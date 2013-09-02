С 30 мая, когда был объявлен совред сделано немало - отрисована половина намеченного частного сектора в Нижней части города. Этим постом мы не только напоминаем о продолжающемся совреде, но и актуализируем задачи по отрисовке частного сектора в НН. В представленном ниже списке указаны, как мне кажется, полный список неотрисованного ЧС. Если что-то пропустил, пишите - добавлю.
Поздравляю: общими усилиями отрисован частный сектор нижней части города.
Рекомендованные места рисования:
Частный сектор. Верхняя часть города.
1. Деревня Новая - отрисован.
2. ТСЖ «Лагуна» - отрисован.
3. Подновье
5. Граблёвка
6. Кузнечиха - отрисован.
7. Дубёнки - отрисован.
8. Ляхово - отрисован (спасибо
).
9. Ближнее Константиново - отрисован (спасибо
).
10. Мордвинцево - отрисован (спасибо
).
11. ТИЗ «Надежда»
12. Ольгино - отрисован.
13. Луч - отрисован (спасибо
).
14. Бешенцево - отрисован.
15. Парковый посёлок
16. Верхне-Печерская слобода - отрисован.
17. Сахарный Дол - отрисован.
18. Лысогорская улица - отрисован.
Для справочной проверки рекомендуется использовать:
1. Яндекс.Карты
2. ДубльГИС
3. Росреестр
Надеюсь на активное рисование множества пользователей, с соблюдением всех правил сервиса, конечно.