Надеюсь на активное рисование множества пользователей, с соблюдением всех правил сервиса, конечно.

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Новые печатные карты
Lobov Sergey
5 сентября 2013, 18:50
Сегодняшнее обновление списка печатных карт снова сдержит один российский город и один украинский:
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7 комментариев
Что делать с «правильщиками»?
radist.maximov
6 сентября 2013, 11:22
Что делать, если пользователь создал много объектов с ошибками, его исправляешь, а он тебя следом правит, меняя геометрию на 1мм. Но при этом ни один свой старый объект, либо находящийся рядом, не правит. Это его личное дело, но в контексте совреда, захламления списка уведомлений и, все таки, наличия огромного количества ошибок, при том, что пользователь сделал 18800 правок и создал более 6000 объектов, удручает и слегка напрягает, так как ты тратишь время на редактирование и создание, а данный товарищ не чешется и как падальщик или гиена смотрит в список своих уведомлений, правя следом за другими. Пусть, но другие-то объекты не исправлены... А это время, силы...
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43 комментария
голубятник — жилое здание или другое
Александр
9 сентября 2013, 11:18
Здравствуйте.
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28 комментариев
Круговое движение
ДимОлегыч
10 сентября 2013, 13:49
Как известно, участки дорог, входящие в круговое движение не именуются. Вместе с тем есть вопросы:
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29 комментариев
Экобоксы
Вова Ш.
11 сентября 2013, 17:16
У нас в городе устанавливаются  специальные контейнеры для ртутьсодержащих ламп и термометров. Какой категорий следует их отмечать? Я бы отметил их категорией "свалка, помойка" с меткой "экобокс", ну и в описании написать для чего предназначен данный котейнер. Кому интересно может почитать новость на сайте и посмотреть видеорепортаж http://r40.ru/index.php/zkx/6028-v-rybinske-ustanovili-kontejnery-dlya-rtutsoderzhashchikh-lamp-i-termometrov
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10 комментариев
Добавьте инфу о реальной площади контура
Виктор Поречный
13 сентября 2013, 11:56
Чтоб при редактировании было видно, сколько в нём квадратных метров. В этом есть по-настоящему практическая необходимость, а именно: в городе есть некая зелёная зона. На сайте администрации есть информация, что это сквер и вроде бы это именно он. Но конкретных границ там не указано (а хотелось бы отметить поточнее, так как есть ещё вокрут некие деревья и клумбы, которые могут уже не относиться к скверу). Но указана площадь В общем, точно, где конец, мы не узнаём всё равно, но примерно можно будет определить.
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23 комментария
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
13 сентября 2013, 18:54
На Яндекс.Картах вновь обновилось спутниковое покрытие.
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22 комментария
спутники
"Тоннели" под мостами
avm1969
16 сентября 2013, 10:46
Обнаружил, что некоторые из рисующих по какой-то причине считают, что пространство под мостом называется "тоннель" и в случае пересечения дорог (железных, автомобильных) именно так и рисуют. Пример:
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32 комментария
Просим помощи
Lobov Sergey
16 сентября 2013, 15:49
Иногда мы обращаемся к народным картографам, людям хорошо знающим свои родные города (поселки, сёла), за помощью.
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29 комментариев
Что такое Достопримечательность?
Андрей Викторович
17 сентября 2013, 12:41
Здравствуйте!
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25 комментариев
Город и городская территория
Kshatriya Drum
18 сентября 2013, 11:55
Есть предложение разделить эти два понятия, добавив второе к видам административного деления. Поясню. В некоторых странах (в частности, США и Китае) административная площадь многих городов во много раз превышает их «физический» размер. То есть, помимо непрерывной городской застройки собственно города включает еще огромные территории пригородов, сельских районов и даже гор и других городов. В результате сравнительно небольшой по населению (но с большой «прирезанной» территорией) город может отображаться на карте как мегаполис, а наиболее крупные по площади городские территории вообще невозможно правильно очертить, поскольку они превышают установленные технические ограничения площади для городов. Поэтому предлагаю реальные границы городов обозначать по краю непрерывной городской застройки и обозначать категорией «город», а официальные административные границы обозначать категорией «городская территория».
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17 комментариев
Баг
MaXsus sl
19 сентября 2013, 11:45
зеленая надпись "Двор" ( http://n.maps.yandex.ru/-/CVbJnJNb чуть выше объекта всплывает на разных зумах)
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38 комментариев
багрепорт
Новые печатные карты
Lobov Sergey
19 сентября 2013, 16:43
Сегодня мы обновляем список печатных карт и выкладываем схемы двух новых населенных пунктов.
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13 комментариев